Parcarea în București, 2026. Ce reguli, tarife și termene sunt în fiecare sector din Capitală?

În Sectorul 1, începând cu anul 2026, contractele pentru locurile de parcare de reședință nu mai trebuie semnate anual, acestea fiind prelungite automat, cu condiția ca taxa aferentă să fie achitată până la termenul limită de 31 martie. Totodată, toate solicitările noi se depun exclusiv online, prin platforma parcari.primariasector1.ro, aplicație care a fost actualizată în martie 2026 pentru a permite vizualizarea locurilor disponibile pe o hartă, într-un perimetru de până la 100 de metri în jurul locuinței.

În ceea ce privește infrastructura, au fost deschise noi locuri în parcări automatizate, inclusiv în parcarea cu barieră de la Basarab, unde sunt disponibile abonamente lunare. Tarifele anuale sunt stabilite prin HCGMB 514/2025 și variază în funcție de zonarea fiscală a Municipiului București, respectiv 796 lei pe an în Zona A, 663 lei în Zona B, 530 lei în Zona C și 397 lei în Zona D.

Pentru obținerea unui loc nou de parcare, cererea se realizează prin încărcarea online a documentelor necesare, precum cartea de identitate, certificatul de înmatriculare cu inspecția tehnică periodică valabilă și polița RCA. După depunere, Primăria verifică documentele, iar în cazul în care sunt conforme, cererea devine validă, în timp ce eventualele neconcordanțe trebuie completate în termen de cinci zile. Ulterior validării, solicitantul poate selecta un loc disponibil pe hartă, în apropierea domiciliului.

Primăria Sectorului 2 a lansat în dezbatere publică un nou regulament care va modifica modul de atribuire și exploatare a locurilor de parcare aflate în administrarea sectorului. Proiectul vizează atât parcările de reședință, cât și parcările cu plată, cele automatizate, precum și locurile special destinate motocicletelor.

Bucureștenii din Sectorul 2 au la dispoziție o perioadă de consultare publică în care pot analiza propunerile și pot transmite recomandări privind viitorul sistem de parcări, inițiativă care urmărește reducerea haosului din spațiul public. Potrivit anunțului publicat pe 16 aprilie 2026, autoritățile identifică drept problemă principală presiunea tot mai mare asupra domeniului public, generată de creșterea numărului de autovehicule și de limitarea suprafețelor disponibile pentru parcare.

În acest context, administrația locală propune introducerea unui set unitar de reguli care să reglementeze parcările publice cu plată, parcările de reședință, parcările automatizate și locurile destinate vehiculelor pe două roți. Primăria susține că noul regulament va contribui la asigurarea unui acces mai echitabil la infrastructura de parcare, la creșterea transparenței în procesul de atribuire și la protejarea spațiilor verzi din sector.

Documentația completă, care include regulamentul propus, referatul de aprobare și raportul de specialitate, poate fi consultată online pe site-ul www.ps2.ro, în secțiunea dedicată Consiliului Local, la rubrica Informare și consultare publică, sau fizic, la sediul instituției din strada Chiristigiilor numărul 11–13. Cetățenii interesați pot transmite sugestii sau observații cu valoare de recomandare până la data de 4 mai 2026, prin e-mail la adresa dezbateri.publice@ps2.ro, prin poștă către Primăria Sectorului 2 la aceeași adresă sau prin depunere directă la registratura instituției. Programul de lucru al registraturii este de luni până miercuri între orele 8:30 și 16:30, joi între 8:30 și 18:30, iar vineri între 8:30 și 14:00.

În Sectorul 3, regimul parcărilor a fost modificat prin introducerea posibilității de utilizare a locurilor nominale de către orice cetățean, începând din toamna anului 2025, atunci când acestea sunt libere, cu condiția achitării tarifului prin Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor. Deși inițial a fost prevăzut un tarif de 5 lei pe oră, acesta a fost ulterior eliminat pentru utilizarea temporară a locurilor nominale, măsură menită să faciliteze fluidizarea traficului. Titularul locului are însă prioritate, iar în momentul revenirii acestuia, utilizatorul temporar este obligat să elibereze spațiul.

Atribuirea locurilor de parcare în Sectorul 3 se realizează exclusiv online, prin platforma primăriei, iar titularii au obligația de a elibera locurile în zilele programate pentru curățenie stradală, în caz contrar existând riscul ridicării autovehiculului. Pentru locurile nenominale, posesorii autorizați pot parca gratuit în orice zonă a sectorului între orele 08:00 și 18:00, urmând ca după această perioadă să se aplice eventuale tarife sau restricții în funcție de zonă. Plata parcării se poate efectua prin aplicații mobile dedicate sau prin SMS, iar nerespectarea regulamentului poate duce la sancțiuni administrative, inclusiv blocarea roților sau ridicarea autovehiculului.

