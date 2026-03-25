Procedura de selecție pentru funcția de director general, desfășurată conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost inițiată de Consiliul de Administrație al Romsilva la data de 12 ianuarie 2026, prin publicarea anunțului și a detaliilor privind procesul.

Până la termenul limită s-au înscris 13 candidați, dintre care 8 au fost incluși pe lista lungă, îndeplinind toate condițiile de participare. Ulterior, comisia de selecție a întocmit o listă scurtă cu cinci candidați, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit clasamentul final, transmis Consiliului de Administrație.

Întregul proces s-a desfășurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii clar stabilite, fiind monitorizat de specialiști independenți.

Jean Vișan, în vârstă de 49 de ani, este inginer silvic, absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, promoția 2001, unde a obținut și titlul de doctor în silvicultură în 2017.

Din august 2025, acesta a ocupat funcția de director general al Romsilva cu mandat provizoriu, în urma unui proces anterior de selecție. De-a lungul carierei, a activat în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și al Direcției Silvice Buzău, iar din 2006 a ocupat mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul structurii centrale a Romsilva, inclusiv șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare.

Totodată, în 2020, a fost pentru o perioadă de șase luni director al Direcției Silvice Buzău. Deține mai multe certificări profesionale, inclusiv în domeniul îmbunătățirilor funciare, managementul achizițiilor publice și prevenirea și combaterea corupției.

”Doresc să mulțumesc Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru că a creat cadrul pentru o selecție corectă, transparentă, și să felicit ceilalți candidați care s-au prezentat la această procedură. Mulțumesc și membrilor Comisiei de selecție și celor din Consiliul de Administrație pentru munca depusă. Este o onoare să conduc Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, însă și o mare responsabilitate, mai ales în această perioadă plină de provocări” a declarat directorul general al Romsilva, Jean Vișan.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului și oferă servicii silvice, pe bază de contract, pentru alte 1,1 milioane de hectare aparținând diferitelor forme de proprietate.

Totodată, toate pădurile din fondul forestier public administrat de stat beneficiază de certificare pentru management forestier, conform standardelor internaționale.