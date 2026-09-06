Cât te costă pe an aparatele lăsate în standby. Încărcătorul de telefon consumă mai puțin decât ai crede

Încărcătorul telefonului rămas permanent în priză consumă energie chiar și atunci când telefonul nu este conectat. Consumul este însă atât de mic în cazul dispozitivelor moderne încât economia obținută prin scoaterea lui din priză poate ajunge la numai câțiva lei pe an.

Situația se schimbă atunci când privim toate aparatele dintr-o locuință. Televizorul, consola, calculatorul, monitoarele, sistemul audio și dispozitivele conectate permanent la rețea pot continua să folosească energie chiar dacă par oprite. Iar diferența dintre două setări ale aceluiași aparat poate fi surprinzător de mare.

Un încărcător introdus în priză nu încetează complet să consume energie electrica atunci când scoatem telefonul din cablu. Sursa de alimentare rămâne conectată la rețeaua electrică și există un consum rezidual. În cazul încărcătoarelor moderne, acesta este însă foarte redus.

Reglementările europene privind sursele externe de alimentare au introdus limite stricte pentru consumul fără sarcină. Pentru numeroase surse AC-DC cu putere de până la 49 W, limita a fost stabilită la 0,10 W.

Ce înseamnă acest lucru în bani? Dacă presupunem că un încărcător consumă permanent 0,1 W, acesta ar utiliza într-un an: 0,1 W × 24 ore × 365 zile = 876 Wh. Asta înseamnă numai 0,876 kWh pe an.

La un preț ipotetic al energiei de 1,5 lei/kWh, costul ar fi de aproximativ 1,3 lei pe an. Costul real depinde însă de tariful plătit de fiecare consumator.

Prin urmare, scoaterea încărcătorului din priză reduce consumul de energie, dar este puțin probabil ca această măsură să producă singură o diferență vizibilă pe factura anuală.

Există o metodă foarte simplă prin care poate fi estimat costul oricărui aparat care rămâne permanent conectat.

Un dispozitiv care consumă constant 1 W folosește într-un an aproximativ 8,76 kWh. De aici pot fi calculate ușor consumuri mai mari.

Un aparat care folosește permanent 0,5 W ajunge la aproximativ 4,38 kWh pe an. La 2 W vorbim deja despre 17,52 kWh, iar un consum constant de 5 W înseamnă aproximativ 43,8 kWh pe an.

Dacă folosim același preț ipotetic de 1,5 lei/kWh, 5 W consumați permanent ar costa aproximativ 66 de lei într-un an. La 10 W, costul teoretic ajunge la aproximativ 131 de lei pe an.

Diferența arată de ce este mai util să căutăm aparatele care consumă câțiva wați atunci când nu le folosim decât să ne concentrăm exclusiv asupra unui încărcător care consumă o fracțiune de watt.

O altă confuzie apare din cauza modului în care folosim termenul „oprit”.

Un televizor oprit din telecomandă poate rămâne în standby pentru a putea porni imediat la următoarea comandă. O consolă poate continua să fie conectată la internet, să descarce actualizări sau să alimenteze porturile USB.

Un calculator aflat în Sleep păstrează anumite componente alimentate pentru ca utilizatorul să poată reveni rapid la sesiunea anterioară. Există și „networked standby”, adică situația în care dispozitivul rămâne conectat la rețea și trebuie să poată răspunde anumitor comenzi.

Din exterior, toate aceste aparate pot părea oprite. Consumul lor poate fi însă foarte diferit.

Regulile europene încearcă de mai mulți ani să reducă acest consum ascuns. Regulamentul UE 2023/826 privind consumul aparatelor electrice și electronice în modul oprit, standby și networked standby se aplică din 9 mai 2025.

Pentru numeroase aparate acoperite de regulament, consumul în standby simplu nu poate depăși 0,5 W. Dacă aparatul oferă informații sau afișează starea sa, limita este de 0,8 W.

