Reorganizare majoră în parcurile din București. Primăria Municipiului București a demarat un amplu proces de reorganizare a parcurilor, vizând eliminarea construcțiilor ilegale și reglementarea strictă a activităților comerciale din spațiile verzi. Măsurile urmăresc refacerea coerenței urbane și reducerea ocupării haotice a domeniului public.
Inițiativa este coordonată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a anunțat o serie de reforme privind modul în care sunt administrate parcurile și zonele pietonale.
„Civilizăm parcurile monumentale, dezafectăm chioșcurile ilegale și aducem comerțul din parcuri în legalitate. În aproximativ două-trei săptămâni vom lansa în dezbatere publică un regulament în ceea ce privește terasele, inclusiv pe cele din parcuri. Regulamentul va fi însoțit de un ghid de elemente permise: tipuri de mobiler, aria cromatică a copertinelor, umbrelelor, dimensiuni pergole și jardinirere etc.
Apoi, pe modelul Brașovului, în colaborare cu patronatul HORA, vom lua stradă cu stradă din centrul Bucureștiului și vom reglementa cât și cum se va putea întinde, în funcție de trama stradală și dimensiunile trotuarelor, fiecare terasă pentru a oferi predictibilitate, dar și control”, a transmis Ciucu.
Regulament nou pentru terase și activități comerciale
In perioada următoare, autoritățile vor lansa în dezbatere publică un regulament dedicat teraselor, inclusiv celor din parcuri.
Documentul va include standarde obligatorii privind:
- tipurile de mobilier urban permise
- paletele cromatice ale copertinelor și umbrelelor
- dimensiunile pergolelor și jardinierei
- integrarea vizuală în peisajul urban
Obiectivul principal este uniformizarea aspectului spațiilor publice și eliminarea elementelor improvizate care afectează imaginea parcurilor.
„Deja am semnat doar în ultima lună dispoziții de desființare pentru cca. 55 de construcții ilegale (terase, chioșcuri, dependindințe) aflate pe domeniul public, fără autorizații, fără a respecta regulamentul urbanistic. Probabil că este un record pentru București (după momentul Băsescu), chiar dacă suntem încă la început”, a spus Ciprian Ciucu.
Model de reglementare inspirat din alte orașe
Administrația Capitalei intenționează să aplice un model inspirat din Brașov, în colaborare cu organizațiile din domeniul ospitalității.
Fiecare stradă din centrul Bucureștiului va fi analizată individual, iar regulile privind terasele vor fi adaptate în funcție de:
- lățimea trotuarelor
- configurația stradală
- fluxul pietonal
Măsura urmărește atât predictibilitate pentru mediul de afaceri, cât și un control mai eficient al ocupării spațiului public.
Acțiuni împotriva construcțiilor ilegale
În ultima perioadă, autoritățile au intensificat controalele, fiind emise aproximativ 55 de dispoziții de desființare pentru construcții amplasate ilegal pe domeniul public.
Acestea includ:
- chioșcuri neautorizate
- terase improvizate
- diverse anexe fără documente legale
Autoritățile consideră că aceste intervenții marchează una dintre cele mai susținute campanii de acest tip din ultimii ani.
Problemele identificate în parcurile Capitalei
|Nr.
|Problemă
|Descriere
|Impact
|1
|Infrastructură degradată
|Alei deteriorate, gropi și zone neîntreținute în mai multe parcuri
|Afectează siguranța vizitatorilor și accesibilitatea generală
|2
|Lipsa unității estetice
|Mobilier urban neuniform (bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat în stiluri diferite)
|Creează un aspect haotic și reduce coerența vizuală a spațiilor verzi
|3
|Comercializare excesivă
|Chioșcuri și terase improvizate amplasate necontrolat în parcuri
|Reduce suprafața verde utilă și afectează funcția de recreere
Parcul Herăstrău este unul dintre exemplele invocate în procesul de reorganizare urbană. Autoritățile au criticat lipsa de coerență estetică și densitatea ridicată a structurilor comerciale.
Zona este afectată de un mix neuniform de elemente urbane, ceea ce reduce calitatea experienței pentru vizitatori.
Deși au fost realizate unele lucrări de întreținere, acestea sunt considerate insuficiente pentru o modernizare reală și coerentă.
După intervențiile din Herăstrău, autoritățile au anunțat că vor extinde procesul de reorganizare și în Parcul Cișmigiu.
„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB.
Acum suntem încă la început, ne facem mâna”, a precizat în urmă cu aproape o lună, pe Facebook, primarul Ciprian Ciucu.
Măsurile includ:
- eliminarea construcțiilor ilegale
- verificarea contractelor comerciale existente
- reorganizarea zonelor de activitate economică
Scopul este readucerea parcurilor la funcția lor principală: spații verzi dedicate recreerii și relaxării.
