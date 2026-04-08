Prepararea drobului acasă, fie din organe de miel, fie din ficat de pui, rămâne o opțiune accesibilă pentru români în perioada sărbătorilor, chiar dacă prețurile ingredientelor variază.

Pentru varianta mai economică, ficatul de pui se găsește la prețuri cuprinse între 10 și 15 lei pentru o caserolă de 500 de grame, în timp ce organele de miel sunt mai scumpe, ajungând între 25 și 55 de lei pe kilogram.

La acestea se adaugă costuri pentru restul ingredientelor de bază: prapurele de miel costă aproximativ 5 lei, ouăle de găină au un preț de 1,50–2 lei bucata, uleiul de floarea-soarelui ajunge la circa 10 lei litrul, o legătură de ceapă verde costă 2–3 lei, usturoiul verde 3,50 lei, iar mărarul și pătrunjelul câte 1,50 lei legătura.

Calculul final arată că un drob de miel preparat în casă ajunge la un cost cuprins între 60 și 82 de lei, în funcție de prețul organelor și al ouălor. În schimb, varianta din ficat de pui este considerabil mai ieftină, costul total fiind de aproximativ 42 de lei pentru un preparat făcut acasă.

Pentru drobul de miel, rețeta tradițională presupune folosirea a 500 de grame de organe (ficat, inimă, rinichi și plămâni), alături de prapure, trei ouă crude și patru ouă fierte tari, verdețuri și condimente. Organele se spală bine și se fierb aproximativ 30 de minute în apă cu sare, apoi se lasă la răcit și se toacă mărunt sau se trec prin mașina de tocat, în funcție de textura dorită.

Ceapa și usturoiul verde se călesc ușor în puțin ulei, după care se amestecă toate ingredientele: carnea tocată, verdețurile, ouăle crude, sarea și piperul. Compoziția se așază într-o tavă de cozonac tapetată cu prapure sau hârtie de copt, se adaugă ouăle fierte la mijloc și se coace la 180 de grade Celsius timp de 40–45 de minute, până se rumenește.

Preparatul se lasă la răcit și se servește rece, de obicei alături de salată verde sau ceapă roșie.

Alternativa mai ieftină, drobul din ficat de pui, implică un proces de preparare diferit, dar la fel de simplu. Ficatul se spală și se curăță, apoi se lasă la scurs, după care se prăjește într-o tigaie cu două linguri de ulei, acoperit cu capac, până este gătit pe ambele părți. După răcire, se mărunțește fin cu un cuțit sau la robot.

Separat, ceapa verde se toacă și se călește ușor. Într-un castron mare se amestecă ficatul, zeama lăsată de acesta, ceapa, usturoiul tocat, sare, piper și ienibahar, iar la final se adaugă ouăle și se omogenizează compoziția.

Amestecul se toarnă într-o tavă de chec unsă cu ulei și tapetată cu griș, apoi se coace la 180 de grade timp de aproximativ 30 de minute, până se rumenește. După răcire, drobul se servește tăiat felii.

Pentru cei care nu doresc să gătească acasă, drobul poate fi cumpărat și din supermarketuri.

O caserolă de 400 de grame costă în jur de 26 de lei pentru drobul de pui și 33 de lei pentru cel de miel.