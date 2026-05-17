Industria auto germană, un pilon tradițional al economiei europene, traversează o perioadă de transformări radicale din cauza presiunilor financiare și geopolitice. Confruntați cu o scădere accentuată a profiturilor și cu o necesitate urgentă de restructurare, giganți precum Mercedes-Benz și Volkswagen analizează tot mai serios extinderea activităților sau reconversia unor unități de producție către sectorul militar, în timp ce companiile din industria de apărare caută să profite de expertiza și infrastructura acestora.

Distanța dintre producția civilă și cea militară devine tot mai mică în Germania, pe măsură ce marii constructori auto se confruntă cu dificultăți economice majore.

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a confirmat în cadrul unui interviu acordat publicației The Wall Street Journal că producătorul german analizează extinderea activității în sectorul militar. Acesta a explicat că contextul geopolitic actual a devenit mult mai imprevizibil și că Europa are obligația urgentă de a-și consolida capacitățile de apărare.

Cu toate acestea, conducerea Mercedes-Benz a dorit să tempereze speculațiile radicale cu privire la o reorientare totală a strategiei comerciale. Conform informațiilor transmise de agenția Reuters și preluate de Euronews.com, Ola Källenius a ținut să sublinieze că sectorul de apărare ar reprezenta doar o componentă secundară și o mică parte din activitatea comercială a grupului, în timp ce produsele principale vor rămâne, în continuare, autoturismele și camioanele. Până în prezent, compania nu a anunțat în mod oficial un proiect concret în acest sens.

„Sectorul de apărare ar reprezenta doar o mică parte din activitatea comercială a companiei. Produsele principale vor rămâne, în continuare, autoturismele și camioanele”, a precizat Ola Källenius.

Această deschidere către sectorul de apărare vine într-un moment critic pentru Mercedes-Benz, care a raportat o scădere drastică de aproximativ 49% a profitului său net, acesta diminuându-se de la 10,4 miliarde de euro la doar 5,3 miliarde de euro în cursul anului 2025. În paralel, veniturile companiei au înregistrat o contracție de circa 9%.

Criza nu afectează doar un singur brand; întreaga industrie auto germană este puternic zdruncinată de costurile ridicate de producție, cererea slabă de pe piața europeană, concurența agresivă din China și amenințările cu noi tarife vamale din partea Statelor Unite. Cu excepția grupului BMW, toți marii constructori auto germani au fost nevoiți să anunțe reduceri substanțiale de personal în unitățile lor din Germania.

În mod similar, grupul Volkswagen explorează oportunități în zona producției militare. Directorul general al grupului, Oliver Blume, a anunțat că până la finalul acestui ani se va lua o decizie fermă cu privire la posibilitatea ca uzina Volkswagen din Osnabrück să fie utilizată pentru asamblarea unor vehicule militare de transport. Totuși, oficialul a precizat clar că Volkswagen nu intenționează sub nicio formă să fabrice arme sau tancuri.

Pe măsură ce constructorii auto caută soluții de supraviețuire, companiile din sectorul apărării își îndreaptă atenția către fabricile, muncitorii calificați și expertiza industrială a acestora. Consorțiul franco-german KNDS a elaborat deja planuri concrete care vizează achiziționarea a două fabrici auto de top din Germania pentru a le converti în unități de producție militară.

Unitățile vizate sunt fabrica deținută de Mercedes-Benz în localitatea Ludwigsfelde și uzina Volkswagen din Osnabrück.

Uzina din Osnabrück se află, de altfel, în centrul atenției internaționale. Publicația Financial Times a relatat că grupul Volkswagen se află deja în negocieri cu compania israeliană de apărare Rafael Advanced Defense Systems. Scopul acestei colaborări este transformarea uzinei din Osnabrück într-o linie de producție pentru componente destinate celebrului sistem de apărare antirachetă „Cupola de Fier” (Iron Dome).

În paralel, gigantul german Rheinmetall profită la rândul său de dificultățile structurale prin care trece sectorul auto. Reprezentanții Rheinmetall au anunțat că analizează posibilitatea de a transforma unele dintre propriile unități care produc în prezent componente auto, localizate în Neuss și Berlin, către segmentul de producție militară.

Mai mult, Rheinmetall ia în calcul inclusiv preluarea directă a unor fabrici auto aflate sub o presiune economică severă, printre unitățile monitorizate numărându-se tot uzina Volkswagen din Osnabrück, al cărei viitor pe termen lung rămâne incert.

Cu toate acestea, directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, a adoptat o poziție precaută în declarațiile sale publice. El a avertizat că fabricile auto existente sunt doar parțial compatibile cu cerințele tehnice ale producției militare și că adaptarea completă a liniilor de asamblare ar presupune costuri logistice și financiare extrem de ridicate.

Cu toate acestea, oficialul a concluzionat că astfel de soluții de reconversie trebuie analizate cu rigurozitate înainte de a se trece la construirea unor facilități industriale complet noi.

Declinul sectorului auto lasă în urmă o masă importantă de specialiști, un fenomen speculat rapid de alte ramuri ale industriei militare. De exemplu, grupul aerospațial și de apărare Hensoldt desfășoară în prezent campanii active de recrutare pentru a atrage personalul înalt calificat care este disponibilizat de la marii furnizori de componente auto, precum Continental AG și Bosch.

În timp ce constructorii de mașini se află în impas, sectorul apărării traversează o perioadă de expansiune fără precedent. Datele furnizate de institutul de cercetare SIPRI din Stockholm relevă faptul că primii 100 de producători de armament la nivel mondial au înregistrat venituri record în cursul anului 2024.

Cu toate acestea, analiștii economici avertizează că boom-ul din industria de apărare nu va putea compensa declinul general al sectorului auto german, din cauza unei discrepanțe uriașe de dimensiune economică între cele două piețe.

Pentru a înțelege proporțiile, industria auto germană a generat singură venituri totale de peste 540 de miliarde de euro în cursul anului 2024. Prin comparație, cele mai mari cinci companii germane din industria de apărare au cumulat împreună, pe parcursul anului 2023, venituri de puțin sub 30 de miliarde de euro.