În Sectorul 4, începând cu 1 aprilie 2026, taxa de dezvoltare urbană a fost eliminată definitiv. Atribuirea locurilor de parcare de reședință se realizează exclusiv online, prin platforma Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, iar contractele se prelungesc automat pentru încă un an fiscal, cu condiția respectării cerințelor privind plata și domiciliul.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de locuri de parcare gratuite în parcările publice etajate sau de suprafață din zonă, în situația în care nu există locuri de reședință disponibile în apropierea domiciliului. Utilizarea parcărilor publice se poate face prin SMS, aplicații mobile sau automatele de plată, fiind disponibile și abonamente pentru riverani și persoane juridice în zonele marcate corespunzător.

Nerespectarea regulilor de parcare atrage sancțiuni contravenționale, iar ocuparea fără drept a unui loc de reședință sau a unui loc public poate duce la blocarea ori ridicarea autovehiculului. De asemenea, cetățenii au obligația de a-și actualiza la timp documentele, precum ITP-ul, asigurarea sau viza de flotant, pentru a evita rezilierea automată a contractelor.

Tot în Sectorul 4, Consiliul Local a aprobat acordarea unui sprijin financiar de 600 de lei, sub formă de tichete pentru carburanți sau încărcare electrică, destinat cetățenilor cu contracte de parcare active. Măsura urmează să fie aplicată începând cu luna aprilie 2026.

În Sectorul 5, pentru anul 2026, taxele anuale aferente parcărilor de reședință sunt stabilite în funcție de zona în care se află strada solicitată. Astfel, tariful este de 796 de lei pe an în Zona A, 663 de lei în Zona B, 530 de lei în Zona C și 397 de lei în Zona D.

Procedura de atribuire a locurilor de parcare se realizează exclusiv online, prin platforma oficială a Primăriei Sector 5 sau prin aplicația ADU5. Locurile sunt repartizate în ordinea cronologică a înscrierii în sistem, în limita disponibilității și pe o rază de până la 200 de metri față de domiciliul solicitantului. După identificarea unui loc disponibil, utilizatorii sunt notificați prin SMS sau e-mail, fiind obligați să încarce documentele necesare și să achite taxa în termen de cinci zile de la primirea notificării.

Pentru reînnoirea locurilor de parcare, neplata taxei până la termenul limită, stabilit de regulă la 31 martie, conduce la pierderea automată a dreptului asupra locului, care devine disponibil pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. Plata poate fi efectuată prin multiple canale, inclusiv Ghișeul.ro, stațiile SelfPay, Qiwi, Westaco, la sediile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, prin Poșta Română sau prin sucursalele CEC Bank.

În Sectorul 6, sistemul de parcări este organizat pe mai multe categorii. Parcările de reședință sunt destinate exclusiv locuitorilor din proximitate și se atribuie online, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile. Parcările publice cu plată sunt amplasate în zone cu trafic intens sau în apropierea piețelor, precum Apusului, Orizont, Valea Ialomiței și Giulești II, și sunt administrate de Administrația Comercială Sector 6. În plus, există sistemele SmartParking, reprezentate de parcări supraetajate accesibile pe bază de abonament, în timp ce locurile de pe marile bulevarde rămân în administrarea Primăriei Municipiului București.

Solicitarea unui loc de parcare în Sectorul 6 se face exclusiv prin portalul online dedicat, iar eligibilitatea este condiționată de domiciliul sau reședința în sector, de deținerea legală a autovehiculului, de lipsa datoriilor la bugetul local și de existența unor documente valabile precum ITP-ul și asigurarea RCA. Tarifele sunt stabilite anual prin hotărâre a Consiliului General și variază în funcție de zonă, iar plata trebuie efectuată până la 31 martie pentru a evita pierderea locului, care în caz contrar este declarat vacant și reintegrat în sistemul de atribuire în luna aprilie 2026.

În primăvara anului 2026, autoritățile din Sectorul 6 desfășoară o campanie de refacere a marcajelor pentru locurile de parcare de reședință afectate de uzură în timpul iernii. În paralel, fiecare loc de parcare este asociat unui cod QR unic, pe care utilizatorii trebuie să îl poarte asupra lor în format fizic sau digital, pentru eventuale controale.