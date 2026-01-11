Anul trecut a adus provocări neașteptate pentru Bill Gates, fondatorul Microsoft și filantropul dedicat îmbunătățirii vieții la scară globală. Deși și-a concentrat eforturile și resursele pe domenii esențiale precum sănătatea copiilor, educația în țările în curs de dezvoltare și combaterea schimbărilor climatice, Gates a urmărit cu îngrijorare cum sprijinul oferit de guvernele bogate a scăzut, afectând direct programele umanitare.

Fondatorul Fundației Gates a atras atenția că reducerea ajutorului extern în 2025 a avut consecințe tragice, ducând la o creștere a deceselor copiilor sub cinci ani, pentru prima dată în acest secol. Potrivit estimărilor sale, numărul micșorat de finanțări a determinat o creștere de la 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în 2025. În raportul „Goalkeepers”, Fundația Gates avertizează că, dacă sprijinul pentru sănătate ar continua să scadă cu 20% până în 2045, ar putea fi prevenite milioane de decese infantile.

„Ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că lumea a dat înapoi anul trecut în ceea ce privește un indicator cheie al progresului: numărul deceselor copiilor sub cinci ani. În ultimii 25 de ani, aceste decese au scăzut mai rapid decât în ​​orice alt moment din istorie. Dar în 2025, acestea au crescut pentru prima dată în acest secol, de la 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în 2025 , o creștere determinată de un sprijin mai mic din partea țărilor bogate către țările sărace”, a subliniat el.

În scrisoarea sa anuală, Gates menționează că, deși situația este dificilă, inovația tehnologică, în special în domeniul inteligenței artificiale, oferă motive de optimism. Totuși, el subliniază că următorii cinci ani vor fi esențiali pentru redresarea progresului în sănătate și reducerea mortalității infantile.

„Următorii cinci ani vor fi dificili, în timp ce încercăm să ne revenim pe drumul cel bun și să lucrăm pentru a extinde noi instrumente care salvează vieți. Oricât de greu a fost anul trecut, nu cred că vom aluneca înapoi în Evul Mediu. Cred că, în următorul deceniu, nu numai că vom readuce lumea pe drumul cel bun, dar vom intra și într-o nouă eră de progres fără precedent”, spune el.

Filantropul și-a reiterat angajamentul de a-și dona aproape întreaga avere – aproximativ 100 de miliarde de dolari – fundației sale, într-un plan care se va întinde pe două decenii. Această decizie se aliniază cu angajamentul său de filantropie globală și cu inițiativa „Giving Pledge”, demarată în 2010 împreună cu Melinda French Gates și Warren Buffett, care a atras de-a lungul timpului și alți miliardari.

În contextul diminuării fondurilor guvernamentale, Gates face apel la alți miliardari să contribuie mai mult pentru a sprijini comunitățile vulnerabile, atât la nivel global, cât și local. În prezent, potrivit unui raport UBS, pe planetă există aproape 3.000 de miliardari, cu o avere totală de 15,8 trilioane de dolari, ceea ce oferă oportunitatea unei filantropii substanțiale pentru a reduce impactul deficitului de finanțare în programele esențiale.

„Această idee de a-i trata pe ceilalți așa cum dorești să fii tratat nu se aplică doar țărilor bogate care oferă ajutor. Trebuie să includă și filantropia din partea celor bogați pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie – atât pe plan intern, cât și global – care ar trebui să crească rapid într-o lume cu un număr record de miliardari și chiar centimiliardari”, a mai spus Gates.

Bill Gates rămâne optimist că, deși 2025 a reprezentat un recul în anumite domenii, următorul deceniu poate aduce nu doar refacerea progresului pierdut, ci și o eră de inovație și îmbunătățiri fără precedent pentru întreaga omenire.