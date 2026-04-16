Perspectivele economice pentru 2026 s-au deteriorat semnificativ după ce Fondul Monetar Internațional a revizuit în jos prognoza de creștere economică pentru România, până la aproximativ 0,7%. Această evoluție indică o încetinire accentuată a activității economice, pe fondul unor probleme structurale care persistă de mai mulți ani.

Potrivit analizei lui Cristian Păun, economia este deja afectată de inflația ridicată, de un deficit bugetar considerabil și de lipsa unor reforme consistente. În paralel, incertitudinile legate de politicile fiscale și evoluția prețurilor continuă să pună presiune atât pe mediul de afaceri, cât și pe nivelul de trai al populației.

În acest context, economistul atrage atenția că perioada următoare necesită o gestionare atentă a resurselor financiare, atât la nivel individual, cât și la nivelul firmelor.

„Să fim precauți, să fim prudenți, să nu ne hazardăm foarte tare în cheltuieli în acest an. Va fi tot un an de supraviețuire pentru toată lumea și mai ales pentru companii, companii care nu o duc foarte bine în momentele acestea”, a declarat Cristian Păun la TVR INFO.

Semnalul transmis este unul clar: consumul trebuie temperat, iar deciziile financiare importante ar trebui amânate până la stabilizarea contextului economic.

Potrivit specialistului, mediul de afaceri ar putea resimți și mai puternic presiunile în perioada următoare, mai ales dacă vor fi adoptate măsuri precum majorarea taxelor sau creșterea salariului minim.

„Jumătate din salariul minim este format din taxe. Creșterea lui pune o presiune fiscală pe firme, mai ales pe cele mici, care depind mult de forța de muncă. Inflația este un fenomen care ne sărăcește și îi lovește cel mai puternic pe cei săraci, pentru că ei au cele mai puține opțiuni de protecție”, a mai spus specialistul.

Această situație ar putea duce la dificultăți suplimentare pentru companiile mici și mijlocii, care au o capacitate mai redusă de a absorbi costurile crescute.

Economistul a atras atenția și asupra întârzierilor în implementarea reformelor economice, considerând că acestea amplifică riscurile pentru perioada următoare.

„Cu siguranță salvarea lor nu va veni de la politicienii români. Asta cred că este clar pentru toată lumea. Dimpotrivă, de acolo vor veni și mai multe probleme. Cei care au venituri mici vor trebui să drămuiască și mai mult ceea ce au. Cei care au un loc de muncă trebuie să fie foarte atenți în această perioadă, pentru că problemele sunt complicate”, a avertizat expertul.

Declarațiile subliniază ideea că populația va trebui să își adapteze comportamentul financiar într-un context economic dificil, în lipsa unor măsuri rapide și eficiente.

În final, economistul recomandă evitarea deciziilor financiare importante, precum achizițiile majore sau investițiile pe termen lung, până când direcția economiei devine mai clară.

„Nu este cazul acum să îți schimbi mașina, să îți renovezi casa sau să îți cumperi o casă nouă. Sunt momente în care trebuie să stai cu capul la cutie și să vezi încotro merg lucrurile”, a încheiat acesta.

Analiza indică faptul că 2026 ar putea deveni un an de ajustare pentru economia României, caracterizat prin creștere modestă, presiuni fiscale și prudență în consum. În acest context, atât populația, cât și companiile vor fi nevoite să își adapteze strategiile financiare pentru a face față unui mediu economic mai instabil.