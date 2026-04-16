Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce posibilitatea realizării unor angajări sezoniere în instituții esențiale ale statului, în condițiile în care deficitul de personal risca să afecteze activitatea curentă.

Actul normativ completează prevederile Legii nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare și abrogă dispoziții din Ordonanța de urgență nr. 156/2024, stabilind un cadru clar pentru ocuparea temporară a unor posturi contractuale.

„Actul normativ aprobat de Guvern creează cadrul legal pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale cu caracter sezonier în structurile Ministerului Apărării Naționale, precum și a unor posturi din sistemul de justiție și din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Aceste posturi vor putea fi ocupate în cazuri temeinic justificate, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget, prin memorandumuri aprobate în ședința Guvernului. Măsurile sunt luate în scopul evitării unui blocaj instituțional în aceste instituții și pentru desfășurarea condiții activității în bune condiții”, conform Executivului.

Autoritățile subliniază că angajările vor fi realizate strict în situații justificate, fără depășirea bugetelor aprobate, pentru a menține echilibrul fiscal.

De asemenea, prin Ordonanță se modifică modul de stabilire a salariului minim în agricultură și industria alimentară, prin eliminarea regimului diferențiat existent până în prezent.

Prin acest act normativ, Executivul a decis abrogarea prevederilor care stabileau un nivel distinct al salariului minim pentru aceste sectoare, începând cu 1 iulie 2026, în contextul creșterii salariului minim brut pe economie.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, art. LXX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 din 30 decembrie 2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară, va fi abrogat. Măsura este necesară pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură și industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026”, a informat Guvernul.

Măsura urmărește uniformizarea politicii salariale și eliminarea dezechilibrelor dintre sectoare.

Guvernul a adoptat, în cadrul aceleiași ședințe, o hotărâre prin care sunt stabilite facilități pentru pensionari, respectiv acordarea de bilete de tratament balnear.

Pentru anul 2026, vor fi distribuite aproximativ 114.000 de bilete prin Casa Națională de Pensii Publice, fiecare serie având o durată de 16 zile, dintre care 12 zile sunt dedicate tratamentului.

„Pot solicita bilete pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, precum şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. De asemenea, soţul sau soţia persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public poate beneficia de bilet cu plata integrală”, conform unu comunicat al Ministerului Muncii.

Până la 15% din totalul biletelor vor fi acordate gratuit unor categorii speciale, inclusiv beneficiarilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice este posibilă în baza noilor reglementări, în contextul în care numeroase contracte de muncă urmează să expire în vara anului 2026.

Actul normativ modifică Legea nr. 41/2025 și creează cadrul legal necesar pentru organizarea concursurilor în învățământul preuniversitar și universitar, inclusiv pentru posturi de asistent universitar și pentru promovări.

„Prin aprobarea acestui proiect, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar şi a promovărilor din instituţiile de învăţământ superior”, a precizat joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, într-un comunicat de presă.

Decizia este justificată de faptul că numeroase contracte de muncă pe perioadă determinată încetează până la 31 august 2026, ceea ce ar fi putut genera un deficit de personal.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanţe de urgenţă este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar sau în regim de plată cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor”, afirmă sursa citată.

Ministerul Educației a decis deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, măsură care vizează direct stabilitatea sistemului de învățământ în perspectiva următorului an școlar și universitar. Prin această decizie, autoritățile urmăresc să elimine blocajele administrative și să permită instituțiilor de învățământ să își completeze necesarul de personal.

Instituția a anunțat că a fost adoptată o ordonanță de urgență care permite reluarea concursurilor pentru posturile de predare din învățământul preuniversitar de stat, pentru pozițiile de asistent universitar, dar și pentru promovările din învățământul superior. Măsura creează cadrul legal necesar pentru ocuparea acestor funcții și pentru asigurarea continuității în procesul educațional.

„În şedinţa de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei. Prin aprobarea acestui proiect iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar şi a promovărilor din instituţiile de învăţământ superior”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Oficialii au explicat că, în învățământul preuniversitar, angajarea cadrelor didactice se realizează prin mai multe forme contractuale, inclusiv contracte pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului sau pe perioadă determinată. În lipsa acestei intervenții legislative, o parte semnificativă a contractelor ar fi încetat automat până la finalul lunii august 2026.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanţe de urgenţă este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar sau în regim de plata cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor. Prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul şcolar şi universitar 2026-2027 şi, implicit, pentru continuitate în sistemul naţional de educaţie”, au precizat reprezentanții instituției.

Executivul a aprobat o ordonanță de urgență care permite Serviciul de Protecţie şi Pază să achiziționeze autoturisme necesare desfășurării misiunilor de protecție a demnitarilor. Decizia vine într-un context regional tensionat, în care autoritățile invocă necesitatea consolidării capacității de reacție și a infrastructurii logistice.

Potrivit Guvernului, măsura reprezintă o derogare de la prevederile OUG 34/2023 privind restricțiile bugetare, permițând astfel instituției să achiziționeze echipamentele necesare fără blocaje administrative. Oficialii subliniază că această intervenție este justificată de evoluțiile recente din mediul de securitate.

„Măsura este justificată de contextul actual de securitate, marcat de instabilitate şi de accentuarea riscurilor la nivel regional şi internaţional, precum şi pe fondul evoluţiilor generate de conflictele din proximitatea României. În aceste condiţii, creşterea capacităţii de reacţie şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie pentru demnitari reprezintă o prioritate instituţională”, arată Guvernul.

Autoritățile explică faptul că decizia are la bază necesitatea modernizării rapide a parcului auto al instituției, în condițiile în care o parte dintre vehiculele utilizate în prezent sunt depășite din punct de vedere tehnic și implică costuri ridicate de întreținere. Această situație afectează eficiența operațională și poate genera vulnerabilități în misiunile de protecție.

„Actualele deficienţe logistice afectează eficienţa misiunilor şi pot genera vulnerabilităţi în domeniul securităţii naţionale. Achiziţia de autoturisme se va realiza în limita fondurilor deja aprobate prin bugetul de stat pe anul 2026, fără a implica cheltuieli suplimentare, măsura având caracter temporar şi aplicându-se exclusiv pe parcursul anului 2026”, precizează Executivul.