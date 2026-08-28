Programul pentru școli primește peste 802 milioane de lei. Guvernul a aprobat bugetul pentru anul școlar 2026-2027

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre privind stabilirea bugetului necesar pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și a bugetului aferent anului școlar 2026-2027.

Actul normativ asigură continuitatea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și stabilește detaliile financiare și logistice pentru următorul an școlar. Programul se adresează unui număr total de 1.864.474 de preșcolari și elevi.

Programul pentru școli al Uniunii Europene este implementat în România începând cu anul școlar 2017-2018. Acesta a reunit cele două scheme existente la acel moment, respectiv programul destinat încurajării consumului de fructe în școli și programul pentru furnizarea laptelui în școli.

Pentru anul școlar 2026-2027, bugetul total al programului a fost stabilit la 802.447.000 de lei, echivalentul a aproximativ 157,4 milioane de euro. Cea mai mare parte a finanțării provine de la bugetul național. Ajutorul financiar acordat de Uniunea Europeană se ridică la 89.100.000 de lei, sumă care include și 1.615.000 de lei destinați evaluării programului.

Ajutorul financiar național este în valoare de 713.347.000 de lei. Fondurile au fost repartizate în funcție de principalele categorii de produse distribuite în cadrul programului și de măsurile educative asociate acestora.

Pentru lapte și produse lactate au fost alocate 376.214.000 de lei pentru distribuția gratuită. Alte 37.289.000 de lei sunt prevăzute pentru măsurile educative aferente acestei categorii. Pentru produsele de panificație, respectiv corn, baton, biscuiți și covrigei, a fost stabilită suma de 242.307.000 de lei.

În cazul fructelor și legumelor, bugetul prevede 107.393.000 de lei, la care se adaugă 37.289.000 de lei pentru măsurile educative aferente. Pentru evaluarea programului a fost stabilită suma de 1.955.000 de lei.

Potrivit Guvernului, bugetul a fost calculat pornind de la numărul total de beneficiari, respectiv 1,86 milioane de elevi și preșcolari, limita valorii zilnice acordate pentru fiecare elev și numărul de zile în care produsele urmează să fie distribuite, în funcție de structura anului școlar 2026-2027.

Pentru implementarea programului au fost repartizate definitiv României fondurile stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/873. Acestea vizează atât anul școlar 2026-2027, cât și ajustările aferente anului școlar 2025-2026.

Ajustările pentru anul școlar precedent includ suplimentări față de repartizarea inițială pentru fructe și lapte. Valoarea acestor ajustări se ridică la 366.978 de euro.