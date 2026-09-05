Berlinul a fost ținta unui atac cibernetic major. Hackerii au publicat peste un milion de date furate

Administrația Berlinului se confruntă cu efectele unui atac cibernetic de amploare produs în luna august. Hackerii au publicat vineri pe darknet peste un milion de date furate, printre care informații bancare, documente de identitate, date despre angajați și fișiere referitoare la extinderea Cancelariei germane.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a confirmat că atacatorii au reușit să obțină informații sensibile din bazele de date ale administrației orașului. El a anunțat că persoanele afectate trebuie contactate „cât mai repede posibil”.

Potrivit grupului audiovizual public regional RBB, peste un milion de date furate au fost publicate vineri pe darknet, după ce autoritățile au refuzat să plătească răscumpărarea cerută de atacatori.

Printre informațiile compromise se numără date bancare, liste de salarii și copii scanate ale actelor de identitate.

Săptămânalul german Der Spiegel a relatat că documentele includ și informații confidențiale despre personal, inclusiv acuzații de neglijență profesională și cazuri disciplinare.

Au fost compromise și informații privind măsurile de protecție împotriva riscurilor în cadrul pompierilor din Berlin, precum și fișiere legate de extinderea Cancelariei germane.

Potrivit presei germane, în spatele atacului s-ar afla gruparea de hackeri Rhysida. Atacatorii ar fi cerut administrației Berlinului o răscumpărare echivalentă cu aproximativ două milioane de euro.

Primarul Kai Wegner a refuzat să plătească și și-a apărat din nou decizia într-un interviu acordat publicației Bild.

„Cine poate afirma că, chiar dacă am fi plătit, aceste date nu s-ar fi aflat deja de mult timp în altă parte?”, a declarat primarul.

Argumentul său este că plata răscumpărării nu ar fi oferit nicio garanție că informațiile furate ar fi fost într-adevăr șterse de atacatori.

Rhysida a mai fost asociată cu atacuri cibernetice importante. Gruparea a revendicat inclusiv atacul asupra British Library din Londra, produs în toamna anului 2023.

La momentul respectiv, hackerii au cerut o răscumpărare echivalentă cu peste 760.000 de euro. Biblioteca a refuzat să plătească.

Atacatorii au publicat ulterior pe dark web aproximativ 500.000 de fișiere care conțineau date personale ale vizitatorilor, abonaților și angajaților instituției.

În cazul Berlinului, atribuirea atacului către Rhysida provine din informațiile publicate de presa germană.

Atacul cibernetic asupra administrației Berlinului s-a produs pe 14 august și nu a avut doar consecințe asupra securității datelor.

Mai multe structuri administrative, în special cele responsabile de locuințe și mediu, au fost deconectate de la rețea timp de o săptămână.

În această perioadă, depunerea cererilor pentru alocația destinată locuinței și efectuarea plăților aferente au fost imposibile timp de câteva zile.

Incidentul s-a produs cu aproximativ o lună înaintea alegerilor municipale programate pentru 20 septembrie. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, scrutinul nu este pus sub semnul întrebării de atac.

Guvernul Berlinului a anunțat sâmbătă că analizează cantitatea uriașă de informații publicate de gruparea de ransomware.

O unitate centrală de criză va coordona verificarea și evaluarea datelor compromise și va sprijini procesul de informare a cetățenilor și companiilor afectate.

Autoritățile încearcă în același timp să stabilească amploarea exactă și impactul atacului, care a vizat două departamente ale administrației.

Berlinul a calificat incidentul drept „o infracțiune extrem de gravă” și un atac asupra statului însuși. Autoritățile au cerut populației să nu distribuie pe rețelele sociale informații neverificate despre datele publicate.

Persoanele ale căror informații au fost compromise vor fi contactate de autoritățile competente, în conformitate cu normele germane și europene privind protecția datelor.