Oficialul a afirmat că integrarea europeană a reprezentat pentru România un „proiect de modernizare națională”, cu efecte directe asupra investițiilor, dezvoltării infrastructurii și consolidării stabilității economice.

„Marcăm astăzi Ziua Europei, cu un motiv important de reflecţie: aproape două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007. În aceşti ani, România a recuperat decalaje economice importante, a atras investiţii, a modernizat infrastructură prin fonduri europene şi şi-a consolidat poziţia în economia europeană. Apartenenţa la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate şi oportunităţi pe care astăzi le considerăm fireşti”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a precizat că a lucrat încă de la începutul carierei sale în dosare legate de aderarea României la Uniunea Europeană și a afirmat că a observat direct efectele apartenenței la blocul comunitar asupra economiei românești.

Alexandru Nazare a realizat și o scurtă trecere în revistă a originilor proiectului european, subliniind că ideea unei Europe unite a apărut înainte de formarea actualei Uniuni Europene. Acesta a menționat rolul Uniunii Paneuropene, precum și contribuțiile unor diplomați români, precum Nicolae Titulescu și Grigore Gafencu, în promovarea cooperării la nivel european.

„România a avut încă din acea perioadă voci importante care au susţinut orientarea europeană a ţării. Nicolae Titulescu, una dintre marile personalităţi diplomatice ale României, a pledat constant pentru cooperare internaţională, securitate colectivă şi un rol activ al României în arhitectura europeană. Grigore Gafencu, diplomat şi politician liberal, a susţinut, în anii dramatici ai celui de-al doilea Război Mondial şi ai exilului, ideea unei Europe unite ca singură soluţie pentru pace şi stabilitate durabilă”, a transmis ministrul.

În plan economic, Alexandru Nazare a subliniat că România trebuie să continue procesul de corecții bugetare și reforme structurale, fără a afecta investițiile și dezvoltarea economică.

Ministrul interimar al Finanțelor a vorbit despre necesitatea reducerii deficitului bugetar, utilizarea mai eficientă a banilor publici și accelerarea investițiilor finanțate din fonduri europene, precizând că direcția de reformă asumată de premierul Ilie Bolojan începe să își facă simțite efectele în percepția investitorilor.

„România traversează acum o perioadă care cere maturitate şi responsabilitate şi, după ani în care dezechilibrele economice s-au acumulat, trebuie continuate corecţiile necesare fără să fie blocate dezvoltarea şi investiţiile. Acest lucru înseamnă reducerea graduală a deficitului, folosirea mai eficientă a resurselor publice, accelerarea investiţiilor finanţate din fonduri europene şi păstrarea încrederii investitorilor şi a partenerilor externi”, a explicat Nazare.

Alexandru Nazare a afirmat că, în ultimele luni, prin direcția de reformă și eficientizare promovată și asumată de premierul Ilie Bolojan, România a început să recâștige încrederea piețelor, în urma unui efort de stabilizare și disciplină economică, cu efecte vizibile în îmbunătățirea percepției de stabilitate și predictibilitate economică.

Totodată, ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că Europa nu înseamnă doar apartenență instituțională, ci și direcție, reguli, responsabilitate, investiții și capacitatea de a construi pe termen lung.