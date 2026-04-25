McDonald’s a deservit zilnic aproximativ 400.000 de clienți în România, înregistrând peste 59 de milioane de comenzi pe parcursul anului.

În 2025, compania a continuat extinderea rețelei prin deschiderea a opt restaurante noi în orașe precum București, Ploiești, Iași, Timișoara, Bacău, Baia Mare și Mediaș.

Evoluția a fost susținută de planul de expansiune și digitalizare, precum și de adaptarea ofertei la cerințele clienților, cu accent pe produse accesibile, inovație în meniu și îmbunătățirea experienței în restaurante.

Totodată, compania a continuat investițiile în sustenabilitate, inclusiv prin utilizarea energiei regenerabile, ajungând la 33 de restaurante dotate cu panouri fotovoltaice.

„Rezultatele din 2025 arată că direcția în care mergem este cea potrivită, având o performanță solidă, chiar și într-un context plin de provocări. Am continuat să investim constant – în restaurante, în soluții digitale și în experiența clienților – și vom face același lucru și în 2026. Ne dorim să creștem în continuare într-un mod sustenabil, să rămânem accesibili pentru clienți și să ne dezvoltăm echipele, care sunt esențiale pentru tot ceea ce construim.”, a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Ca parte a strategiei de extindere, McDonald’s România are planificate pentru 2026 deschiderea a nouă restaurante noi în zone cu potențial de creștere. Primul restaurant de tip Drive-Thru din acest an a fost inaugurat pe 20 aprilie, în Florești, județul Cluj.

Pentru susținerea acestui plan, compania estimează crearea a peste 500 de noi locuri de muncă și continuarea programelor de dezvoltare a echipelor.

De asemenea, bugetul de investiții pentru următorii trei ani este evaluat la peste 400 de milioane de lei, fonduri alocate extinderii rețelei, proiectelor de remodelare și digitalizării restaurantelor.

Premier Restaurants România operează rețeaua McDonald’s în România și gestionează una dintre cele mai extinse și stabile prezențe din industria restaurantelor de tip quick service din țară. Compania a construit în timp o rețea națională solidă, susținută de investiții constante, eficientizare operațională și extindere strategică în orașele cu potențial de creștere.

În prezent, McDonald’s® este lider pe piața restaurantelor din România, cu 115 restaurante în 34 de orașe, dintre care 66 sunt unități McDrive®, adaptate fluxurilor ridicate de mobilitate urbană, iar 74 includ conceptele McCafé®, integrate în experiența de consum. Operațiunile sunt susținute de o echipă de peste 7.000 de angajați, implicați în livrarea standardelor operaționale și a experienței pentru clienți.

Din perspectiva impactului economic, conform unui studiu realizat la nivel local pentru anul 2024, activitatea Premier Restaurants România generează o contribuție totală de 1,74 miliarde de lei la PIB-ul național, incluzând efecte directe, indirecte și induse. Totodată, compania susține peste 11.400 de locuri de muncă în economie și contribuie cu aproximativ 481 de milioane de lei la bugetul de stat prin taxe și contribuții.

Pe plan regional, dezvoltarea este integrată în structura Premier Capital, partenerul de expansiune al McDonald’s® în mai multe țări europene. Cu peste 200 de restaurante operate și peste 12.000 de angajați, Premier Capital face parte din grupul Hili Ventures, activ în multiple sectoare, inclusiv retail, ospitalitate și tehnologie.

Strategia companiei se concentrează pe extindere controlată, digitalizare și optimizarea experienței clientului, cu accent pe investiții sustenabile și dezvoltarea echipelor, elemente care susțin evoluția pe termen lung a operațiunilor în România și regiune.