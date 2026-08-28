Volkswagen negociază producția de echipamente militare pentru Iron Dome într-o fabrică din Germania

Volkswagen, landul german Saxonia Inferioară și compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems se apropie de un acord pentru producerea de echipamente militare la fabrica constructorului auto din Osnabrück. Proiectul ar putea oferi o nouă utilizare uzinei, în contextul în care producția ultimului model Volkswagen fabricat acolo urmează să înceteze anul viitor.

Un acord ar putea fi încheiat în următoarele săptămâni, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile. Discuțiile sunt însă încă în desfășurare, iar încheierea unei înțelegeri nu este garantată.

Planul vizează producerea la Osnabrück a unor echipamente de sprijin pentru sistemul israelian de apărare antiaeriană Iron Dome.

Printre acestea s-ar număra camioane de mare tonaj utilizate pentru transportarea rachetelor, lansatoarelor și generatoarelor electrice.

Proiectul ar implica Rafael Advanced Defense Systems, companie israeliană de apărare deținută de stat, Volkswagen și autoritățile din Saxonia Inferioară, transmite Bloomberg.

Planurile s-au lovit însă de opoziția Qatar Investment Authority (QIA), unul dintre principalii acționari ai Volkswagen.

Fondul suveran din Qatar deține peste 10% din Volkswagen și controlează 17% din drepturile de vot. QIA dispune și de două locuri în consiliul de supraveghere al constructorului german, dar nu are o minoritate de blocaj care să îi permită să oprească singur proiectul.

Qatar nu recunoaște oficial Israelul, iar relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023.

Pentru a depăși această problemă, este analizată o formulă prin care Volkswagen nu ar colabora direct cu Rafael.

Una dintre variantele aflate în discuție presupune ca Volkswagen să transfere către landul Saxonia Inferioară anumite părți ale fabricii din Osnabrück.

Ulterior, autoritățile landului ar putea înființa o societate mixtă cu Rafael. Într-un asemenea scenariu, Volkswagen nu ar avea o cooperare directă cu producătorul de armament din Israel, ceea ce ar putea răspunde preocupărilor fondului suveran din Qatar.

Un purtător de cuvânt al premierului landului, Olaf Lies, a precizat că Saxonia Inferioară analizează în prezent modul în care ar putea participa la o viitoare soluție industrială pentru uzina din Osnabrück.

Volkswagen și Rafael au refuzat să comenteze negocierile.

O eventuală înțelegere ar rezolva și una dintre problemele importante cu care Volkswagen se confruntă în procesul său de restructurare.

Directorul general Oliver Blume încearcă să obțină economii de miliarde de euro, în condițiile în care profitabilitatea grupului este afectată de costurile ridicate cu forța de muncă, fabricile utilizate sub capacitate și concurența tot mai puternică din China.

Reprezentanții angajaților s-au opus însă închiderii fabricilor.

Situația este sensibilă în special la Osnabrück. Ultimul model Volkswagen produs în această uzină, T-Roc Cabriolet, urmează să iasă din producție anul viitor.

Un acord cu Rafael ar putea oferi astfel o nouă activitate fabricii și ar putea deveni un model pentru alte uzine Volkswagen care nu mai sunt utilizate la capacitate maximă.

Blume a declarat că grupul va căuta parteneri, investitori și noi utilizări industriale pentru fabricile în care înlocuirea actualei producții cu alte modele auto nu este posibilă.

Proiectul apare într-un moment în care stocurile globale de sisteme de apărare antiaeriană au fost puternic afectate de războiul dintre SUA și Iran. Situația ar putea crește cererea pentru Iron Dome, un sistem destinat interceptării amenințărilor la distanțe scurte.

Germania nu utilizează în prezent Iron Dome. Apărarea sa antiaeriană include sistemul israelian Arrow 3 și sistemul american Patriot pentru altitudini mari, precum și IRIS-T și Skyranger pentru altitudini mai reduse.