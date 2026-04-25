Diana Buzoianu a declarat, într-o emisiune la TVR Info, că nu va aproba bugetul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva dacă acesta nu va include finanțare pentru achiziția de bodycam-uri destinate pădurarilor.

Ea a subliniat că investiția este considerată esențială pentru siguranța angajaților din teren, precizând că această măsură nu ar trebui pusă în discuție, deoarece reprezintă o necesitate critică pentru protecția pădurarilor.

„Pentru bodycam-uri, eu vă spun foarte clar: dacă eu voi fi ministrul Mediului în momentul în care se va aproba bugetul Romsilva, eu nu voi aproba un buget care nu cuprinde banii necesari pentru bodycam-uri. Este foarte simplu, pentru că avem nevoie de această investiţie. Încearcă să o întoarcă pe toate părţile, că au nevoie, că nu au nevoie, că hai să vedem… Este foarte simplu, este o investiţie critică pentru siguranţa pădurarilor”, a declarat Diana Buzoianu sâmbătă după amiază, într-o emisiune la TVR Info.

Ministrul a explicat că directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva a ocupat timp de 15 ani funcția de director de investiții, perioadă în care regia ar fi construit un hotel de lux în București, fără a identifica însă fonduri pentru achiziția de bodycam-uri destinate pădurarilor de bună-credință, care ar fi expuși hărțuirii și amenințărilor în teren.

„Pentru că dacă îţi plui bodycam, nu îi ajută doar pe cei care sunt hărţuiţi, ci îi opreşte şi pe cei care sunt corupţi. Aici este de fapt problema, un calcul în care, până acum, în Romsilva, am câştigat, de fapt, partea mai degrabă care nu dorea interesul bun al pădurilor. Ce vreau eu să spun cu asta? Avem totuşi pârghii la minister. De aceea am spus că, măcar anul acesta, vor fi introduse foarte clar banii necesari pentru bodycam-uri”, subliniază Buzoianu.

Întrebată dacă în Regia Națională a Pădurilor Romsilva există un nivel ridicat de corupție, Diana Buzoianu a precizat că nu toți angajații instituției pot fi caracterizați în acest mod.

Ea a explicat că în Romsilva lucrează aproximativ 14.000 de persoane, dintre care mulți sunt de bună-credință, și a relatat că a discutat cu pădurari care au semnalat probleme serioase din teren, inclusiv presiuni, marginalizare și lipsă de protecție în timpul controalelor forestiere.

Ministrul a transmis că acești angajați ar avea nevoie de sisteme de protecție, inclusiv bodycam-uri, și de un cadru instituțional care să le asigure siguranța, subliniind că aceștia joacă un rol important în protejarea pădurilor și în combaterea neregulilor din domeniu.

„În Romsilva lucrează 14.000 de oameni. Din aceşti 14.000 de oameni sunt foarte mulţi oameni de bună credinţă. Eu am vorbit cu pădurari care au venit şi mi-au spus: ”Trebuie să scoateţi uscăciunile de aici pentru că noi nu mai putem respira, noi nu mai putem să ne facem treaba. Noi, cei care vrem să ne facem treaba, suntem marginalizaţi. Noi suntem ameninţaţi că se va găsi ac de cojocul nostru. Noi suntem ameninţaţi că, da, dar vezi, când intri în pădure, e important să te susţină cineva şi să-ţi ia cineva apărarea”. Am avut, efectiv, pădurari care au venit să-mi povestească cum practic au fost ameninţaţi, că ei în pădure, se duc să facă control şi dacă nu au pe nimeni în spate, e cam periculos să umble noaptea prin pădure. Am avut astfel de pădurari care au venit şi care ne-au spus aceste lucruri. Şi aceşti pădurari au nevoie de bodycam-uri şi nu doar de bodycam-uri, au nevoie de un sistem în în care Romsilva să-i protejeze, pentru oamenii aceştia noi trebuie să luptăm pentru că ei sunt anticorpii din instituţie”, a adăugat ministrul Mediului.

El a mai afirmat că nu vede niciun motiv pentru care Regia Națională a Pădurilor Romsilva să nu achiziționeze în acest an camerele video necesare dotării pădurarilor.