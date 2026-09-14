Donald Trump minimalizează acuzațiile privind spionajul Chinei în Iran: „Și noi îi spionăm” (video)

Donald Trump a reacționat la informațiile privind presupusul transfer de imagini satelitare către Iran, în contextul unui atac asupra unei baze americane din Iordania, soldat cu moartea a trei militari. Președintele SUA a minimalizat situația, în timp ce autoritățile americane încearcă să clarifice implicarea unor entități chineze.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat duminică informațiile potrivit cărora entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit ale unei baze militare din Iordania, înainte și după un atac cu rachete în urma căruia au fost uciși trei militari americani.

Trump a declarat, la bordul avionului Air Force One, că SUA sunt la rândul lor implicate în activități de spionaj și că, în acest context, consideră că este firesc ca și China să desfășoare astfel de operațiuni.

„Ştiţi, când oamenii spun că China ne spionează, eu spun că au dreptate şi că şi noi îi spionăm”, le-a declarat Trump reporterilor de la bordul avionului Air Force One, la o zi după ce Wall Street Journal a publicat un articol care detalia presupusul schimb de informaţii dintre China şi Iran. „Asta facem noi. Practic, ei fac ce facem noi”, a adăugat preşedintele american.

TRUMP AVOIDS CRITICIZING CHINA OVER IRAN INTELLIGENCE REPORTS JOURNALIST: „On the topic of Xi (China’s President Xi Jinping). We recently reported that Chinese entities may have provided the Iranians with satellite imagery, of the airbases in Jordan.” Trump: „They do what we do. They basically do what we do.” JOURNALIST: „Are you going to raise that with Xi when he visits?” „I think he’s behaved reasonably well and we behaved reasonably well. You know, when they say that China spies on us, I say ‘you’re right’. And we spy on them, too. You know, we spy on them too.” — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 14, 2026

Declarațiile președintelui american au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a publicat un articol despre presupusul schimb de informații dintre China și Iran.

Pe 17 iulie, Iranul a lansat rachete asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, unde sunt staționate forțe americane. Atacul s-a soldat cu moartea a trei militari americani.

Oficialii americani citați anonim de Wall Street Journal nu au identificat entitățile chineze care ar fi fost implicate și nici nu au sugerat că guvernul chinez ar fi responsabil în mod direct pentru furnizarea imaginilor către Teheran. Potrivit publicației americane, oficialii americani au discutat situația cu reprezentanți ai Chinei. Aceștia au cerut dovezi privind transferul imaginilor din satelit și nu au recunoscut implicarea unor companii chineze în furnizarea acestora către Iran.

În luna mai, SUA au sancționat trei companii chineze din domeniul sateliților, acuzându-le că au facilitat operațiuni militare iraniene.

China este unul dintre principalii parteneri economici ai Iranului și cumpără o mare parte din producția de petrol a țării. Beijingul este, de asemenea, un important susținător diplomatic al Teheranului. În acest context, relațiile dintre SUA și China rămân importante și prin prisma vizitei de stat pe care președintele chinez Xi Jinping ar urma să o efectueze în SUA la sfârșitul lunii septembrie.