Din 2027, limita pentru modul oprit va coborî la 0,3 W, în timp ce limita pentru standby simplu rămâne la 0,5 W. Pentru networked standby, limitele pot fi mai mari și diferă în funcție de tipul produsului.

Comisia Europeană estimează că noile reguli vor aduce economii suplimentare de aproximativ 4 TWh de electricitate pe an până în 2030.

Un aparat modern care respectă aceste limite poate avea astfel un consum foarte mic în standby. Problema apare atunci când într-o locuință există numeroase asemenea dispozitive sau când sunt activate funcții care necesită mai multă energie.

Televizorul este unul dintre aparatele pe care oamenii tind să le asocieze cu un consum mare în standby. În cazul modelelor moderne, situația poate fi însă foarte diferită față de cea a televizoarelor vechi.

Un televizor cu un consum de 0,5 W în standby ar utiliza, dacă ar rămâne permanent în această stare, aproximativ 4,38 kWh într-un an. La prețul ipotetic de 1,5 lei/kWh folosit pentru aceste exemple, vorbim despre aproximativ 6,6 lei pe an.

Scoțând televizorul din priză în fiecare seară se poate elimina acest consum, dar economia anuală pentru un singur aparat modern nu este spectaculoasă.

Mult mai interesant devine calculul atunci când pe lângă televizor adăugăm consola, sistemul audio, două monitoare, boxe, imprimantă și alte dispozitive din locuință.

Consolele arată foarte bine cât de mare poate fi diferența dintre două tipuri de standby.

Sony publică date detaliate privind consumul consolelor PlayStation 5. Pentru modelele CFI-21 și CFI-71 testate în februarie 2026, consumul în modul de repaus cu setarea de consum redus este de numai 0,30 W.

Dacă este activată menținerea conexiunii la internet, consumul ajunge la 0,84 W. Dacă în timpul repausului consola continuă să alimenteze porturile USB, valoarea ajunge la 4,65 W.

Cu toate funcțiile respective activate, consumul declarat este de aproximativ 4,71 W.

Prin urmare, vorbim despre aceeași consolă, aflată aparent în aceeași stare de repaus, dar cu un consum care poate fi de peste 15 ori mai mare în funcție de funcțiile activate.

Diferența devine și mai evidentă dacă transformăm valorile în consum anual.

Dacă un PlayStation 5 ar rămâne permanent în modul de repaus minimal, la 0,30 W, consumul teoretic ar fi de aproximativ: 2,63 kWh pe an. La 1,5 lei/kWh, costul ar fi de aproximativ 4 lei.

Dacă aceeași consolă ar rămâne permanent în modul de repaus cu toate funcțiile active și un consum de 4,71 W, ar ajunge la aproximativ: 41,3 kWh pe an. La același preț ipotetic al energiei, vorbim despre aproximativ 62 de lei.

Calculul este unul teoretic, deoarece consola nu va sta 365 de zile numai în repaus. O parte din timp va fi folosită pentru jocuri sau alte activități. Comparația arată însă cât de mult poate conta o simplă setare.

În cazul modelelor PS5 despre care am vorbit, Sony precizează că modul de repaus cu consum redus este setarea implicită.

În cazul unui calculator este mai dificil de stabilit o valoare universală. Un laptop, un calculator office și un PC performant pentru jocuri pot avea configurații complet diferite. Mai important este că Sleep, Hibernate și Shut Down nu reprezintă același lucru.

În Sleep, sistemul păstrează alimentată memoria și anumite componente necesare revenirii rapide. Consumul scade foarte mult față de utilizarea normală, dar nu dispare.

În Hibernate, starea sistemului este salvată pe unitatea de stocare, ceea ce permite reducerea suplimentară a consumului.

Chiar și după Shut Down, unele calculatoare pot continua să alimenteze anumite componente. Placa de rețea poate rămâne activă pentru funcții precum pornirea prin rețea, iar unele plăci de bază permit alimentarea porturilor USB chiar și atunci când calculatorul este oprit.

