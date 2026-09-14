PNRR se apropie de etapa finală. România estimează o absorbție de peste 90% din granturi și peste 95% din împrumuturi

România estimează un grad de absorbție de peste 90% pentru granturile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de peste 95% pentru componenta de împrumut. Datele sunt preliminare, iar situația finală a proiectelor va putea fi stabilită după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată nr. 6, ultima cerere de plată din Plan, a anunțat luni Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Cererea de plată nr. 6 va include informațiile pe care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să le raporteze până la 15 septembrie 2026. Abia după centralizarea acestor date vor putea fi cuantificate rezultatele finale privind implementarea PNRR.

Pe baza noilor raportări, MIPE va putea actualiza și Tabloul de bord PNRR, instrumentul prin care sunt prezentate public informațiile referitoare la implementarea Planului.

Datele disponibile în prezent în Tabloul de bord nu reprezintă, așadar, situația finală a proiectelor. Acestea reflectă stadiul implementării rezultat din raportările coordonatorilor de reforme și investiții aferente primului semestru din 2026.

În această perioadă, instituțiile implicate în coordonarea și implementarea PNRR lucrează la finalizarea procedurilor administrative necesare pentru închiderea cererii de plată nr. 5 și pentru pregătirea cererii de plată nr. 6.

Procesul presupune mai multe etape administrative, motiv pentru care situația definitivă privind nivelul de implementare al fiecărui proiect nu poate fi stabilită înainte de finalizarea acestora.

MIPE precizează că rezultatele finale referitoare la proiectele realizate prin PNRR vor putea fi identificate numai după parcurgerea întregului proces și transmiterea ultimei cereri de plată către Comisia Europeană.

Tabloul de bord PNRR, care urmează să fie actualizat pe baza noilor informații, a fost dezvoltat de minister pentru a asigura transparența datelor privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de coordonatorii de reforme și investiții, gradul de absorbție a banilor alocați României prin PNRR este estimat la peste 90% în cazul componentei de grant.

Pentru componenta de împrumut, nivelul estimat este chiar mai ridicat, de peste 95%. Ministerul subliniază însă caracterul preliminar al acestor informații, situația definitivă urmând să rezulte după raportările necesare pentru cererea de plată finală.

În urma ultimei renegocieri cu serviciile Comisiei Europene, derulată în august 2026, valoarea totală a PNRR al României este de 20,11 miliarde de euro.

Din această sumă, 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi, în timp ce alte 6,54 miliarde de euro sunt acordate sub formă de împrumuturi.

Implementarea PNRR este realizată prin intermediul a 20 de coordonatori de reforme și investiții, printre care se află ministere și alte autorități publice centrale.

MIPE are rolul de coordonare la nivel național a implementării Planului, în timp ce fiecare dintre instituțiile responsabile trebuie să transmită datele privind reformele și investițiile pe care le gestionează.

Termenul menționat de minister pentru aceste raportări este 15 septembrie 2026. Informațiile vor fi incluse în documentația aferentă cererii de plată nr. 6.

După transmiterea acesteia către Comisia Europeană și finalizarea etapelor administrative, MIPE va putea prezenta situația actualizată a proiectelor și rezultatele finale privind implementarea PNRR.