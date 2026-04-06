Profesorul de economie Cristian Păun a scris pe contul său de Facebook că roșiile românești se vând cu 70 de lei pe kilogram, considerând prețul mult prea ridicat și cerând intervenția statului. El a apreciat că ar fi nevoie de subvenționarea prețului de 65 de lei/kg, indiferent de deficitul bugetar sau de dobânzile externe, și a subliniat că în astfel de situații trebuie susținuți producătorii români, nu cei din Maroc sau Spania. Păun a propus ca supermarketurile să fie obligate să vândă roșii românești și să se plafoneze adaosul la roșiile din import, sugerând chiar suprataxarea profitului producătorilor străini.

„Roșiile românești 70 lei / kg. Scump! Să se facă ceva! De ce nu face guvernul ceva să scadă prețul. Să subvenționeze statul prețul acesta incorect pentru popor. 65 de lei / kg minim ar trebui să fie ajutorul de stat. Din banii de școli sau spitale. La naiba cu ele. Nu contează deficitul! Nu contează datoria din spatele lui. Nici dobânda exorbitantă. Nu! Să se facă ceva! Nu se vrea!

În astfel de momente, producătorul român contează! Nu cel marocan sau spaniol. Ei nu sunt români. Să susținem producătorii români de roșii cu orice preț. Să obligăm supermarketurile să vândă românilor doar roșii românești. Cu gust! Cu aromă! Să plafonăm adaosul la roșiile din import. Să suprataxăm profitul celor care produc roșii! Mai ales al celor din Maroc sau Spania! Turcii sunt prietenoși…

Să se facă ceva pentru români! De ce nu se face ceva?

Nu se vrea!

De ce nu se vrea?

Anticipate!”, este mesajul lui Păun.

Reacțiile românilor la mesajul său au fost diverse. Unii au criticat subvențiile pentru agricultori, considerând că mulți producători rămân „milogi” chiar și după zeci de ani de sprijin financiar. Unii utilizatori și-au exprimat neîncrederea în producătorii locali, acuzându-i de minciună și evaziune fiscală, și au cerut bon fiscal chiar și pentru legumele cumpărate din piață. Alte reacții au remarcat că roșiile românești se găsesc doar în lunile iulie–septembrie și că restul sunt „otrăvuri”. Totodată, unii au apreciat presiunea supermarketurilor, sugerând că, fără aceasta, prețurile ar fi fost chiar mai mari.

„De 35 de ani tot subvenționat agricultorul roman, el tot milog a rămas, dar construiesc vile cu piscina, să intre in faliment că tot degeaba le dam bani si noi si UE. Intr-o tara precum este Romania, cu un grad scazut de alfabetizare, mi-e teamă ca multi vor intelege mesajul exact invers. Cumpăr roșii să le mănânc, nu să vorbesc cu ele, iar in producătorii români nu am încredere, mincinoși și plângăcioși, tot timpul găsesc un motiv să scumpească, evazioniști, eu spre exemplu vreau bon fiscal chiar și pentru o legătură de ceapă, de ce în piață nu dau bon? Roșii românești găsești în iulie august septembrie. Restul e otravă Dacă ar fi roșii crescute corect nu aș comenta nimic. Dar să văd și eu semințele coapte ale unei roșii de 70 lei kg ! Are măcar semințe ? Ziceți mersi, ca dacă nu era presiunea supermarket urilor ar fi fost 200 de lei kilogramul”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

În ceea ce privește cartofii noi, aceștia se vând la Lidl cu 3,49 lei/kg, provenind din Egipt și fiind încadrați la calitatea I, iar în Mega Image prețul este de 4,19 lei/kg pentru aceeași categorie.

Prețurile cărnii de miel în supermarketuri în 2026 continuă să fie ridicate. Bucățile uzuale cu os se vând între 50 și 70 lei/kg, iar organele sau alte părți mai puțin căutate costă între 25 și 40 lei/kg. Conform ofertelor retailerilor: Mega Image vinde carnea de miel cu os între 50 și 70 lei/kg, Carrefour între 48 și 60 lei/kg, iar Kaufland depășește 59 lei/kg pentru sferturi sau părți cu os.

Estimările fermierilor pentru 2026 indică un preț de aproximativ 55 lei/kg pentru carnea de miel (carcasă), în creștere față de media de 45 lei/kg în 2025. În marile orașe, prețurile mielului în viu și ale cărnii variază: în București și Ilfov, mielul viu costă 25–28 lei/kg și carcasă 55–65 lei/kg; în Constanța și Iași, 22–25 lei/kg pentru mielul viu și 50–55 lei/kg pentru carcasă; în Craiova, 20–23 lei/kg pentru mielul viu și 45–52 lei/kg pentru carcasă; iar în Timișoara și Cluj-Napoca, carnea de miel se vinde la 55–60 lei/kg, respectiv 55–62 lei/kg pentru carcasă.