Ediția de miercuri a podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, a adus în prim-plan o analiză dură a stării economice în care se află țara. Invitatul emisiunii, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a interpretat ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), care indică o prăbușire accelerată a principalilor indicatori de performanță.

Analiza cifrelor oficiale arată o realitate îngrijorătoare pentru portofelele românilor și pentru stabilitatea macroeconomica. Petrișor Peiu a subliniat că România se confruntă deja cu o tendință de contracție care pare greu de oprit în absența unor măsuri radicale.

Pe lângă scăderea produsului intern brut, România se confruntă cu o creștere galopantă a prețurilor, fenomen care, cuplat cu stagnarea economică, formează mixul toxic numit stagflație. Datele pentru luna aprilie indică o presiune inflaționistă care pune la încercare orice buget de familie.

„Al treilea lucru pe care l-a zis INS este că rata anualizată a inflației a depășit 10,7%. E aproape 10,8%, în creștere cu un punct procentual față de luna martie 2026, deci vorbim de aprilie. Al patrulea lucru pe care l-a zis INS-ul este că pe primele trei luni ale acestui an avem o scădere a producției industriale de peste 2% față de primul trimestru al anului trecut. Toate aceste patru date la un loc reprezintă un tablou absolut sinistru al crizei economice. Deci așa ceva nu am mai avut. Tot guvernul Bolojan a avut o politică catastrofală”, a mai explicat Petrișor Peiu.

Întrebat de Robert Turcescu ce soluții există pentru a stopa acest declin, liderul senatorilor AUR s-a arătat sceptic cu privire la voința politică actuală. Deși guvernul a fost demis, partidele care formează majoritatea nu par să fi recepționat semnalul de alarmă transmis de cifrele statistice.

„Oricând e ceva de făcut și niciodată nu e prea târziu. Sigur că oricând putem, trebuie să facem ceva. Dar nu este niciun semn că actualul guvern își schimbă cu ceva politicile publice. Ei nu au anunțat. Actuala coaliție, dacă vreți, că guvernul e demis, nu au anunțat niciun fel de schimbare. Nimic. Și asta este la fel de îngrijorător, adică vezi că ai un trimestru de scădere, vezi că îl ai pe al doilea, vezi că îl ai pe al treilea, vezi că amplitudinea scăderilor e foarte mare. Vezi că ai o situație care nu s-a mai întâmplat și care nu e proprie capitalismului, în care scade simultan economia și crește foarte tare inflația, fenomenul de stagflație, așa ceva? Este un accident în capitalism și în sine un semn mare de mirare și de întrebare că avem această simultaneitate”, spune Petrișor Peiu.

Discuția din studioul Hai România a atins și latura politică a acestui dezastru economic. Petrișor Peiu este de părere că cifrele nu au fost o surpriză pentru factorii de decizie de la cel mai înalt nivel, sugerând că președintele Nicușor Dan era la curent cu situația reală încă dinainte de momentul moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.