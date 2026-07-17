Miliardarul Warren Buffett are un card McGold care îi oferă mâncare gratuită pe viață. Cum a reușit această performanță

Miliardarul Warren Buffett, președintele companiei Berkshire Hathaway, deține unul dintre cele mai neobișnuite beneficii asociate lanțului McDonald’s: un card McGold care îi permite să primească mâncare gratuită pe viață în restaurantele McDonald’s din Omaha.

Spre deosebire de programele obișnuite de fidelizare, unde clienții acumulează puncte pentru reduceri sau produse gratuite, acest card este oferit unui număr foarte mic de persoane și nu poate fi cumpărat.

Într-un interviu acordat CNBC, Buffett a prezentat cardul și a vorbit despre avantajul pe care îl are. „Iată cardul meu McDonald’s care îmi permite să mănânc gratuit la orice McDonald’s din Omaha pentru tot restul vieții mele”, a spus el. „De aceea familia Buffett ia cina de Crăciun la McDonald’s. Asta explică multe lucruri.”

Buffett a precizat atunci că doar „puțini” oameni dețin un astfel de card. Printre aceștia se numără și Bill Gates, cofondatorul Microsoft și prieten de lungă durată al investitorului. În cazul lui Bill Gates, cardul ar fi valabil în restaurante McDonald’s din întreaga lume. Buffett a glumit spunând că varianta sa, limitată la Omaha, este „la fel de bună”, deoarece „nu plec niciodată din Omaha”.

Cardul McGold nu funcționează precum un card cadou și nu este disponibil pentru clienții obișnuiți ai restaurantelor McDonald’s. Originea acestui concept este legată de fondatorul companiei, Ray Kroc, care a oferit informal carduri „Fii oaspetele nostru” unor prieteni, parteneri de afaceri și unor persoane cunoscute.

De-a lungul anilor, astfel de carduri au ajuns la câteva personalități publice. Printre numele asociate cu aceste beneficii s-au numărat, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Bill Gates, actorul Rob Lowe, prezentatorul de televiziune Regis Philbin și fostul guvernator al statului Michigan, George Romney.

Fiul acestuia, fostul candidat la președinția Statelor Unite Mitt Romney, a povestit anterior despre cardul roz primit de tatăl său, care îi oferea posibilitatea de a primi zilnic, pe viață, un hamburger, cartofi prăjiți și un shake.

Regulile exacte ale acestor carduri au variat de-a lungul timpului, însă caracteristica principală a rămas aceeași: disponibilitatea lor extrem de limitată. În 2022, McDonald’s a readus conceptul în atenția publicului prin promoția „SZN of Sharing”. Trei câștigători au primit carduri McGold pentru ei și pentru trei prieteni, fiecare card oferind echivalentul a două mese gratuite pe săptămână, timp de până la 50 de ani.

Promoția din 2022 nu a oferit același beneficiu pe care îl are Buffett, însă a permis unor clienți obișnuiți să primească un avantaj inspirat de un concept asociat anterior cu persoane apropiate companiei.

Cardul McGold a devenit cunoscut tocmai prin faptul că reprezintă un beneficiu greu de obținut, acordat înainte ca majoritatea oamenilor să afle despre existența lui.

Această idee este asociată uneori cu modul în care unii investitori caută companii cu potențial înainte ca acestea să devină cunoscute publicului larg. De-a lungul timpului, unele companii au crescut semnificativ după perioade în care au fost mai puțin vizibile pentru public.

Amazon a început ca o librărie online, iar Apple a fost inițial o companie concentrată pe calculatoare personale. Nvidia a activat ani de zile în domeniul procesoarelor grafice înainte ca dezvoltarea inteligenței artificiale să îi crească puternic importanța pe piață.

Unele persoane interesate de investiții urmăresc companii private înainte ca acestea să ajungă pe piețele publice. Un exemplu menționat în acest context este Mode Mobile, companie care dezvoltă platforma EarnPhone și sistemul EarnOS, bazate pe ideea de a transforma activitățile realizate pe smartphone, precum ascultarea muzicii, citirea știrilor, încărcarea dispozitivului sau jocurile, în recompense pentru utilizatori.

Povestea cardului McGold al lui Warren Buffett rămâne legată de un beneficiu rar oferit de McDonald’s și de modul în care un avantaj aparent simplu a devenit cunoscut la nivel larg.

Buffett și-a construit reputația în lumea investițiilor prin identificarea unor afaceri pe care le considera solide înainte ca acestea să fie apreciate pe deplin de piață. Cardul primit de la McDonald’s este unul dintre cele mai cunoscute exemple ale legăturii sale cu brandul și cu orașul Omaha.