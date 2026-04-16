Potrivit ANOFM, adoptarea hotărârii reprezintă o etapă fundamentală în reforma Serviciului Public de Ocupare, în contextul angajamentelor asumate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și al necesității modernizării serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor.

Proiectul SMART SPO este finanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Bugetul total este de aproximativ 183 de milioane de euro, iar perioada de implementare este de 60 de luni.

Obiectivul principal îl reprezintă modernizarea Serviciului Public de Ocupare și adaptarea acestuia la provocările actuale ale pieței muncii. Proiectul folosește un model inovator de finanțare, numit finanțare nelegată de costuri (FNLC), prin care fondurile europene sunt acordate în funcție de rezultatele obținute, fără raportare directă la cheltuielile efective.

Implementarea se realizează cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul unui proces amplu de reformă instituțională, bazat pe analize strategice și recomandări privind întărirea capacității administrative și creșterea eficienței serviciilor.

„Un element central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea echipelor mobile de intervenţie, care vor facilita accesul la servicii în comunităţile rurale şi în zonele greu accesibile. Aceste echipe vor avea rolul de a identifica şi înregistra persoanele inactive, de a oferi servicii de informare şi consiliere direct în comunităţi şi de a sprijini integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, precum tinerii NEET, femeile, persoanele cu dizabilităţi sau beneficiarii de venit minim de incluziune. Totodată, vor contribui la creşterea vizibilităţii serviciilor oferite de ANOFM şi la dezvoltarea unui model de intervenţie proactiv, bazat pe contact direct cu beneficiarii”, a transmis agenția într-un comunicat.

„În prezent, rata de ocupare în România rămâne sub media Uniunii Europene, în special în rândul femeilor, tinerilor, persoanelor slab calificate şi persoanelor cu dizabilităţi. În acelaşi timp, un număr semnificativ de persoane inactive nu sunt înregistrate în evidenţele Serviciului Public de Ocupare şi nu beneficiază de sprijin specializat”, au subliniat reprezentanţii instituţiei.

Prin implementarea SMART SPO se dorește creșterea gradului de ocupare și activarea persoanelor inactive, îmbunătățirea accesului la servicii pentru populația din mediul rural și din zonele defavorizate, creșterea participării femeilor și tinerilor pe piața muncii, dezvoltarea de servicii personalizate pentru fiecare beneficiar și consolidarea rolului ANOFM ca mediator activ între cererea și oferta de muncă.

Pe termen lung, autoritățile estimează că aceste măsuri vor reduce inegalitățile sociale, vor crește incluziunea pe piața muncii și vor stimula dezvoltarea economică. Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile până la finalul anului 2029.

„Implementarea acestuia generează un impact financiar pozitiv asupra bugetului general consolidat, estimat la aproximativ 88,4 milioane lei, rezultat din diferenţa dintre veniturile generate de contribuţiile şi impozitele aferente salariilor şi cheltuielile de cofinanţare din fonduri naţionale. De asemenea, prin integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, se estimează un impact bugetar pozitiv semnificativ, de peste 2 miliarde lei în perioada 2026–2029, ca urmare a creşterii veniturilor din taxe şi contribuţii sociale”, au arătat reprezentanţii ANOFM.

„Prin SMART SPO, vom dezvolta servicii moderne şi personalizate pentru şomeri şi angajatori, vom identifica şi înregistra 275.000 de persoane inactive, vom sprijini 21.000 de angajatori şi vom asigura formarea profesională a 1.840 de angajaţi ai instituţiei. Un element esenţial al acestei reforme îl reprezintă echipele mobile, care vor schimba fundamental modul în care intervenim în teritoriu. Vom merge direct în comunităţi, în special în zonele rurale şi în cele greu accesibile, pentru a identifica persoanele care nu sunt integrate pe piaţa muncii şi pentru a le oferi sprijin concret, adaptat nevoilor lor. Este o schimbare de paradigmă: de la un serviciu care aşteaptă beneficiarii, la unul care merge activ către oameni. Ne propunem să creştem accesul la servicii, eficienţa intervenţiilor şi impactul real asupra pieţei muncii din România”, a declarat Adrian Zvînca.

Agenția este responsabilă cu implementarea politicilor active de ocupare, având rolul de a facilita accesul persoanelor la locuri de muncă și de a sprijini angajatorii în găsirea resurselor umane necesare.

Instituția este și una dintre cele mai active în accesarea fondurilor europene în domeniul ocupării forței de muncă, atrăgând peste 1 miliard de euro prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 este estimată atragerea unei sume similare.

În ceea ce privește proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ANOFM înregistrează o execuție bugetară de aproximativ 90%. Totodată, instituția este prima din România care utilizează mecanismul FNLC, model bazat pe rezultate și orientat spre eficiența investițiilor publice.