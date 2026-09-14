De la camere de supraveghere la pază electronică: soluția NEI de monitorizare video cu o rețea de 3 dispecerate pentru servicii de securitate de înaltă eficiență

Securitatea privată trece printr-o schimbare importantă. Camerele video nu mai sunt folosite doar pentru a vedea ce s-a întâmplat după producerea unui incident. Noile soluții de monitorizare permit identificarea rapidă a situațiilor de risc și transmiterea informațiilor către operatorii de securitate, care pot decide imediat dacă este necesară intervenția.

Dincolo de creșterea nivelului de securitate, această evoluție aduce și un avantaj economic important pentru beneficiari: utilizarea pazei electronice poate reduce costurile cu până la 60% comparativ cu soluțiile bazate exclusiv pe pază umană, printr-o alocare mai eficientă a resurselor.

Rolul supravegherii video s-a schimbat semnificativ în ultimii ani

În sistemele tradiționale, camerele erau în primul rând un instrument de înregistrare. Imaginile deveneau utile mai ales după producerea unui incident, pentru identificarea persoanelor implicate sau pentru stabilirea modului în care acesta s-a produs.

Astăzi, tehnologia permite utilizarea camerelor ca parte activă a sistemului de securitate.

Soluțiile moderne de supraveghere video cu analiză automată pot identifica automat anumite tipuri de evenimente – de exemplu, prezența unei persoane într-o zonă în care accesul este restricționat, traversarea unui perimetru sau apariția unei persoane ori a unui vehicul într-un interval în care obiectivul ar trebui să fie închis.

Alerta ajunge în dispecerat, unde situația poate fi verificată de un operator și, atunci când evenimentul o impune, este trimis un echipaj de intervenție. În activitățile de supraveghere continuă, paza electronică conectată la dispecerat oferă un nivel de precizie și o capacitate de monitorizare imposibil de replicat exclusiv prin pază umană. Tehnologia poate supraveghea simultan zeci sau sute de puncte, 24/7, și poate semnala automat un eveniment în câteva secunde.

Astfel, diferența esențială este trecerea de la supravegherea pasivă la prevenție și reacție în timp real.

Unul dintre avantajele competitive ale NEI Divizia de Securitate și Ro NEI Guard, companii parte din NEI Holding, este infrastructura de monitorizare dezvoltată la nivel național. Grupul operează trei dispecerate – Dispeceratul Național din București și două dispecerate regionale, în Constanța și Craiova – care permit coordonarea serviciilor de monitorizare și intervenție la nivel național.

Paza electronică nu înseamnă doar tehnologie

Pentru un beneficiar, performanța unui sistem de securitate nu este dată exclusiv de calitatea camerelor sau a sistemului de alarmă.

La fel de important este ceea ce se întâmplă după apariția unei alerte.

Din acest motiv, modelul dezvoltat de NEI combină tehnologia cu infrastructura umană și operațională: sisteme de supraveghere și alarmare, monitorizare permanentă din dispecerat și echipaje mobile care pot interveni rapid la obiectiv.

Această combinație permite nu doar creșterea eficienței sistemului de securitate, ci și optimizarea costurilor. În funcție de particularitățile obiectivului, înlocuirea sau completarea anumitor posturi de pază fizică prin monitorizare electronică poate genera economii de până la 60% față de un model bazat exclusiv pe pază umană. Pentru client, avantajul înseamnă un nivel ridicat de protecție, cu resurse utilizate acolo și atunci când sunt cu adevărat necesare.

Trei dispecerate NEI pentru o acoperire națională

În serviciile de monitorizare, tehnologia reprezintă doar o parte a ecuației. Capacitatea de a procesa rapid alertele și de a coordona intervenția este la fel de importantă.

Grupul NEI a dezvoltat din acest motiv o structură formată din trei dispecerate de securitate: București, Constanța și Craiova.

Dispeceratul Național din București reprezintă centrul infrastructurii de monitorizare, în timp ce dispeceratele regionale din Constanța și Craiova consolidează capacitatea operațională în teritoriu.

Structura permite monitorizarea obiectivelor din mai multe regiuni și coordonarea echipajelor locale într-un sistem comun de lucru.

