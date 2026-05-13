Uzina Mecanică Sadu devine una dintre principalele unități industriale incluse în programul SAFE, prin care România urmărește să reactiveze fabrici vechi de armament și să dezvolte capacități de producție militară pe plan intern. Proiectul vizează atât modernizarea liniilor industriale, cât și crearea unor noi locuri de muncă într-un sector considerat strategic pentru securitatea națională.

Anunțul privind includerea uzinei în programul european a fost făcut miercuri, iar autoritățile susțin că proiectul are o componentă majoră de producție realizată integral în România.

„A durat, dar a meritat efortul: Uzina Mecanică Sadu este de astăzi oficial între fabricile vechi de armament din România care vor fi salvate şi aduse la viaţă prin SAFE. Da, este unul dintre proiectele din SAFE cu producţie 100% în România”, a afirmat Radu Miruţă.

Oficialul a explicat că proiectul nu presupune achiziția unor produse finite din străinătate, ci reconstruirea unei capacități industriale locale care să poată susține producția strategică de muniție.

„Înseamnă fabrică salvată, nu produse cumpărate gata făcute de pe raftul fabricilor din altă ţară. Înseamnă fabrică locală retehnologizată, înseamnă locuri de muncă noi, înseamnă garanţii de securitate suplimentare pentru România prin capacitatea de a produce muniţie strategică pe teritoriul naţional. Asta înseamnă să îţi pese!”, a afirmat Miruţă.

Programul SAFE cuprinde mai multe proiecte industriale și militare care urmează să fie dezvoltate în diferite regiuni ale țării. Printre acestea se află producția de armament, muniție, vehicule militare, nave de patrulare și echipamente pentru combaterea dronelor.

Radu Miruţă a precizat că investițiile vor fi distribuite în mai multe centre industriale importante din România, unde există deja infrastructură și tradiție în domeniul producției militare.

Ministrul interimar a susținut că proiectele vizează atât revitalizarea unor fabrici istorice, cât și dezvoltarea unor capacități noi de producție militară.

„La fel mi-a păsat de Braşov – cu fabrica de pulberi şi cu IAR, de Mangalia – cu şantierul naval, de Cugir – cu fabrica de arme, de Mediaş – cu maşina de luptă, de Petreşti – cu noile camioane, de Bucureşti – cu Piranha, iar astăzi a venit şi decizia finală pentru Gorj”, a afirmat Miruţă.

La sfârșitul lunii aprilie, oficialul anunța că pachetul SAFE gestionat de Ministerul Apărării are o valoare totală de 8,33 miliarde de euro. Potrivit acestuia, opt dintre proiecte vizează sisteme moderne de apărare împotriva dronelor.

În cadrul acelorași declarații, Miruţă a precizat că maşina de luptă a infanteriei va fi produsă de compania Rheinmetall la Mediaş, navele de patrulare vor fi construite la Şantierul Naval Mangalia, iar elicopterele Airbus vor fi echipate la IAR Braşov.

„Referitor la lista companiilor, localizarea medie este în jur de 60% pentru producţia în România, incluzând următoarele companii: Cugir şi Sadu pentru arma de asalt, respectiv muniţie, Automecanica Mediaş, IAR Braşov, Turbomecanica, Uzina Mecanică Bucureşti, Şantierul Naval Mangalia-2 Mai, Electromecanica”, mai spunea Radu Miruţă.

În paralel cu anunțurile privind investițiile din industria de apărare, programul SAFE a ajuns și în atenția Curții Constituționale. Avocatul Poporului a transmis o excepție de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de Urgență nr. 38/2026, actul normativ care reglementează programul.

Instituția susține că ordonanța ar fi fost adoptată fără respectarea unor obligații constituționale, inclusiv solicitarea avizului Consiliului Legislativ și limitele privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis.

Controversa a generat reacții și în spațiul public, inclusiv din partea fostului judecător Cristi Danileţ, care a contestat validitatea sesizării formulate la CCR.

„Sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 nu este valabilă pentru că a fost semnată de o persoană care nu mai este Avocatul Poporului, depăşind durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală”, a afirmat Cristi Danileţ într-o postare publicată pe Facebook.

Fostul magistrat a susținut că, în opinia sa, o eventuală respingere a sesizării ar reprezenta și un semnal instituțional către Parlament.