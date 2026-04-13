După perioada Sărbătorilor Pascale, producătorii din România anunță noi majorări de prețuri la alimentele de bază. Printre produsele vizate se numără pâinea, carnea și legumele, în contextul creșterii costurilor de producție și transport.

Reprezentanții industriei alimentare spun că pâinea ar putea fi prima afectată, cu o scumpire estimată la aproximativ 10%. Produsul a înregistrat deja creșteri constante în ultimii ani, iar datele oficiale arată că și în ultimul an prețul a urcat cu circa 10%.

Un factor important este costul carburanților. Motorina ajunsă în jurul pragului de 10 lei pe litru a dus la scumpiri pe întreg lanțul de producție și distribuție, de la fermieri până la raft.

Economistul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, a explicat la Antena3CNN că presiunea costurilor va continua să se reflecte în prețuri.

Întrebat dacă urmează un val de scumpiri generalizate, acesta a declarat: „Sigur, din toate punctele de vedere, orice creştere de costuri generează o reacţie absolut normală la nivel de producători, comercianţi de a creşte preţurile cu care ei vin cu produsele şi serviciile lor către noi.

Problema mare este că, exact aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, noi venim după o perioadă de inflaţie sistemică, de inflaţie care deja a devenit un fenomen sistemic, un fenomen pe termen lung în România, din păcate, ceea ce înseamnă că românii au tot mai puţini bani şi fac tot felul de jonglerii, tot felul de contorsionări ca să poată să supravieţuiască deja din cei mai mulţi bani, pe supravieţuire. Şi, evident, că mai există şi problema faptului că nu creşte economia, nu cresc comenziile la nivelul companiilor private, ceea ce pune în dificultate antreprenorul atunci când vine vorba de creşterea veniturilor”.

Specialistul a subliniat că reacția producătorilor este firească, însă există și limite impuse de puterea de cumpărare a populației.

În același context, economistul a atras atenția că majorările de prețuri nu pot continua la nesfârșit fără efecte asupra consumului:

„Deci, ideea asta pe care o au producătorii, mai ales producătorii de produse care nu au un grad de prelucrare foarte mare şi unde concurenţa este destul de mare: făină, carne, lapte, ouă – nu este neapărat una foarte bună, ca idee. De asta spun că producătorii o să încerce. Dar când o să vadă că rămân cu mărfuri nevândute, când o să vadă că o să scadă consumul, se vor gândi de două ori. Şi asta pentru că, până la urmă o afacere este afacere şi rezistă doar dacă vinde către noi „.

Pe lângă pâine, și alte alimente de bază ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare. Producătorii estimează că legumele românești ar putea avea creșteri de până la 20% în acest an, pe fondul costurilor mai mari cu îngrășămintele și combustibilul.

În cazul cărnii, scumpirile sunt așteptate la un nivel mai redus, de câteva procente, însă trendul este unul clar ascendent. Retailerii confirmă că au început deja să primească liste de prețuri actualizate de la furnizori.

Datele Eurostat arată că România rămâne una dintre țările cu cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În februarie, rata inflației a fost de 8,3%, de aproximativ patru ori peste media europeană.

Aceste evoluții se resimt direct în bugetele gospodăriilor. Cheltuielile lunare pentru alimente au ajuns la aproximativ 1.410 lei la finalul anului 2025, în creștere cu peste 100 de lei față de anul precedent, fără modificări semnificative în structura coșului de consum.

În paralel, Banca Națională a României avertizează că inflația va rămâne ridicată, inclusiv pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care influențează prețurile energiei și, implicit, costurile din economie.

În acest context, românii sunt nevoiți să își ajusteze consumul și să gestioneze tot mai atent cheltuielile, în condițiile în care veniturile nu țin pasul cu ritmul scumpirilor.