Prin conectarea sistemelor electronice instalate la locațiile clienților și conectate la această infrastructură de dispecerat, un număr foarte mare de puncte poate fi monitorizat simultan, permanent, cu identificarea automată a evenimentelor relevante și verificarea rapidă a alertelor de către operatori.

Este un avantaj important atât pentru persoanele fizice, cât și pentru clienții persoane juridice care operează rețele de magazine, depozite, unități de producție, sedii sau alte puncte de lucru în mai multe județe și care își doresc aceleași proceduri și același standard de securitate indiferent de locație.

Peste 21.000 de clienți la nivel național beneficiază de serviciile și soluțiile oferite de companiile din cadrul NEI Holding, dezvoltate la standarde tehnologice internaționale.

Mihaela Neicu: „Tehnologia schimbă rolul companiei de securitate”

Potrivit reprezentantei NEI Holding, dezvoltarea tehnologiei nu elimină componenta umană din serviciile de securitate, ci schimbă modul în care aceasta este utilizată. „Serviciile de securitate evoluează de la un model bazat predominant pe prezența fizică spre unul în care tehnologia, operatorul din dispecerat și echipa de intervenție funcționează împreună. O cameră care doar înregistrează este utilă, dar o cameră integrată într-un sistem care poate semnala automat un eveniment în câteva secunde și poate genera o reacție rapidă cu o relevanță mult mai mare pentru client. În plus, tehnologia ne permite să supraveghem simultan un număr foarte mare de puncte și să folosim mult mai eficient resursa umană. Pentru beneficiar, acest model înseamnă atât un nivel crescut de securitate, cât și o optimizare importantă a costurilor. Investițiile NEI în tehnologie, dar și în infrastructura celor trei dispecerate din București, Constanța și Craiova urmăresc exact acest lucru: să putem preveni și reacționa mai eficient și să fim cât mai aproape de clienții noștri, indiferent de zona în care aceștia sunt localizați”, explică Mihaela Neicu, Vicepreședinte NEI Holding.

Tehnologia permite și o utilizare mai eficientă a resurselor

Un alt factor care accelerează dezvoltarea pazei electronice este presiunea asupra costurilor și a disponibilității forței de muncă.

Pentru multe obiective nu este necesar ca fiecare zonă să fie supravegheată permanent de un agent. O analiză corectă de securitate poate stabili unde este necesară prezența fizică și unde aceasta poate fi completată prin camere, senzori, sisteme de alarmare și monitorizare din dispecerat.

Din perspectiva beneficiarului, acesta este unul dintre cele mai importante avantaje ale pazei electronice: resursele pot fi dimensionate în funcție de riscul real, fără a reduce capacitatea de supraveghere. În anumite configurații, trecerea de la pază umană permanentă la un sistem integrat de pază electronică, monitorizare și intervenție poate reduce costurile de securitate cu până la 60%.

Configurația este stabilită personalizat, în funcție de activitatea locației, dimensiunea obiectivului, program, amplasare și riscurile identificate.

Această abordare le permite clienților să găsească un echilibru între securitate, viteză de reacție și eficiență financiară, în loc să trateze numărul de agenți de pază ca principal indicator al nivelului de protecție.

Viitorul este al sistemelor integrate NEI

Direcția NEI indică o apropiere tot mai mare între serviciile clasice de securitate și tehnologie.

Camerele video, sistemele de alarmă, controlul accesului, analiza imaginilor, dispeceratul și echipele de intervenție nu mai funcționează ca servicii independente, ci ca părți ale aceluiași sistem de protecție.

NEI aplică acest model prin serviciile oferite de NEI Divizia de Securitate și Ro NEI Guard, reunind într-un singur ecosistem monitorizarea și intervenția 24/7, paza cu efectiv uman calificat, supravegherea video, serviciile tehnice și paza electronică.

Pentru cei peste 21.000 de clienți deserviți la nivel național, dezvoltarea acestui model înseamnă posibilitatea de a adapta soluția de securitate fiecărui obiectiv: tehnologie acolo unde aceasta poate asigura o supraveghere mai precisă și mai eficientă, resursă umană acolo unde intervenția sau prezența fizică sunt necesare și coordonare permanentă prin infrastructura de dispecerat.

Articol publicat la initiativa Ro NEI Guard.