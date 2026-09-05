Fitch majorează ratingul Portugaliei la A+. Țara revine la acest nivel după 15 ani

Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul datoriei suverane a Portugaliei de la „A” la „A+”, cu perspectivă stabilă. Agenția își justifică decizia prin consolidarea finanțelor publice, reducerea datoriei și performanțele economice mai bune decât în state comparabile.

Decizia anunțată vineri continuă seria evaluărilor favorabile primite de Portugalia din partea agențiilor internaționale de rating.

Fitch arată că majorarea ratingului reflectă consolidarea finanțelor publice portugheze, inclusiv perspectiva continuării reducerii datoriei publice și situația bugetară mai bună decât în cazul altor țări cu rating similar.

„Majorarea reflectă consolidarea finanțelor publice ale Portugaliei, inclusiv o traiectorie estimată de scădere a datoriei publice și solduri bugetare considerabil mai solide decât cele ale țărilor comparabile, susținute de un angajament politic puternic pentru prudență fiscală”, arată Fitch.

Evaluarea Portugaliei este sprijinită și de indicatorii de guvernanță situați peste nivelul median al statelor cu rating „A”, precum și de avantajele instituționale oferite de apartenența la Uniunea Europeană și zona euro.

Fitch atrage însă atenția că nivelurile datoriei publice și externe acumulate rămân ridicate, potrivit Euronews.

Agenția estimează că datoria publică a Portugaliei va scădea de la 89,7% din produsul intern brut (PIB) în 2025 la 87% în 2026.

Tendința ar urma să continue în următorii ani, până la 82,9% din PIB în 2028. Reducerea va fi susținută de menținerea excedentelor primare și de o creștere nominală moderată a economiei.

Chiar și în aceste condiții, nivelul datoriei va rămâne mult peste mediana de 59,5% din PIB estimată pentru țările cărora Fitch le acordă ratingul „A”.

Agenția apreciază că prudența politicilor economice, rezultatele bugetare care au depășit în mod repetat estimările și excedentele persistente de cont curent au făcut economia portugheză mai rezistentă la șocuri.

Ministrul de stat și al Finanțelor, Joaquim Miranda Sarmento, a descris decizia drept o veste excelentă pentru Portugalia, care recuperează astfel ratingul A+ pentru prima dată din martie 2011.

El a susținut că reducerea raportului dintre datorie și PIB este rezultatul eforturilor făcute de familii și companii în ultimii ani și că acest proces trebuie continuat.

Ministrul consideră necesară și o reducere puternică a birocrației, pe care o vede drept un obstacol pentru companii, cetățeni și investițiile private, în special pentru investițiile străine directe.

Președintele António José Seguro a salutat, la rândul său, decizia Fitch.

„Este o veste excelentă pentru țară și o recunoaștere externă importantă a performanței Portugaliei, rezultatul unei evoluții pe termen mediu și lung, susținută de eforturile poporului portughez și de o orientare responsabilă menținută sub diferite guverne”, a transmis acesta.

Președintele consideră că un rating mai bun poate reduce costurile de finanțare pentru stat, companii și populație, poate sprijini investițiile și crearea de locuri de muncă și poate permite direcționarea mai multor resurse publice către nevoile populației.

Fitch estimează că excedentul bugetar va coborî de la 0,7% din PIB în 2025 la numai 0,1% în 2026.

Printre cauze se numără cheltuielile pentru sprijin de urgență și reconstrucție după furtuni, reducerile de taxe și măsurile pentru locuințe prevăzute în bugetul pentru 2026, investițiile asociate componentei de împrumut a Planului de Redresare și Reziliență, precum și creșterea cheltuielilor cu salariile și pensiile.

O parte a acestor costuri va fi compensată de contribuțiile sociale mai mari, pe fondul creșterii ocupării forței de muncă, și de distribuirea unor dividende importante de către Caixa Geral de Depósitos.

Pentru 2027 și 2028, Fitch anticipează un deficit bugetar mediu de aproximativ 0,4% din PIB.

Piața imobiliară reprezintă una dintre vulnerabilitățile identificate de Fitch.

În primul trimestru din 2026, prețurile proprietăților rezidențiale din Portugalia erau cu aproximativ 99% peste nivelul din ultimul trimestru al anului 2019. În zona euro, creșterea din aceeași perioadă a fost de 31%.

Oferta redusă de locuințe și cererea puternică, asociată inclusiv imigrației ridicate, sugerează că presiunile sunt în principal structurale. Fitch consideră astfel puțin probabilă o corecție puternică a prețurilor pe termen scurt.

Creșterea rapidă a prețurilor nu a generat până acum riscuri macrofinanciare semnificative pe termen scurt, dar poate accentua vulnerabilitățile pieței și problemele privind accesibilitatea locuințelor.

Îmbătrânirea populației și reducerea migrației reprezintă alte riscuri pentru finanțele Portugaliei. Fitch estimează că acestea vor crește cheltuielile și vor pune presiune asupra contribuțiilor sociale.

Fondul de Stabilizare Financiară a Securității Sociale, ale cărui active reprezentau 13,9% din PIB la sfârșitul anului 2025, oferă însă, potrivit agenției, o rezervă importantă.

Pe termen mediu, presiunea asupra finanțelor publice va crește și din cauza obiectivului NATO privind atingerea unui nivel al cheltuielilor pentru apărare echivalent cu 5% din PIB până în 2035.

Fitch consideră totuși că istoricul Portugaliei în materie de politică bugetară, care a rămas relativ stabilă în pofida schimbărilor succesive de guvern, reduce riscurile asociate unei eventuale incertitudini politice mai mari.