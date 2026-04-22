Decizia anunțată de Lufthansa reflectă presiunea tot mai mare exercitată asupra industriei aviatice de scumpirea kerosenului, în contextul instabilității geopolitice. Operatorul german a confirmat că va elimina aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte în perioada verii, o ajustare care vizează în special rutele europene mai puțin profitabile, trasnmite Sky News.

Reducerea este corelată direct cu închiderea flotei CityLine, considerată neperformantă financiar, și retragerea a 27 de aeronave. Oficialii companiei au indicat că prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în ultimele luni, afectând sever structura costurilor operaționale. În paralel, conflictele de muncă au contribuit la presiunea financiară.

Potrivit datelor comunicate, cele 20.000 de zboruri anulate reprezintă aproximativ 1% din capacitatea totală exprimată în kilometri de locuri disponibile, însă impactul asupra unor rute regionale poate fi semnificativ. Lufthansa estimează că măsura va genera economii de circa 40.000 de tone de combustibil până în luna octombrie.

Compania a transmis că își reorganizează rețeaua europeană, eliminând rutele neprofitabile din hub-urile Frankfurt și München, în timp ce extinde operațiunile din Zurich, Bruxelles și Viena, pentru a menține conectivitatea globală.

Contextul în care Lufthansa adoptă aceste măsuri este marcat de perturbări majore în aprovizionarea globală cu petrol, generate de blocarea Strâmtorii Ormuz. Această rută strategică pentru transportul de energie a devenit un punct critic, influențând direct costurile combustibilului pentru aviație.

Majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu scumpiri accelerate, iar efectele sunt resimțite și de consumatori, prin creșterea prețurilor biletelor. Situația ridică semne de întrebare privind stabilitatea sezonului estival, în special pentru rutele europene și intercontinentale.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat recent că există riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil încă din luna mai, dacă situația din regiune persistă.

„Prețurile petrolului fac parte din ramificațiile mai largi, dar preocuparea mai imediată o reprezintă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane”, a declarat acesta.

În același timp, reprezentanții Agenția Internațională pentru Energie au atras atenția asupra rezervelor limitate din Europa. Conform estimărilor, continentul ar mai avea „poate șase săptămâni de combustibil pentru avioane”, ceea ce accentuează incertitudinea în industrie.

În ciuda reducerilor, Lufthansa susține că pasagerii vor putea accesa în continuare rețeaua globală de rute și conexiunile pe distanțe lungi. Compania a transmis un mesaj public călătorilor, recomandând verificarea constantă a informațiilor despre zboruri, în contextul modificărilor frecvente.

În paralel, și KLM a anunțat ajustări ale programului pentru lunile de vară, invocând aceleași presiuni legate de costurile combustibilului. Reprezentanții companiei au precizat:

„KLM a făcut o serie de ajustări la programul său de zbor pentru luna următoare. Acest lucru se referă la un număr limitat de zboruri în Europa care, din cauza creșterii costurilor kerosenului, nu mai sunt viabile din punct de vedere financiar. Nu există lipsă de kerosen. KLM va opera cu 80 de zboruri dus-întors mai puțin către și dinspre Schiphol, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din zborurile sale europene din această perioadă. Pasagerii afectați de aceste modificări vor fi reprogramați pe următorul zbor disponibil. Deoarece acestea sunt destinații pe care KLM le deservește de mai multe ori pe zi – cum ar fi Londra și Düsseldorf – călătorii pot fi de obicei cazați rapid. Îi sfătuim pe pasageri să își urmărească zborul planificat prin intermediul MyTrip”, au explicat reprezentanții companiei la solicitarea Express.

Platforma MyTrip permite gestionarea rezervărilor, modificarea itinerariilor și solicitarea rambursărilor, fiind principalul instrument recomandat pasagerilor afectați de schimbări.

Criza actuală afectează întregul sector aviatic, determinând mai multe companii să își reducă activitatea. Operatorul BeOnd, specializat în zboruri premium către Maldive, a suspendat complet cursele până în toamna anului 2026, pe fondul scăderii cererii și al incertitudinii regionale.

Compania a transmis pasagerilor afectați următorul mesaj:

„Dacă aveți o rezervare pentru a călători cu noi în această vară, echipa noastră de relații cu clienții vă va contacta în următoarele 72 de ore cu opțiuni flexibile de reprogramare, inclusiv mutări fără taxe pentru sezonul de iarnă, călătorii viitoare în termen de 12 luni sau o rambursare integrală”.

Alți operatori, precum Air New Zealand și grupul SAS, au anunțat anulări de ordinul miilor de zboruri, în timp ce Vietnam Airlines a avertizat că ar putea reduce capacitatea cu până la 20% dacă prețul combustibilului atinge niveluri critice.

În SUA, United Airlines a devenit prima companie majoră care a redus capacitatea pe rutele neprofitabile din același motiv.

În paralel cu măsurile adoptate de Lufthansa, autoritățile europene analizează opțiuni concrete pentru a preveni o eventuală criză de aprovizionare cu combustibil pentru avioane, inclusiv creșterea importurilor din Statele Unite. Discuțiile au loc în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al reducerii producției în mai multe state exportatoare de petrol, care au limitat oferta globală.

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a explicat că, deși nu există în prezent indicii clare privind o penurie iminentă, instituțiile europene trebuie să acționeze preventiv. Oficialul a subliniat că utilizarea stocurilor de urgență rămâne o opțiune, „dacă apar probleme reale de aprovizionare”.

Semnalele de alarmă au fost amplificate după ce directorul Agenția Internațională pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane. Mai multe companii aeriene europene au susținut acest scenariu, indicând riscul unor anulări suplimentare de zboruri. În schimb, Comisia Europeană a transmis că eventualele reduceri de capacitate nu sunt generate de lipsa combustibilului, ci de scăderea rentabilității pe anumite rute.

Datele din industrie arată că rafinăriile din Uniunea Europeană acoperă aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru aviație, restul fiind importat în principal din Orientul Mijlociu. Blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz a afectat fluxurile tradiționale de aprovizionare, determinând statele membre să caute alternative rapide pentru a menține stabilitatea pieței.

În acest context, mai multe guverne europene au început să adopte măsuri preventive. Germania a convocat consiliul național de securitate pentru a evalua riscurile unor posibile penurii, în timp ce Spania susține un mecanism european de distribuire a combustibilului, în cazul în care situația se deteriorează. Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Kpler, transporturi suplimentare din Statele Unite și Nigeria sunt deja așteptate să ajungă pe piața europeană.

Ministrul Transporturilor din Cipru, Alexis Vafeades, a declarat că situația actuală „nu este periculoasă”, dar necesită monitorizare atentă și reacții rapide. Oficialul a precizat că utilizarea rezervelor strategice trebuie gestionată transparent, „dacă apar probleme reale de aprovizionare”. „Orice scoatere din rezeerva națională de combustibil pentru avioane trebuie făcută cu deplină transparență, pentru a evita distorsiunile de pe piață”, a avertizat acesta, subliniind riscul unor creșteri artificiale de preț în cazul stocării excesive.

La rândul său, Apostolos Tzitzikostas a reiterat că „nu există niciun indiciu, la această dată”, privind anulări pe scară largă ale zborurilor în perioada imediat următoare, însă evoluția situației depinde de stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și de contextul geopolitic.

Tabel sinteză – impactul deciziilor Lufthansa și al industriei aviatice: