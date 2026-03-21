Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat sâmbătă că pădurea Băneasa ar putea deveni parc natural şi arie protejată de interes naţional, subliniind că ministerul va face acest pas imediat ce vor fi finalizate toate documentele necesare. Declaraţiile au fost făcute în contextul lansării studiului ştiinţific care stă la baza demersului de protejare a zonei, un proiect susţinut de autorităţi şi societatea civilă.

Ministrul Mediului a participat sâmbătă la evenimentul de lansare a Studiului de fundamentare ştiinţifică pentru instituirea ariei protejate Parcul Natural Pădurea Băneasa, organizat de Asociaţia Parcul Natural Bucureşti.

În acest context, Diana Buzoianu a arătat că depunerea documentaţiei necesare la Academia Română reprezintă un pas esenţial în procesul de protejare a pădurii, urmând ca instituţia să stabilească exact tipul de arie protejată care se potriveşte zonei.

Oficialul a explicat că, indiferent de forma finală a protecţiei, obiectivul principal al ministerului rămâne conservarea pădurii Băneasa.

„Astăzi facem un pas esenţial. Chiar ieri aţi reuşit să depuneţi studiul necesar la Academie pentru a putea să arătăm cu toţii că pădurea Băneasa poate să fie un parc natural, poate să fie o arie protejată. Academia se va pronunţa exact care este tipul de arie protejată, dar oricum indiferent de situaţie, scopul principal, misiunea noastră principală este să protejăm această pădure”, a transmis ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că, în ultima perioadă, subiectul a generat numeroase dezbateri publice, în special în legătură cu proiectele de dezvoltare care riscau să afecteze anumite suprafeţe împădurite.

Ministrul a menţionat că au existat situaţii în care intervenţii urbanistice au fost oprite pentru a evita transformarea unor porţiuni din pădure în zone betonate, dar şi controverse legate de realizarea unor drumuri în interiorul acesteia.

„Am avut foarte multe discuţii în ultima perioadă, astăzi este un moment de bucurie, dar ştim cu toţii, am avut discuţii nenumărate despre pădurea Băneasa, despre dezvoltarea care a trebuit să fie uneori oprită pentru că urmau să fie cimentate bucăţi din pădurea Băneasa, despre drumul din pădurea Băneasa, care a fost un subiect ani de zile discutat şi paradiscutat. Cred că astăzi dăm o direcţie absolut clară pentru pădurea Băneasa şi anume că pe lângă cele zeci de mii de bucureşteni care au venit şi au spus că vor ca această pădure să fie protejată, iată avem la masă inclusiv autorităţi publice care îşi asumă că este o misiune comună acest lucru”, a adăugat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că iniţiativa de declarare a pădurii Băneasa drept arie protejată beneficiază de sprijinul autorităţilor publice locale, care trebuie să adopte hotărâri de Consiliu Local pentru continuarea procedurii.

Ea a arătat că, după obţinerea punctului de vedere al Academiei Române şi finalizarea etapelor administrative, va putea fi iniţiată o hotărâre de guvern în acest sens.

Demnitarul a transmis că Ministerul Mediului îşi asumă ferm misiunea de a proteja pădurea Băneasa, considerată unul dintre obiectivele prioritare pentru acest an. Potrivit acesteia, declararea oficială a statutului de arie protejată ar reprezenta o victorie atât pentru instituţiile implicate, cât şi pentru zecile de mii de bucureşteni care au cerut conservarea zonei naturale.

În acelaşi timp, Diana Buzoianu a subliniat că beneficiile unui astfel de demers nu se vor limita la momentul adoptării deciziei, ci vor continua pe termen lung.

Ea a arătat că protejarea legală a pădurii ar oferi garanţii pentru menţinerea acesteia în anii următori, contribuind la echilibrul ecologic al Capitalei şi la crearea unui spaţiu natural sigur pentru comunitate.