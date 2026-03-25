Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat după desemnarea lui Jean Vișan în funcția de director general al Romsilva, precizând că nu a făcut declarații în timpul procedurii pentru a nu influența percepția asupra candidaților. După finalizarea concursului, ministrul a transmis că este important de precizat că selecția a fost organizată de Consiliul de Administrație al Romsilva.

Ea a explicat că, încă de la începutul mandatului, a cerut reluarea concursului pentru acest consiliu, însă instituțiile responsabile au transmis că acest lucru nu este posibil. Totodată, a arătat că Ministerul Mediului nu are atribuții directe în organizarea concursului pentru directorul general, dar a trimis observații ample, conform procedurilor.

Ministrul a transmis că aceste observații nu ar fi fost luate în considerare, iar rezultatul final nu va contribui la reformarea instituției.

„Ce spui de cine a câştigat concursul pentru directorul general al Romsilva?” Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi. Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidaţi pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat. În primul rând, e important de menţionat: concursul e organizat de consiliul de administraţie al Romsilva (ştiţi voi, acel consiliu de administraţie pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituţiile responsabile a fost că nu e posibil”, a scris ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe Facebook.

Diana Buzoianu a arătat că nu consideră că noul director general va susține reforme din proprie inițiativă. Ea a transmis că Jean Vișan a mai ocupat această funcție, cu titlu provizoriu, timp de mai multe luni, perioadă în care ar fi blocat măsuri considerate importante pentru schimbarea în bine a regiei.

„Ar părea că au contat prea puţin pentru consiliul de administraţie al Romsilva datele obiective. Pe scurt: consiliu de administraţie a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod. Eu nu cred că domnul Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile şi a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine”, subliniază Diana Buzoianu.

Ministrul a mai spus că există persoane din sistem care privesc favorabil rezultatul concursului și a subliniat că situația actuală confirmă dificultatea reformării instituției.

Ea a transmis că reforma Romsilva va fi un proces de durată și că nu se așteaptă la o misiune ușoară în perioada următoare.

Diana Buzoianu a precizat că va urmări cu atenție activitatea din cadrul Romsilva și că va fi atentă la eventualele derapaje sau ilegalități care ar putea afecta pădurile din România.

Ministrul a transmis că obiectivul rămâne eliminarea corupției din cadrul regiei și că va monitoriza de mai multe ori mai atent modul în care sunt gestionate aceste situații.

„Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aştept să fie o misiune uşoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupţia din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele şi ilegalităţile care pun în pericol pădurile din România”, transmite Diana Buzoianu.

Romsilva a anunțat oficial că Jean Vișan, inginer silvic în vârstă de 49 de ani, a fost desemnat director general cu un mandat valabil până în anul 2029. Acesta ocupa funcția în regim provizoriu din august 2025, în urma unui proces anterior de selecție.