Din acest motiv, un calculator care pare oprit nu înseamnă neapărat consum zero.

O altă idee rămasă din perioada monitoarelor mai vechi este că activarea unui screen saver ar reduce consumul. Un screen saver nu înlocuiește însă modul Sleep al monitorului sau al calculatorului.

Dacă ecranul continuă să funcționeze și calculatorul continuă să proceseze animația afișată, sistemul utilizează în continuare energie.

Pentru reducerea consumului este mai eficient ca monitorul să fie configurat să intre automat într-un mod de consum redus după o perioadă scurtă de inactivitate, iar calculatorul să intre ulterior în Sleep sau într-o altă stare de economisire.

Consumul unui singur dispozitiv modern în standby poate părea neimportant. Problema apare atunci când sunt adunate toate aparatele din locuință.

Dacă zece dispozitive ar consuma fiecare 0,5 W permanent, consumul lor cumulat ar fi de 5 W. Într-un an, asta înseamnă aproximativ 43,8 kWh. La un preț de 1,5 lei/kWh, costul ar fi de aproape 66 de lei.

Dacă vorbim despre 20 de dispozitive cu același consum mediu, ajungem la aproximativ 87,6 kWh și 131 de lei pe an.

O locuință modernă poate avea numeroase echipamente permanent conectate la priză: televizoare, monitoare, console, boxe active, sisteme audio, imprimante, cuptoare cu microunde cu afișaj, dispozitive smart-home și diferite surse de alimentare.

Calculul nu înseamnă că fiecare dintre aceste aparate consumă 0,5 W. Unele pot consuma mai puțin, iar altele mai mult. Ideea este că efectul devine mai vizibil atunci când consumurile mici sunt adunate.

Routerul Wi-Fi reprezintă un caz diferit. Atât timp cât furnizează conexiunea la internet, routerul este un aparat activ, chiar dacă nimeni nu folosește telefonul sau calculatorul în acel moment.

De aceea, consumul său nu trebuie confundat cu pierderea de câteva zecimi de watt a unui încărcător lăsat în priză.

Dacă un echipament de rețea ar consuma, de exemplu, 10 W permanent, într-un an ar utiliza aproximativ 87,6 kWh.

Același principiu se aplică sistemelor Wi-Fi mesh, switch-urilor de rețea, dispozitivelor NAS pentru stocare, camerelor de supraveghere și altor echipamente proiectate să funcționeze 24 de ore din 24.

Reducerea consumului nu presupune neapărat să mergi în fiecare seară prin casă și să scoți toate ștecherele din prize. În cazul aparatelor moderne, configurarea corectă a funcțiilor de economisire poate avea un efect mai mare decât eliminarea consumului minuscul al unor încărcătoare.

La console merită verificat ce funcții rămân active în modul de repaus. La PC pot fi reduși timpii după care monitorul și sistemul intră în Sleep. La televizoare și alte echipamente pot fi activate funcțiile automate de economisire a energiei.

O priză multiplă cu întrerupător poate fi utilă pentru un grup de dispozitive care nu trebuie să rămână alimentate atunci când nu sunt folosite. Nu trebuie însă întreruptă alimentarea echipamentelor care au nevoie să funcționeze permanent sau care efectuează actualizări și alte operațiuni necesare.

Un încărcător modern rămas fără telefon conectat consumă într-adevăr electricitate. Din perspectiva strictă a economisirii energiei, scoaterea lui din priză elimină acel consum. Dar diferența anuală poate fi foarte mică.

Într-o locuință cu multe dispozitive electronice, economiile mai importante pot veni din identificarea aparatelor care consumă câțiva wați ore sau zile întregi fără să fie folosite.

De aceea, înainte de a scoate zilnic fiecare încărcător din priză, este mai util să verifici ce aparate rămân active atunci când par oprite și ce funcții de standby pot fi dezactivate fără să afecteze modul în care le folosești.