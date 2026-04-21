Uniunea Europeană (UE) ar avea suficient combustibil pentru avioane pentru aproximativ 5 luni, dacă folosește producția internă și rezervele existente, potrivit Guvernului de la Haga.

Companiile aeriene din Europa avertizează că războiul cu Iranul ar putea duce la lipsă de combustibil pentru avioane în doar câteva săptămâni.

Guvernul de la Haga a transmis că importurile de kerosen (combustibil pentru avioane) au scăzut mult, iar aprovizionarea este la aproximativ 78% din normal. Olanda are mari rafinării în portul Rotterdam, iar Europa produce intern motorină și kerosen. Împreună cu rezervele de petrol și combustibili, acestea ar putea acoperi consumul câteva luni, dacă situația rămâne la fel. Estimările arată că ar fi suficient combustibil pentru avioane pentru circa 5 luni și chiar peste un an pentru benzină și motorină, dacă se folosesc toate rezervele și nu sunt trimise în alte zone. Oficialii olandezi spun că nu există lipsuri acum, dar prețurile au crescut mult după blocarea Strâmtorii Ormuz, o zonă importantă pentru transportul petrolului și gazului.

Guvernul de la Haga activează prima fază a unui plan de criză pentru petrol, care înseamnă monitorizarea pieței și pregătirea unor măsuri suplimentare. Se pregătește și un pachet de ajutor de aproximativ 1 miliard de euro: reduceri de taxe pentru transport, credite ieftine pentru eficiență energetică și sprijin pentru familiile cu venituri mici.

Norvegia, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, are rezerve de combustibil pentru doar aproximativ 20 de zile.

Problema a devenit mai vizibilă după blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă foarte importantă prin care trece în mod normal cam 20% din petrolul lumii. Din cauza acestor blocaje, a ieșit la iveală că Norvegia nu are suficientă infrastructură pentru combustibili rafinați. Situația din zonă s-a tensionat după ce Iranul a restricționat navigația ca răspuns la atacuri ale SUA și Israelului, iar asta a dus la creșterea rapidă a prețurilor la energie.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a anunțat că Executivul ia în calcul extinderea muncii de la distanță, pentru a reduce consumul de combustibil. El a recunoscut și că strategia țării a avut greșeli de bază. El a explicat pentru „Aftenposten” că Norvegia s-a bazat pe ideea că producția de resurse și rafinăriile apropiate sunt suficiente, iar în perioade liniștite asta a funcționat. Din acest motiv, țara a ținut rezerve mici.

„Ca țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producție continuă și pe proximitatea propriilor rafinării”, a precizat el.

În prezent, Norvegia are combustibil suficient doar pentru 20 de zile, mult mai puțin decât țări vecine precum Suedia și Finlanda, care au rezerve pentru aproximativ 90 de zile. Situația este surprinzătoare deoarece Norvegia câștigă foarte mult din exporturi. În martie, a vândut petrol de aproximativ 4,9 miliarde de euro și gaze de 5,9 miliarde de euro, un nivel record. Această diferență a atras critici în interiorul țării. Mulți spun că este ironic că Norvegia, deși furnizează energie pentru o mare parte din Europa, nu își asigură suficient propriile rezerve.

În prezent, Norvegia este un furnizor important de energie pentru țări precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde acoperă aproximativ o treime din importurile de gaze.