SUA sancționează o bancă din Turcia pentru legături cu Iranul. Washingtonul încearcă să taie veniturile Teheranului

Administrația Trump a impus sancțiuni unei instituții financiare din Turcia, acuzată că a ajutat Iranul să transfere și să transforme în numerar și aur veniturile obținute din vânzarea petrolului. Măsura face parte din „Operation Economic Outcast”, noua strategie prin care Washingtonul încearcă să izoleze financiar Teheranul după mai mult de șase luni de război.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat vineri sancțiuni împotriva Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, cunoscută și drept Golden Global Investment Bank, precum și împotriva unor entități ale acesteia.

Autoritățile americane susțin că instituția financiară a fost înființată pentru a facilita transferul veniturilor obținute de Iran din vânzarea petrolului către China.

Banii puteau fi transferați ulterior în Turcia și transformați în numerar și aur, potrivit acuzațiilor formulate de Trezoreria americană.

Banca este acuzată și că a oferit în mod deliberat servicii unor entități financiare iraniene, inclusiv unora sancționate de Statele Unite încă din 2022 pentru rolul lor în transferarea veniturilor provenite din vânzările de petrol ale Teheranului, transmite Fortune.

Sancțiunile vin la aproximativ o săptămână după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a lansat „Operation Economic Outcast”.

Noua strategie urmărește izolarea suplimentară a Iranului, deja supus unor sancțiuni extinse, prin presiuni asupra partenerilor comerciali și instituțiilor financiare care continuă să facă afaceri cu Teheranul.

Bessent avertizase anterior că o altă bancă urma să fie vizată de măsuri economice.

„Deși sperăm că nu va mai fi nevoie să sancționăm alte bănci, acest lucru depinde în cele din urmă de cât de repede comunitatea internațională își va reveni în fire și va înceta să sprijine regimul iranian criminal”, a declarat secretarul Trezoreriei.

El a transmis și un avertisment instituțiilor care continuă relațiile financiare cu Iranul.

„Știm cine sunteți, știm unde sunteți și vom continua să acționăm împreună cu aliații și partenerii noștri până când vom îngropa capul șarpelui iranian”, a afirmat Bessent.

Obiectivul Washingtonului este ca statele și instituțiile care continuă să facă afaceri cu Iranul să rupă relațiile financiare cu acesta pentru a evita represaliile economice americane.

Până acum, însă, strategia nu a produs efectele urmărite. Amenințările privind o ofensivă economică de amploare împotriva unor parteneri ai Iranului, printre care s-ar putea număra China și India, s-au transformat în mare parte în avertismente și negocieri.

Bessent a explicat anterior că Washingtonul dorește să le ofere statelor posibilitatea de a-și reduce relațiile cu Iranul înainte de aplicarea unor sancțiuni, pentru a evita perturbarea sistemului financiar mondial.

Prudența administrației Trump față de partenerii comerciali importanți ai Teheranului s-a văzut și săptămâna trecută. Statele Unite au limitat atunci operațiunile unei bănci egiptene în Emiratele Arabe Unite, dar nu au mers până la impunerea unor sancțiuni.

Statele Unite au reluat în ultimele zile și atacurile militare, iar Iranul a răspuns prin acțiuni în regiune.

Administrația Trump încearcă astfel să combine presiunea militară cu izolarea economică a Teheranului.

Rezultatul acestei strategii rămâne însă incert. Președintele Donald Trump încearcă să pună capăt unui conflict care durează de peste șase luni, în timp ce creșterea prețurilor la energie creează probleme suplimentare pentru republicani înaintea alegerilor parlamentare intermediare din noiembrie.

Golden Global Investment Bank are sediul la Istanbul și a fost fondată în 2019. Potrivit informațiilor prezentate de bancă, aceasta a devenit prima bancă de investiții din Turcia care oferă companiilor străine „servicii bancare și metode alternative de finanțare”.

Instituția, relativ puțin cunoscută publicului din Turcia, afirmă că urmărește dezvoltarea comerțului exterior al țării prin extinderea pe piețele din statele vecine.

Anunțul privind sancțiunile apare la numai o zi după ce banca de stat turcă Halkbank a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Departamentul de Justiție al SUA într-un dosar vechi de nouă ani privind încălcarea sancțiunilor impuse Iranului.

În acel caz, oficiali de rang înalt ai Halkbank au fost acuzați că au transferat ilegal aproximativ 20 de miliarde de dolari proveniți din veniturile petroliere ale Iranului. Procurorii americani au susținut și că oficiali turci de rang înalt au primit milioane de dolari sub formă de mită pentru protejarea mecanismului.

Dosarul Halkbank a provocat tensiuni între Statele Unite și Turcia, iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut demersuri pe lângă Casa Albă pentru renunțarea la caz.