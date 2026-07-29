Air France-KLM și Lufthansa au depus oferte pentru preluarea TAP Air Portugal. Guvernul portughez intră în etapa decisivă a privatizării

Procesul de privatizare a companiei aeriene TAP Air Portugal a intrat într-o nouă etapă. Air France-KLM și Lufthansa au depus oferte angajante pentru achiziția unui pachet de 44,9% din acțiunile transportatorului național, iar autoritățile portugheze vor analiza acum propunerile înainte de a decide următorii pași.

Compania de stat Parpública, care administrează participațiile statului portughez, a anunțat că a primit două oferte angajante din partea Air France-KLM și Deutsche Lufthansa AG.

Cele două grupuri au fost invitate să depună ofertele după finalizarea celei de-a doua etape a procesului de privatizare, iar termenul-limită a expirat marți.

Odată cu depunerea documentelor, s-a încheiat și cea de-a treia fază a procesului de vânzare parțială a companiei TAP Air Portugal.

Parpública are la dispoziție 30 de zile pentru a analiza documentația și pentru a transmite un raport Guvernului Portugaliei.

În această perioadă, instituția poate solicita clarificări suplimentare din partea celor doi ofertanți, caz în care termenul de analiză va fi suspendat până la primirea informațiilor solicitate.

După analizarea raportului, Guvernul portughez poate decide să invite unul sau ambii ofertanți să depună o ofertă finală îmbunătățită.

Potrivit publicației portugheze Eco, ofertele depuse conțin atât valoarea propusă pentru pachetul de 44,9% din acțiunile TAP, cât și planuri industriale și strategice privind dezvoltarea companiei și asigurarea sustenabilității acesteia pe termen lung.

Aceste elemente vor reprezenta o parte importantă a evaluării realizate de autoritățile portugheze înainte de desemnarea investitorului.

Procesul de privatizare a fost relansat în 2025 de Guvernul condus de Luís Montenegro și prevede vânzarea a până la 49,9% din capitalul TAP către investitori privați.

Statul portughez va rămâne acționar majoritar, iar 5% din acțiuni sunt rezervate angajaților companiei. Dacă această participație nu va fi subscrisă integral, ea va putea fi achiziționată de investitorul selectat.

Inițial, în cursă s-a aflat și International Airlines Group (IAG), proprietarul companiei Iberia, însă grupul s-a retras înainte de etapa ofertelor angajante.

Ministrul portughez al Infrastructurii, Miguel Pinto Luz, a declarat anterior că își dorește ca procesul de privatizare să fie finalizat în luna septembrie.

Potrivit acestuia, investitorul care va fi ales ar putea începe să participe la administrarea companiei încă din 2026, alături de actuala conducere a TAP.

Injectarea efectivă a capitalului este estimată să aibă loc în vara anului 2027.