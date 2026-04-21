Noile norme ale Uniunii Europene (UE) privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cunoscute sub denumirea de Regulamentul PPWR, au ca obiectiv principal ecologizarea ambalajelor utilizate în Europa. Acestea urmăresc reducerea cantității de deșeuri, realizarea unor ambalaje mai sustenabile și promovarea unor alegeri mai responsabile din punct de vedere al mediului. Printre direcțiile principale se numără obligativitatea ca toate ambalajele să fie reciclabile până în anul 2030, creșterea utilizării materialelor reciclate în producția de ambalaje, limitarea ambalajelor inutile și încurajarea soluțiilor reutilizabile, precum și stimularea inovației în modele de afaceri circulare.

În ceea ce privește impactul asupra prețurilor, reducerea ambalajelor și armonizarea regulilor la nivel european pot conduce la scăderea costurilor pentru companii. Faptul că firmele pot utiliza aceleași tipuri de ambalaje în toate statele membre reduce complexitatea producției, iar ambalajele mai ușoare și mai compacte pot diminua cheltuielile de transport. Aceste economii au potențialul de a se reflecta, în timp, și în prețurile plătite de consumatori.

Ambalajele sustenabile nu presupun utilizarea unui volum mai mare de resurse, ci dimpotrivă, o utilizare mai eficientă a acestora. Deși tranziția inițială către soluții mai ecologice poate necesita adaptarea unor materiale și designuri noi, regulamentul PPWR încurajează în ansamblu reducerea consumului de resurse și integrarea materialelor reciclate, în special a plasticului reciclat. Scopul este diminuarea treptată a impactului asupra mediului printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor și prin creșterea gradului de reutilizare.

Uniunea Europeană stabilește obiective ambițioase privind conținutul reciclat și reutilizarea ambalajelor deoarece fiecare cetățean european generează, în medie, aproximativ 35 de kilograme de deșeuri din plastic anual, iar aceste materiale provin în mare parte din combustibili fosili importați. Prin aceste măsuri se urmărește reducerea deșeurilor, diminuarea dependenței de resurse fosile externe și stimularea inovației în domeniul ambalajelor. În același timp, creșterea utilizării materialelor reciclate și a ambalajelor reutilizabile contribuie la atingerea obiectivelor de mediu pe termen lung ale Europei.

Noile norme europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vor influența și modul în care sunt ambalate livrările online. Magazinele vor fi obligate să reducă spațiul gol din cutiile de transport, ceea ce va duce la utilizarea unor ambalaje mai mici, la diminuarea cantității de deșeuri și la evitarea transportului inutil de cutii parțial goale. Produsele vor rămâne însă protejate corespunzător, iar cumpărăturile online vor deveni mai sustenabile, contribuind la reducerea risipei din comerțul electronic.

În ceea ce privește sortarea deșeurilor acasă, aceasta nu va deveni mai complicată, ci dimpotrivă, mai simplă. Regulamentul PPWR introduce etichete noi pe ambalaje, care vor oferi informații clare despre modul corect de colectare și reciclare. Nu va fi nevoie de mai multe coșuri de gunoi, iar sistemele de colectare existente nu vor fi modificate. Aceste etichete vor ajuta atât cetățenii, cât și turiștii din Uniunea Europeană să sorteze corect deșeurile de ambalaje și să contribuie la reutilizarea lor în producerea de noi materiale.

Regulile europene prevăd și limitarea anumitor tipuri de ambalaje de unică folosință, în special acolo unde acestea sunt considerate inutile sau unde există alternative mai durabile. Din anul 2030, astfel de ambalaje vor fi restricționate, fiind vizate, de exemplu, pachețelele individuale de condimente din restaurante sau produsele de igienă în ambalaje mici din hoteluri. Scopul nu este eliminarea completă a ambalajelor de unică folosință, ci reducerea celor inutile și prevenirea generării de deșeuri, având în vedere că milioane de tone de plastic ajung anual în natură, în ciuda progreselor deja realizate în reducerea poluării marine.

Ambalajele de unică folosință vor putea fi utilizate în continuare atunci când sunt necesare pentru siguranța alimentară, sănătatea publică sau scopuri medicale. În sectorul livrărilor și al serviciilor de tip take-away, consumatorii vor avea posibilitatea de a alege între ambalaje de unică folosință și variante reutilizabile, la același preț sau chiar mai avantajos.

Noile reglementări vizează și reducerea substanțelor chimice potențial dăunătoare din ambalaje, inclusiv a celor care pot contribui la apariția microplasticelor. Companiile vor trebui să limiteze utilizarea substanțelor care ridică motive de îngrijorare, iar regulamentul introduce și restricții pentru PFAS, cunoscute și ca „substanțe chimice eterne”, în ambalajele care intră în contact cu alimentele. În același timp, alte aspecte legate de siguranța chimică rămân reglementate prin legislația existentă, precum sistemul REACH, care stabilește norme suplimentare pentru substanțe periculoase și microplastice.

Ambalajele reutilizabile vor trebui să respecte standarde stricte de siguranță, igienă și sănătate, fiind concepute pentru utilizări repetate. Acestea trebuie să poată fi curățate, reumplute și utilizate în condiții sigure, inclusiv în contact cu alimentele. Regulamentul PPWR stabilește criterii clare de proiectare și performanță, astfel încât aceste ambalaje să fie cu adevărat durabile și sigure pe termen lung.

De asemenea, noile norme susțin dezvoltarea sistemelor de garanție-returnare, în special pentru ambalajele de unică folosință, deoarece acestea cresc rata de colectare și calitatea reciclării, reducând în același timp abandonarea deșeurilor în spațiile publice. Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să atingă un nivel de colectare separată de cel puțin 90% pentru recipientele de băuturi din plastic și metal până în 2029. Dacă acest obiectiv nu poate fi realizat prin alte metode, va deveni necesară implementarea unor sisteme de garanție-returnare. Toate aceste sisteme vor trebui să respecte cerințe minime privind etichetarea și valoarea garanției, însă regulamentul oferă suficient timp pentru adaptarea treptată a sistemelor deja existente.