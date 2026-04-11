Puțini ar avea curajul să treacă lenea în CV sau să o prezinte drept o calitate la un interviu de angajare, fiind de regulă considerată un defect. Cu toate acestea, Bill Gates, fondatorul Microsoft, susține că în anumite situații preferă persoanele „leneșe” pentru sarcinile complexe și explică motivele din spatele acestei perspective.

„Aleg o persoană leneșă să facă o treabă dificilă, pentru că va găsi o modalitate ușoară de a o face”, a declarat Gates, conform publicației El Economista.

La prima vedere, afirmația poate părea paradoxală sau chiar eronată. Privită în context, însă, ea reflectă o abordare axată pe eficiență, simplificare și găsirea celor mai rapide soluții.

„În afaceri, la fel ca în alte domenii, accentul este pus în primul rând pe rezultat, nu neapărat pe drumul parcurs până la el. Prin această perspectivă, Gates sugerează că o persoană care evită efortul inutil va căuta instinctiv să reducă pașii complicați și să găsească cea mai simplă cale de rezolvare”, susține publicația citată.

Această perspectivă nu implică neapărat lipsă de responsabilitate, ci mai degrabă o formă de eficiență practică: o persoană care evită efortul inutil va căuta soluții mai rapide și mai eficiente.

În fața unei sarcini dificile, un astfel de angajat tinde să abordeze problema dintr-un unghi diferit. În loc să urmeze automat un proces complicat, încearcă să îl simplifice, iar de multe ori această strategie duce la rezultate mai rapide și, uneori, chiar mai bune.

În mediul profesional actual, companiile nu mai caută doar angajați care muncesc mult, ci mai ales eficient. Rapiditatea în execuție, claritatea soluțiilor și abilitatea de a elimina pașii inutili ajung să conteze mai mult decât volumul de efort depus.

Astfel, chiar dacă „lenea” nu ar apărea niciodată într-un CV ca avantaj, Bill Gates consideră că această trăsătură poate deveni un atu atunci când este vorba despre găsirea unor soluții rapide și inovatoare.

Cele mai multe persoane își fac patul aproape automat dimineața, imediat după trezire, acest obicei oferind o senzație de ordine și reducând dezordinea vizuală, potrivit psihologilor. Totuși, deși la prima vedere lipsa acestui gest poate părea un semn de neglijență, cercetările sugerează că persoanele care nu urmează această rutină ar putea avea o trăsătură tot mai apreciată în mediul profesional: creativitatea.

Această idee este susținută de un studiu publicat în Psychological Science, realizat de cercetătoarea Kathleen Vohs de la Universitatea din Minnesota. Conform cercetării, dezordinea poate stimula anumite zone ale creierului, în timp ce mediile ordonate favorizează decizii mai prudente și mai bine gândite.

„A fi într-o cameră dezordonată a generat ceva ce companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitate. Un mediu dezordonat, cu patul nefăcut, de exemplu, pare să încurajeze o rupere de tradiție și respectarea strictă a rutinelor casnice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică studiul, potrivit publicației elEconomista.es.

Persoanele care simt nevoia să își facă patul imediat în fiecare dimineață pot manifesta tendințe de perfecționism, iar chiar și cea mai mică dezordine le poate genera disconfort sau senzația de pierdere a controlului. Totuși, specialiștii subliniază că niciun obicei nu este superior celuilalt, ci că acestea reflectă simple diferențe de funcționare psihologică.