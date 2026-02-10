Raportul Corpului de Control al ministrului a analizat modul de încheiere și derulare a contractului de drept de uz pentru accesul autovehiculelor pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa.

Verificările au fost realizate la Direcția Silvică Ilfov și au avut ca obiect oportunitatea și legalitatea contractului, existența actelor adiționale, lucrările de reparații și întreținere executate asupra drumului forestier FE002, precum și modul de reprezentare în instanță în litigiile generate de acest subiect.

Ministerul Mediului a precizat că raportul este finalizat și include concluzii privind atât aspectele juridice, cât și cele tehnice și financiar-contabile ale proiectului.

Potrivit raportului, analiza documentelor amenajistice aferente perioadei 2020–2029 a arătat că lungimea drumului forestier FE002 a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 kilometri. Segmentul este situat între borna silvică numărul 22 și borna silvică numărul 23.

Această prelungire a fost realizată fără documentație legală privind schimbarea categoriei de folosință, fără proiect tehnic și fără aprobările prevăzute de legislația în vigoare pentru proiectarea și construirea drumurilor forestiere. În lipsa acestor elemente, raportul concluzionează că tronsonul respectiv nu poate fi considerat drum forestier realizat în condițiile legii.

„Din analiza documentelor amenajistice succesive şi a actelor puse la dispoziţie de entitatea verificată a rezultat că, în cadrul amenajamentului silvic aferent perioadei 2020-2029, lungimea drumului forestier FE002 a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, corespunzător segmentului dintre borna silvică nr. 22 şi borna silvică nr. 23. Această prelungire a fost operată fără existenţa documentaţiei legale privind schimbarea categoriei de folosinţă, fără proiect tehnic şi fără aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare pentru proiectarea şi construirea drumurilor forestiere. În lipsa acestor elemente, tronsonul respectiv nu poate fi considerat drum forestier realizat în condiţiile legii”, scrie în comunicat.

Raportul Corpului de Control reține că lucrările de reparații și întreținere au fost contractate și executate pentru întreaga lungime a drumului, incluzând și tronsonul realizat fără bază legală. În urma verificărilor financiar-contabile, a fost constatat un prejudiciu rezultat din includerea acestui segment în deconturile efectuate.

Totodată, s-a stabilit că tema de proiectare pentru obiectivul Reabilitare drum forestier FE002 nu a fost aprobată de conducerea RNP Romsilva. Cu toate acestea, lucrările au fost realizate, iar plățile au fost efectuate în cadrul acestui obiectiv.

Controlul efectuat pe teren a confirmat existența fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară. De asemenea, au fost identificate bariere de acces auto montate la capetele drumului forestier.

Raportul menționează și identificarea unor construcții și amenajări realizate fără aprobări legale în alte unități amenajistice din zonă. În același timp, s-a constatat că drumul este tranzitat periodic de autovehicule, deși regimul juridic al drumurilor auto forestiere este cel de căi de transport tehnologic, de utilitate privată, închise circulației publice, cu excepțiile strict prevăzute de lege.

„Verificările efectuate în teren au confirmat existenţa fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară, precum şi montarea de bariere de acces auto la capetele drumului. De asemenea, au fost identificate construcţii şi amenajări realizate fără aprobări legale în alte unităţi amenajistice din zonă. S-a constatat că drumul este tranzitat periodic de autovehicule, deşi regimul juridic al drumurilor auto forestiere este cel de căi de transport tehnologic, de utilitate privată, închise circulaţiei publice, cu excepţiile strict prevăzute de lege”, mai scrie în comunicat.

Din perspectiva cadrului normativ, Corpul de Control a evidențiat încălcarea prevederilor din Codul silvic și din normele tehnice privind schimbarea categoriei de folosință și proiectarea drumurilor forestiere.

Raportul arată că extinderea sau construirea unui drum forestier poate fi realizată doar pe baza unei documentații tehnico-economice complete și după aprobarea schimbării categoriei de folosință.

Aceste condiții nu au fost îndeplinite în cazul tronsonului suplimentar identificat pe drumul forestier FE002.

„Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic şi din hărţile amenajistice aferente, readucerea terenului forestier la starea iniţială pe segmentul realizat fără bază legală, recuperarea integrală a prejudiciului constatat şi sesizarea instanţelor pentru anularea contractului de peaj. MMAP reafirmă că administrarea fondului forestier naţional trebuie realizată strict în conformitate cu legea, iar orice intervenţie asupra infrastructurii forestiere trebuie fundamentată tehnic şi aprobată în condiţiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare”, arată reprezentanţii Ministerului Mediului.

În septembrie anul trecut, mai multe ONG-uri, grupări civice și cetățeni au cerut directorului general al Romsilva, Jean Vișan, rezilierea contractului prin care a fost permis traficul auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa.

Directorul executiv al Fundația Centura Verde, Ciprian Gălușcă, a arătat atunci că Pădurea Băneasa reprezintă poarta de intrare a bucureștenilor în Centura Verde București-Ilfov și că ar trebui să rămână un spațiu natural ferit de poluare.

La rândul său, directorul executiv al Asociația Parcul Natural București, Dan Bărbulescu, a atras atenția că lipsa unei intervenții rapide pentru stoparea traficului auto ar putea duce, în timp, la degradarea și pierderea pădurii.