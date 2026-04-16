Autoritățile române pregătesc transmiterea către Comisia Europeană a unui proiect care vizează reorganizarea a 22 de companii de stat, în contextul angajamentelor asumate prin PNRR.

„Buna guvernanţă trebuie respectată şi la nivelul guvernului, aşa cum cerem companiilor să-şi respecte guvernanţa. Rolul cabinetului este de coordonare. Ce vom face noi în continuare? Ne vom asigura că graficele sunt respectate şi asta o vom face printr-o comunicare publică permanentă. Avem o asumare de raportare lunară pentru companiile care vor intra în jalonul PNRR şi o asumare trimestrială pentru celelalte companii”, a declarat Oana Gheorghiu, după şedinţa de guvern.

Din totalul companiilor analizate, o parte vor intra într-un proces de consolidare prin fuziune, în special în sectorul feroviar.

„Vom prezenta Comisiei Europene întregul proiect de 22 de companii. Dintre acestea, cele care vor face fuziune sunt Tipografica CFR şi de Telecomunicaţii CFR. Propunerea noastră pentru energie este Electrocentrale grup”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că aceste fuziuni urmăresc reducerea costurilor și eficientizarea activității.

„Practic, ele sunt înglobate în companii tot de la transporturi, mai mari, astfel încât să limităm costurile, să nu mai avem mai multe echipe de management, de contabilitate şi toate cele. Electrocentrale Group este o companie mică, rolul ei nu este esenţial, nu este strategic. În acest moment compania încasează bani, cei mai mulţi bani sau veniturile companiei sunt din închirieri de clădiri”, a mai spus ea.

În etapa inițială, planul transmis către Comisia Europeană va include trei companii – două din transporturi și una din energie – pentru a respecta jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Jalonul este listare sau restructurare a celor trei companii, Electrocentrale Group, Tipografica CFR şi Telecomunicaţii CFR”, a precizat vicepremierul.

Aceasta a subliniat că selecția a fost făcută astfel încât România să își poată îndeplini obligațiile asumate în fața instituțiilor europene.

Pe lângă fuziuni și restructurări, Guvernul analizează și varianta listării unor companii la bursă, însă fără o decizie finală în acest moment.

„Este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie. Nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate, în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de studii de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a mai arătat Oana Gheorghiu.

Guvernul anunță că va urmări îndeaproape implementarea măsurilor, printr-un sistem de raportare periodică – lunar pentru companiile incluse în jaloanele PNRR și trimestrial pentru celelalte.

Planul face parte dintr-un efort mai amplu de reformare a companiilor de stat, în condițiile în care multe dintre acestea se confruntă cu probleme financiare și de management.