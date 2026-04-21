Vânzările de automobile complet electrice pe principalele piețe auto din Europa au înregistrat o creștere de aproape o treime în primul trimestru, pe fondul faptului că șoferii au căutat alternative la motoarele cu combustie, în contextul în care conflictul din Iran ar fi determinat cea mai mare majorare a prețurilor la benzină din ultimii ani.

Datele colectate de asociația E-Mobility Europe și de firma de cercetare New Automotive indică faptul că înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 piețe europene ar fi crescut cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru, ajungând la aproape 560.000 de unități. Totodată, în luna martie s-a înregistrat un avans de 51,3%, cu peste 240.000 de unități înmatriculate.

Conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), aceste piețe au reprezentat anul trecut 94% din totalul vânzărilor de vehicule electrice pe baterie din Uniunea Europeană și țările AELS.

„Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câştiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a afirmat Chris Heron, într-un comunicat de presă.

Cele două organizații au precizat, de asemenea, că volumul de aproximativ jumătate de milion de vehicule electrice înmatriculate în trimestru ar fi suficient pentru a reduce consumul de petrol cu aproximativ două milioane de barili pe an.

Raportul menționează că primele cinci piețe europene pentru vehicule electrice – Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia – au consemnat în acest an o creștere de peste 40% a vânzărilor de BEV. Se estimează că în luna martie circa 21,2% din totalul autoturismelor noi înmatriculate în UE și AELS ar fi fost electrice.

Separat, într-un raport publicat la începutul lunii aprilie, New Automotive arată că înmatriculările de vehicule electrice pe baterie din Marea Britanie, a doua cea mai mare piață din Europa după Germania, ar fi crescut cu 12,8% în primul trimestru, evoluție susținută și de majorarea prețurilor la benzină, iar aceste vehicule ar fi reprezentat 22,5% din vânzările de mașini noi din țară.

Piața auto electrică din România a înregistrat o creștere de 93% în martie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unei analize publicate de LEKTRI.CO.

„Piața auto electrică din România traversează o perioadă de creștere solidă și consistentă. Datele lunii martie confirmă o tendință care se consolidează de la an la an – cererea crește, oferta se diversifică, iar adopția vehiculelor electrice devine tot mai naturală în rândul consumatorilor. Estimăm că această dinamică se va accelera pe parcursul anului 2026”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO, potrivit unui comunicat de presă.

În luna martie 2026, au fost înmatriculate 1.209 vehicule electrice, într-un context de piață aflată în diversificare, în care Tesla a ocupat pozițiile de top, BYD a plasat trei modele în top 10, iar Dacia Spring s-a menținut în primele cinci.

Datele centralizate de LEKTRI.CO arată că, din totalul de 47.068 de vehicule înmatriculate în martie 2026, indiferent de tipul de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 2,57%. Din totalul vehiculelor electrice înmatriculate, 1.160 au fost autoturisme, iar 49 autoutilitare electrice. După scăderea celor 188 de radieri, bilanțul net al lunii a fost de 1.021 de vehicule electrice.

În clasamentul modelelor din martie, Tesla Model 3 a ocupat prima poziție, cu 146 de unități, urmat de Tesla Model Y, cu 107 unități. Pe locul al treilea s-a aflat Ford Puma, cu 63 de unități, urmat de Dacia Spring, cu 61 de unități, și BYD Dolphin Surf, cu 57 de unități. BYD Sealion 7, cu 54 de unități, a confirmat o prezență în creștere pe piața românească.

În continuare, Hyundai Kona a înregistrat 47 de unități, urmat de Ford Explorer, cu 31 de unități. BYD Atto 2, Renault Zoe și Volkswagen ID.4 a avut câte 29 de unități fiecare, în timp ce Renault 5 E-Tech Electric și Tesla Model S a înregistrat câte 24 de unități. Modelele MG4 și Volvo EX30 au avut câte 17 unități.

Segmentul inferior al clasamentului a evidențiat diversitatea ofertei de pe piață. BYD Seal a înregistrat 16 unități, MG ZS EV 14 unități, Ford Capri 13 unități, iar Mazda 6e 12 unități. Hyundai Inster și Peugeot E-2008 ar fi avut câte 11 unități fiecare. Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5, Kia Niro EV, Leapmotor T03 și Mercedes-Benz CLA a încheiat luna cu câte 9–10 unități, în timp ce segmentul premium și cel al utilitarelor a fost reprezentate de modele precum BMW i4, Skoda Enyaq și Ford Transit Custom.

La nivelul parcului auto electric, Dacia rămâne lider, cu 18.694 de unități și o cotă de 27,82%, urmată de Tesla, cu 11.851 de unități și 17,64%. Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu cote cuprinse între 6% și 8%.

Pe următoarele poziții s-au situat Mercedes-Benz, cu 2.834 de unități (4,22%), BMW, cu 2.568 de unități (3,82%), și Ford, cu 2.322 de unități (3,46%). Nissan, cu 1.349 de unități, și Peugeot, cu 1.117 unități, au completat top 10.

În intervalul 11–20, BYD a ajuns la 1.072 de unități active, alături de Skoda (1.068), Smart (959), Audi (890) și Volvo (791). Kia, MG, Fiat, Mini și Citroën au completat top 20, cu valori cuprinse între 496 și 647 de unități.

În ceea ce privește infrastructura de încărcare, aceasta ar continua să susțină expansiunea parcului auto electric, operatorii din România — precum Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, MOL Plugee, EVConnect, Plugpoint și OMV-Petrom — continuând extinderea rețelei prin instalarea de noi puncte de încărcare într-un ritm constant.