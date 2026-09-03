Statul s-a împrumutat cu aproape 1,36 miliarde de lei de la bănci. Ministerul Finanțelor continuă programul de finanțare din septembrie

Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin intermediul a două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Prima operațiune a vizat o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală de 122 de luni. Finanțele au atras 500 de milioane de lei, la un randament mediu de 7,09% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost tot de 500 de milioane de lei, în timp ce ofertele depuse de bănci au ajuns la 655,5 milioane de lei.

Statul va organiza vineri și o licitație suplimentară, prin care intenționează să atragă încă 75 de milioane de lei. Randamentul pentru această operațiune va fi cel stabilit în cadrul licitației de joi.

Cea de-a doua emisiune a fost reprezentată de certificate de trezorerie cu discont, cu scadența la șapte luni. Prin această operațiune, Ministerul Finanțelor a atras 857,9 milioane de lei, la un randament mediu de 6,06% pe an.

Valoarea programată a emisiunii de certificate de trezorerie a fost de un miliard de lei. Băncile au depus însă oferte în valoare totală de 944,9 milioane de lei, conform datelor publicate de BNR.

Pentru luna septembrie 2026, Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute aproximativ 7,2 miliarde de lei de la băncile comerciale.

La această sumă se poate adăuga o valoare de până la 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință. Suma suplimentară poate fi atrasă prin sesiuni de oferte necompetitive, organizate exclusiv pentru obligațiunile de stat de tip benchmark.

Programul de împrumuturi stabilit pentru septembrie este similar celui anunțat pentru luna august.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor prin emisiunile de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat sunt destinate mai multor obiective. Banii vor fi utilizați pentru refinanțarea datoriei publice, pentru rambursarea anticipată a acesteia și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Operațiunea de joi se înscrie în programul de finanțare al Ministerului Finanțelor pentru luna septembrie, în condițiile în care statul continuă să atragă fonduri de pe piața internă prin emisiuni de titluri de stat.