Economia Iranului, pusă sub presiune de sancțiunile americane. Teheranul pregătește noi măsuri în plin conflict

Iranul intenționează să intensifice măsurile pentru rezolvarea problemelor economice provocate de sancțiunile Statelor Unite, în timp ce autoritățile de la Teheran avertizează că orice nou atac împotriva țării va primi un răspuns mai rapid și mai dur. La șase luni de la atacurile americano-israeliene asupra Iranului, războiul pare să fi ajuns într-un punct de blocaj, iar eforturile diplomatice pentru reluarea procesului de pace nu au înregistrat progrese semnificative.

Un acord preliminar de încetare a focului convenit în iunie s-a destrămat, iar după o perioadă de pauză a acțiunilor militare în cea mai mare parte a lunii august, atacurile reciproce au fost reluate. Comandamentul Central al SUA a anunțat că a lovit sâmbătă trei petroliere iraniene, după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, IRGC, a lansat rachete balistice asupra a două nave ale Marinei SUA, conform Reuters.

În urma acestor atacuri, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a transmis că Statele Unite trebuie să țină cont de schimbarea regulilor conflictului înainte ca situația să se agraveze. El a avertizat că orice atac viitor asupra intereselor și securității Iranului va primi un răspuns mai rapid, mai puternic și mai dureros.

Teheranul și-a păstrat capacitatea de a lovi interesele americane din țările vecine și de a opri fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Înainte de izbucnirea conflictului, prin această cale maritimă tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

În paralel cu confruntarea militară, presiunea economică exercitată de SUA asupra Iranului devine tot mai greu de suportat. Campania americană urmărește să limiteze economia iraniană prin blocarea exporturilor de petrol și împiedicarea eludării sancțiunilor, potrivit unor surse iraniene citate de Reuters.

Qalibaf a subliniat că, pe lângă frontul militar, principala luptă a Iranului este în prezent legată de producție și de nivelul de trai al populației. Printre principalele probleme identificate se numără fluctuațiile puternice ale monedei, inflația, șomajul și gestionarea pieței.

Oficialul a transmis că populația iraniană poate suporta perioade dificile, însă nu poate accepta o administrare defectuoasă a economiei sau lipsa de acțiune din partea autorităților. Guvernul este astfel presat să intervină rapid pentru rezolvarea problemelor economice.

Ministrul iranian al Economiei, Ali Madanizadeh, a anunțat că Teheranul intenționează să răspundă presiunilor economice americane prin reforme interne. El a respins ideea că sancțiunile ar putea determina Iranul să își schimbe direcția politică și a susținut că responsabilitatea pentru reformarea economiei iraniene aparține guvernului și populației, nu Trezoreriei Statelor Unite.

La rândul său, adjunctul ministrului Economiei, Morteza Zamanian, a declarat duminică faptul că așa-numitul Cartier General pentru Război Economic al ministerului își intensifică eforturile pentru rezolvarea problemelor provocate de război. Informația a fost relatată de agenția semioficială iraniană Tasnim.

Iranul este al treilea cel mai mare producător din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC. Înainte de război, aproximativ 90% din exporturile sale de petrol brut erau realizate prin centrul de export de pe insula Kharg.

Fluxurile petroliere au fost perturbate după ce Statele Unite au început, la jumătatea lunii aprilie, o blocadă asupra exporturilor de petrol iraniene.

Comandamentul Central al SUA a anunțat duminică faptul că, până la 6 septembrie, a redirecționat 92 de nave comerciale, a dezactivat trei nave și a urcat la bordul altor două nave pentru a asigura respectarea strictă a blocadei.

Pe 31 august, președintele Donald Trump a publicat pe rețelele sociale un mesaj scurt, însoțit de un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezenta insula Kharg distrusă. Autoritățile iraniene au avertizat că vor reacționa puternic în cazul unui atac asupra insulei.

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat duminică, într-un interviu difuzat de televiziunea de stat, că insula Kharg a fost lovită de aproximativ 550 de ori în lunile precedente, dar că activitatea acesteia a continuat.

Iranul a impus, de asemenea, o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, măsură care a creat probleme pentru președintele american Donald Trump prin creșterea prețurilor la carburanți la nivel mondial, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului pentru Partidul Republican, programate în noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a susținut însă că petrolul continuă să treacă prin strâmtoare. Potrivit acestuia, tranzitul prin Ormuz se ridică în prezent la peste 9 milioane de barili pe zi, iar împreună cu conductele care ocolesc strâmtoarea, fluxurile ar reprezenta probabil cel puțin două treimi din nivelul de dinaintea conflictului. Wright a apreciat că Iranul continuă să creeze probleme, dar că Marina SUA câștigă confruntarea din acest punct de vedere.

Sâmbătă, Comandamentul Central al SUA a anunțat că a lovit trei nave iraniene, inclusiv una aflată în apropierea insulei Kharg. Atacul a venit după ce IRGC a lansat rachete balistice asupra a două nave ale Marinei americane.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a amenințat ulterior cu intensificarea atacurilor asupra navelor militare americane din regiune. Mai târziu, IRGC a afirmat că a vizat cele trei petroliere, precum și alte trei nave asociate Statelor Unite în alte zone.

Agenția semioficială Tasnim a relatat că patru rachete americane au lovit un petrolier în zona de ancorare a insulei Kharg. Potrivit surselor locale citate de agenție, nu au fost înregistrate victime, iar echipajul petrolierului era evacuat. Comandamentul Central al SUA a precizat, la rândul său, că niciun militar american nu a fost rănit.

Duminică, Tasnim a relatat și că IRGC a doborât un balon american de supraveghere deasupra orașului Erbil, în nordul Irakului. Autoritățile iraniene au prezentat incidentul drept parte a unui efort mai amplu de eliminare a sistemelor americane de supraveghere aeriană și de avertizare timpurie din regiune.