Noile reguli stabilite de Uniunea Europeană (UE) marchează o schimbare fundamentală în modul în care sunt concepute ambalajele, introducând cerințe clare privind reciclabilitatea acestora.

Regulamentul PPWR obligă ca toate ambalajele să fie proiectate astfel încât să poată fi reciclate eficient până la 1 ianuarie 2030. Acest lucru presupune ca ele să poată fi colectate, sortate și procesate în materii prime secundare de înaltă calitate, care să înlocuiască resursele virgine.

Un prag minim de reciclabilitate de 70% va deveni obligatoriu, ceea ce înseamnă că doar ambalajele conforme vor putea fi comercializate pe piața UE. Ambalajele considerate problematice — cele care nu pot fi separate eficient sau care contaminează fluxurile de reciclare — riscă să fie eliminate complet din circuitul comercial.

Comisia Europeană urmează să finalizeze până în 2028 criterii tehnice detaliate privind reciclabilitatea. Acestea vor include specificații legate de materiale, formate și standarde de design, oferind industriei un cadru clar de conformare.

Regulamentul PPWR introduce un cadru legislativ unitar la nivelul UE, înlocuind vechile directive fragmentate aplicate diferit în statele membre.

Spre deosebire de legislația anterioară, noile reguli se aplică direct în toate statele UE și acoperă toate tipurile de ambalaje: primare, secundare și de transport. De asemenea, acestea se extind asupra produselor importate, ceea ce înseamnă că furnizorii din afara Uniunii trebuie să respecte aceleași standarde.

Exportatorii din Regatul Unit și alte țări terțe vor trebui să se conformeze acestor cerințe atunci când introduc produse pe piața europeană. În caz contrar, livrările pot fi respinse la frontieră, ceea ce crește semnificativ riscurile comerciale.

Companiile sunt sfătuite să realizeze audituri interne ale ambalajelor și să elimine materialele nereciclabile sau excesive înainte de termenul limită din 2026. În plus, regulamentul introduce cerințe armonizate de etichetare, inclusiv informații clare despre compoziția materialelor și instrucțiuni de sortare, pentru a sprijini sistemele de reciclare.

Pe lângă obiectivele de reciclabilitate, UE introduce și ținte obligatorii pentru reducerea deșeurilor de ambalaje.

Regulamentul prevede o reducere de 5% a deșeurilor de ambalaje până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2018. Această măsură face parte din strategia mai amplă a UE de tranziție către o economie circulară.

Sunt încurajate sistemele de reutilizare și reumplere, în timp ce anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință — precum ambalajele de mici dimensiuni pentru produse sau unele articole de unică utilizare — vor fi restricționate sau eliminate.

De asemenea, regulamentul impune reducerea volumului ambalajelor, creșterea conținutului de materiale reciclate în plastic și diminuarea dependenței de resurse primare. Aceste măsuri vizează reducerea impactului asupra mediului și optimizarea utilizării resurselor.

Pentru producători și comercianți, noile reguli presupun schimbări operaționale majore. Companiile trebuie să își alinieze designul, aprovizionarea și etichetarea ambalajelor la standardele UE în următorii cinci ani, în caz contrar riscând pierderea accesului la piața europeană.

Tabel sinteză – principalele prevederi ale regulamentului UE privind ambalajele (PPWR):