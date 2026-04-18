Reorganizare majoră în parcurile din București. Primăria Municipiului București a demarat un amplu proces de reorganizare a parcurilor, vizând eliminarea construcțiilor ilegale și reglementarea strictă a activităților comerciale din spațiile verzi. Măsurile urmăresc refacerea coerenței urbane și reducerea ocupării haotice a domeniului public.

Inițiativa este coordonată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a anunțat o serie de reforme privind modul în care sunt administrate parcurile și zonele pietonale.

În perioada următoare, autoritățile vor lansa în dezbatere publică un regulament dedicat teraselor, inclusiv celor din parcuri.

Documentul va include standarde obligatorii privind:

tipurile de mobilier urban permise

paletele cromatice ale copertinelor și umbrelelor

dimensiunile pergolelor și jardinierei

integrarea vizuală în peisajul urban

Obiectivul principal este uniformizarea aspectului spațiilor publice și eliminarea elementelor improvizate care afectează imaginea parcurilor.

„Deja am semnat doar în ultima lună dispoziții de desființare pentru cca. 55 de construcții ilegale (terase, chioșcuri, dependindințe) aflate pe domeniul public, fără autorizații, fără a respecta regulamentul urbanistic. Probabil că este un record pentru București (după momentul Băsescu), chiar dacă suntem încă la început”, a spus Ciprian Ciucu.

Administrația Capitalei intenționează să aplice un model inspirat din Brașov, în colaborare cu organizațiile din domeniul ospitalității.

Fiecare stradă din centrul Bucureștiului va fi analizată individual, iar regulile privind terasele vor fi adaptate în funcție de:

lățimea trotuarelor

configurația stradală

fluxul pietonal

Măsura urmărește atât predictibilitate pentru mediul de afaceri, cât și un control mai eficient al ocupării spațiului public.

În ultima perioadă, autoritățile au intensificat controalele, fiind emise aproximativ 55 de dispoziții de desființare pentru construcții amplasate ilegal pe domeniul public.

Acestea includ:

chioșcuri neautorizate

terase improvizate

diverse anexe fără documente legale

Autoritățile consideră că aceste intervenții marchează una dintre cele mai susținute campanii de acest tip din ultimii ani.

Nr. Problemă Descriere Impact 1 Infrastructură degradată Alei deteriorate, gropi și zone neîntreținute în mai multe parcuri Afectează siguranța vizitatorilor și accesibilitatea generală 2 Lipsa unității estetice Mobilier urban neuniform (bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat în stiluri diferite) Creează un aspect haotic și reduce coerența vizuală a spațiilor verzi 3 Comercializare excesivă Chioșcuri și terase improvizate amplasate necontrolat în parcuri Reduce suprafața verde utilă și afectează funcția de recreere

Parcul Herăstrău este unul dintre exemplele invocate în procesul de reorganizare urbană. Autoritățile au criticat lipsa de coerență estetică și densitatea ridicată a structurilor comerciale.

Zona este afectată de un mix neuniform de elemente urbane, ceea ce reduce calitatea experienței pentru vizitatori.

Deși au fost realizate unele lucrări de întreținere, acestea sunt considerate insuficiente pentru o modernizare reală și coerentă.

După intervențiile din Herăstrău, autoritățile au anunțat că vor extinde procesul de reorganizare și în Parcul Cișmigiu.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem încă la început, ne facem mâna”, a precizat în urmă cu aproape o lună, pe Facebook, primarul Ciprian Ciucu.

Măsurile includ:

eliminarea construcțiilor ilegale

verificarea contractelor comerciale existente

reorganizarea zonelor de activitate economică

Scopul este readucerea parcurilor la funcția lor principală: spații verzi dedicate recreerii și relaxării.