În perioada sărbătorilor pascale, mesele bogate aduc în case o varietate de preparate tradiționale, însă specialiștii nutriționiști ne atrag atenția asupra duratei limitate de păstrare a acestora în condiții de siguranță.

Salata de boeuf, unul dintre cele mai populare preparate, rezistă în frigider aproximativ 2–3 zile dacă este păstrată într-o caserolă închisă ermetic, însă prezența maionezei îi reduce semnificativ durata de siguranță.

Un alt preparat frecvent întâlnit este drobul de miel, care poate fi consumat în siguranță în 2–3 zile dacă este păstrat la frigider, bine acoperit, ideal învelit în folie și depozitat într-o caserolă, având în vedere că organele din compoziție îl fac să se altereze rapid.

Ciorba de miel și friptura de miel au o durată de păstrare ceva mai mare, de aproximativ 3–4 zile. Ciorba trebuie depozitată într-un recipient cu capac, iar specialiștii recomandă, acolo unde este posibil, separarea cărnii pentru a prelungi ușor prospețimea.

În cazul fripturii de miel, aceasta se menține mai bine dacă este acoperită cu sos propriu și păstrată într-o caserolă închisă sau în folie alimentară.

Ouăle fierte/vopsite pot fi păstrate până la 7 zile în frigider, atât timp cât sunt ținute în coajă și depozitate într-un recipient, fără a fi decojite înainte de consum.

În ceea ce privește pasca, aceasta rezistă între 3 și 5 zile dacă este ținută la frigider și acoperită corespunzător, însă trebuie consumată mai rapid din cauza brânzei dulci, un ingredient perisabil. Cozonacul are o durată de păstrare mai generoasă, de 5–7 zile, putând fi ținut atât la frigider, cât și într-un loc răcoros, cu condiția să fie bine învelit, iar în plus poate fi congelat până la 2–3 luni pentru consum ulterior.

Sarmalele rezistă aproximativ 3–4 zile la frigider, fiind recomandat să fie păstrate în caserolă cu capac, ideal cu puțin sos, iar ele își păstrează bine calitățile și după reîncălzire. Piftia, sau răcitura, are o durată de păstrare de 3–5 zile, trebuie ținută la frigider și acoperită, deoarece se topește ușor la temperaturi ridicate și necesită păstrare strict la rece pentru a rămâne în siguranță.