Medicul Vlad Ciurea avertizează că excesul alimentar din perioada sărbătorilor poate avea efecte negative serioase asupra sănătății. După cel mai lung post din an, organismul poate suferi un șoc digestiv, mai ales dacă sunt consumate cantități mari de alimente grele sau alcool, atrage atenția medicul Vlad Ciurea.

Recomandarea principală este moderația. Preparatele tradiționale consumate în cele două zile de Paște ar trebui ingerate cu prudență, în porții mici. Carnea de miel, considerată mai greu de digerat, nu ar trebui combinată cu paste sau cartofi, ci asociată mai degrabă cu legume proaspete sau preparate ușor gătite.

De asemenea, specialiștii subliniază că este indicat ca porțiile de carne de miel să fie moderate, fără a umple farfuria. Dulciurile tradiționale, precum pasca și cozonacul, bogate în ouă, nuci și creme, ar trebui consumate în prima parte a zilei sau după-amiaza, evitându-se asocierea lor cu mesele principale, chiar dacă sunt frecvent combinate cu alte alimente în mod tradițional.

Așa-numitele „capcane” alimentare de sărbători pot avea un impact serios asupra sănătății. Meniul tradițional de Paște este bogat în proteine animale, iar drobul preparat din organe de miel conține o cantitate ridicată de acid uric. În aceeași categorie intră și ouăle, care trebuie consumate cu moderație, deoarece pot solicita suplimentar ficatul, mai ales după perioada de post.

Dulciurile tradiționale, precum cozonacul și pasca, sunt bogate în grăsimi și carbohidrați, motiv pentru care specialiștii recomandă consumul lor separat de mesele principale, fie înainte de prânz, fie ulterior. La desert, o opțiune mai potrivită o reprezintă fructele. În ceea ce privește alcoolul, consumul excesiv este descurajat, fiind recomandate cel mult unul-două pahare de vin la masa de Paște. De asemenea, după mese copioase, este indicată mișcarea ușoară.

Cumpătarea este considerată o virtute recunoscută atât în tradițiile religioase, cât și în gândirea filozofică, de la grecii antici până la diverse curente spirituale orientale. Medicii și psihologii susțin aceeași idee: echilibrul în alimentație și stil de viață este esențial pentru sănătate.

În acest context, medicul Vlad Ciurea atrage atenția că și creierul are nevoie de echilibru. În perioadele de stres intens, procesul de gândire devine suprasolicitat, iar odihna este afectată. Lipsa somnului poate perturba procesele de regenerare cerebrală, influențând negativ funcționarea organismului.

Specialiștii avertizează că stresul prelungit și suprasolicitarea pot duce la dezechilibre la nivel cerebral, iar în timp pot apărea efecte nocive asupra sănătății neuronale. În plus, factori precum expunerea la radiații sau utilizarea excesivă a tehnologiei pot contribui la acest dezechilibru.

Concluzia medicilor este că moderația și echilibrul trebuie aplicate în toate aspectele vieții, inclusiv în alimentație, odihnă și gestionarea stresului, mai ales în perioadele solicitante, precum sărbătorile.

Recomandările medicului Vlad Ciurea pentru un somn sănătos și echilibru mental

Medicul Vlad Ciurea a explicat că creierul are nevoie atât de odihnă, cât și de stimulare pozitivă pentru a funcționa corect. Acesta subliniază că, indiferent de gradul de oboseală, sunt necesare cel puțin șase ore de somn pe noapte. Paradoxal, spune specialistul, cu cât o persoană este mai obosită, cu atât poate adormi mai greu.

Pentru un somn profund, Vlad Ciurea menționează că pot fi de ajutor soluții simple, precum un ceai cald sau, ocazional, un sedativ ușor, însă atrage atenția că acestea nu trebuie folosite frecvent, deoarece pot crea dependență. De asemenea, medicul recomandă evitarea culcării târzii, precizând că intervalul optim de somn este între ora 22:00 și miezul nopții.

El mai sfătuiește ca înainte de culcare să fie evitate activitățile care suprasolicită creierul, cum ar fi privitul la televizor, discuțiile tensionate sau alte surse de stres. Un mediu liniștit, o igienă corectă a somnului și aerisirea camerei pot contribui la o odihnă mai bună.

Medicul atrage atenția și asupra obiceiurilor de seară, recomandând mese ușoare și evitarea consumului excesiv de alcool, pentru a nu afecta calitatea somnului.

În schimb, Vlad Ciurea spune că dimineața este esențială pentru refacerea organismului. Acesta recomandă consumul unui pahar cu apă la trezire, urmat de relaxare, gândire pozitivă, mișcare ușoară și exerciții de înviorare. Expunerea la lumină naturală și ascultarea muzicii sunt, de asemenea, elemente care pot stimula pozitiv activitatea creierului.