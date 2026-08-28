Scade acciza la motorină de la 1 septembrie. Gură de aer proaspăt pentru șoferi. Alexandru Nazare: Este o intervenție temporară și calibrată

Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei la motorina standard pentru perioada 1-15 septembrie 2026. Decizia vine în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Măsura continuă intervenția aplicată în a doua jumătate a lunii august, când reducerea accizei la motorină a fost de 20%. Noua ajustare a fost stabilită pe fondul creșterii recente a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor într-un comunicat, intervenția urmărește protejarea puterii de cumpărare a populației și susținerea stabilității economice, prin diminuarea temporară a presiunii fiscale asupra prețului motorinei.

Pentru intervalul 1-15 septembrie 2026, reducerea accizei reprezintă o diminuare de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

În urma acestei ajustări, nivelul efectiv al accizei aplicabile motorinei standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Reducerea de 25% reprezintă o creștere a nivelului de sprijin față de a doua jumătate a lunii august, când acciza fusese redusă temporar cu 20%.

Actualizarea pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă evoluțiile recente de pe piața carburanților. Potrivit datelor luate în calcul de Ministerul Finanțelor, cotațiile Platts pentru motorină, reprezentate prin VPM, au înregistrat o creștere de 45,65%.

În același timp, variația prețului mediu standard, reprezentată prin VM, a fost de 25,45%.

Conform formulei prevăzute de legislație, aceste evoluții determină extinderea reducerii accizei până la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 este unul dinamic și presupune reevaluarea nivelului de reducere la fiecare două săptămâni. Astfel, valoarea sprijinului fiscal este ajustată în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Intervenția Ministerului Finanțelor are ca obiectiv limitarea efectului de propagare în lanț al creșterii costurilor cu carburanții. Presiunea este relevantă în special pentru sectorul transporturilor și pentru activitățile de logistică, unde costurile cu motorina au un impact important.

Creșterea costurilor de transport și logistică se poate transmite ulterior către prețurile bunurilor de consum. Prin reducerea temporară a accizei, autoritățile urmăresc să limiteze acest efect și să reducă o parte din presiunea fiscală inclusă în prețul carburantului.

Ministerul Finanțelor precizează că mecanismul funcționează gradual, în funcție de evoluțiile de pe piața internațională. Nivelul reducerii poate fi recalibrat în funcție de schimbările înregistrate la nivelul cotațiilor și al prețurilor de la pompă.

Măsura aplicată în perioada 1-15 septembrie este, astfel, temporară și rezultă din evaluarea evoluțiilor din ultimele două săptămâni. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale pentru motorină și a prețurilor practicate la pompă.