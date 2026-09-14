O taxă la Urgențe a fost propusă și în România. Cum procedează 3 țări din UE și ce spune Arafat

O taxă pentru consultațiile considerate neurgente poate fi percepută în spitale din Italia, Bulgaria și Lituania, potrivit unei analize HotNews. Condițiile de plată diferă între cele trei țări. În România, contribuțiile pentru anumite categorii de pacienți care ajung la UPU au fost propuse de-a lungul anilor. Raed Arafat avertizează, într-un interviu pentru HotNews, că teama de costuri ar putea determina inclusiv persoane cu afecțiuni grave să amâne prezentarea la spital.

O taxă pentru consultația la Urgențe poate fi solicitată în Italia, Bulgaria și Lituania atunci când evaluarea medicală arată că problema pacientului nu reprezintă o urgență, însă regulile de aplicare diferă.

În Italia, suma este de aproximativ 25 de euro pentru o consultație în urma căreia medicii stabilesc că nu există o problemă urgentă. În Bulgaria, condițiile în care pacientul plătește sunt stabilite prin regulamentele spitalelor.

În Lituania, consultația poate fi taxată atunci când, după evaluare, cazul este încadrat ca neurgent, dar pacientul dorește să fie consultat în continuare în compartimentul de urgență.

În România au fost formulate, în decursul anilor, propuneri de plată a unei contribuții pentru pacienții care ajung la UPU pe propriile picioare sau care pleacă fără să fie internați, a explicat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Raed Arafat consideră că niciunul dintre aceste criterii nu stabilește dacă prezentarea la spital a fost justificată de o urgență medicală. Un pacient se poate deplasa fără ajutor chiar dacă are o afecțiune gravă, iar tratamentul administrat la UPU poate permite externarea după rezolvarea unei situații urgente.

„Un pacient cu infarct poate ajunge la UPU pe picioarele lui. Faptul că a venit pe picioarele lui nu înseamnă că nu este o urgență. Un pacient cu șoc anafilactic poate fi tratat rapid și poate pleca acasă după câteva ore. Faptul că nu a fost internat nu înseamnă că nu a avut o urgență”, a declarat Arafat.

Aplicarea unei taxe în funcție de rezultatul triajului medical ar putea influența decizia pacientului înainte ca acesta să fie evaluat de un medic, avertizează șeful DSU.

În opinia lui Arafat, persoana care are simptome nu poate stabili singură, înaintea consultației și a investigațiilor, cât de gravă este problema sa. Perspectiva unei plăți ar putea determina amânarea prezentării la spital inclusiv atunci când există o afecțiune gravă.

Șeful DSU susține că informarea populației despre simptome și despre utilizarea serviciilor de urgență nu poate substitui examinarea de către un profesionist.

„Educația medicală a populației este importantă, dar nu poate înlocui evaluarea medicală”, a subliniat șeful DSU.

Activitatea unităților de primiri urgențe include și afecțiuni care necesită îngrijiri fără să pună imediat viața pacientului în pericol, a mai explicat Raed Arafat. Printre exemplele menționate se află rănile care trebuie suturate și fracturile.

Totodată, prezentarea la UPU poate fi determinată de dificultatea de a obține la timp servicii medicale în alte unități. Unii pacienți apelează la Urgențe pentru că nu reușesc să acceseze suficient de repede o consultație sau investigațiile de care au nevoie.