Amenzi pentru cetățenii care distrug parcurile. Un incident de vandalism și furt din spațiul public a determinat reacția autorităților locale, după ce două persoane au fost surprinse sustrăgând flori recent plantate dintr-un parc din orașul Găești. Primarul Alexandru Iorga a anunțat că a sesizat Poliția pentru identificarea și sancționarea celor implicați.

Potrivit administrației locale, fapta a fost documentată cu ajutorul sistemului de supraveghere video amplasat în zonă. Imaginile arată două persoane care au luat plante ornamentale abia amenajate, parte dintr-un proiect de înfrumusețare urbană.

Primarul a făcut publice imaginile pe rețelele de socializare, subliniind că nu este un caz izolat, ci un comportament repetitiv care afectează investițiile comunității.

Edilul Alexandru Iorga a transmis că a fost nevoit să sesizeze organele de poliție pentru identificarea făptașilor, subliniind că astfel de acțiuni afectează direct patrimoniul public și eforturile de modernizare a orașului.

Administrația locală atrage atenția că în ultimele luni au fost semnalate și alte situații similare, inclusiv distrugeri sau furturi de elemente de mobilier urban și spații verzi recent amenajate.

Primăria Găești transmite un mesaj clar de descurajare a comportamentelor antisociale. Autoritățile locale susțin că vor colabora cu Poliția pentru identificarea și sancționarea tuturor celor care distrug bunurile publice.

”Cei care aleg să distrugă sau să fure din munca unei întregi comunităţi vor răspunde în faţa legii”. ”Găeştiul poate fi un oraş frumos doar dacă fiecare dintre noi contribuie, nu dacă unii distrug ceea ce alţii încearcă să construiască”, a mai transmis edilul.

Poliția Locală din Timișoara a intensificat în ultimele săptămâni acțiunile de control în parcurile din municipiu, pe fondul creșterii numărului de vizitatori în sezonul cald și al sesizărilor privind încălcarea regulilor de conviețuire urbană, scrie Ziua de Vest.

Autoritățile urmăresc prevenirea comportamentelor care afectează ordinea publică, siguranța cetățenilor și starea spațiilor verzi, în condițiile în care zonele de recreere au devenit puncte de atracție intens circulate în perioada verii.

De la începutul lunii, în urma patrulelor efectuate în teren și a reclamațiilor primite de la cetățeni, polițiștii locali au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 15.625 de lei.

Nr. Tip abatere Descriere 1 Parcarea neregulamentară Oprirea sau staționarea autovehiculelor în zone interzise, inclusiv pe spațiile verzi din parcuri 2 Tulburarea liniștii publice Deranjarea altor persoane prin muzică dată la volum ridicat sau comportament zgomotos 3 Consum de alcool în spațiul public Consumul de băuturi alcoolice în parcuri și alte zone publice neamenajate pentru acest scop 4 Abandonarea deșeurilor Aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor, precum ambalaje sau chiștoace, în spațiile verzi 5 Plimbarea câinilor fără control Scoaterea animalelor de companie în zone aglomerate fără lesă sau botniță, încălcând regulile de siguranță

Problemele au fost semnalate în mod repetat în mai multe spații verzi importante din Timișoara, inclusiv Parcul Botanic, Parcul Justiției, Parcul Anton Scudier, Parcul Petőfi Sándor, Parcul Adolescenței și Parcul Dacia.

Aceste locații, intens frecventate în special în weekend și în zilele călduroase, se află constant în atenția echipelor de ordine publică.

Pentru a reduce incidentele și pentru a asigura un climat de siguranță publică, Poliția Locală Timișoara a inclus aceste parcuri în trasee regulate de patrulare. Acțiunile vor continua pe toată durata verii, cu accent pe prevenirea faptelor contravenționale și descurajarea comportamentelor antisociale.

Autoritățile subliniază că intervențiile au atât un rol sancționator, cât și unul preventiv, vizând menținerea unui mediu urban civilizat și sigur pentru toți locuitorii și vizitatorii orașului.

Poliția Locală face apel la cetățeni să respecte regulile de utilizare a spațiilor publice și să contribuie la păstrarea curățeniei și ordinii în parcurile din oraș.

În același timp, timișorenii sunt încurajați să semnaleze orice nereguli observate, pentru o intervenție rapidă a autorităților. Sesizările pot fi transmise la Dispeceratul Poliției Locale Timișoara, la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112.