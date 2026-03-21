Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri seară, la B1TV, că a cerut Gărzii Forestiere să transmită rapoarte periodice privind situația tăierilor ilegale, în paralel cu intensificarea controalelor în teren.

Potrivit acesteia, luna decembrie a adus cele mai mari descoperiri din întregul an.

”În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii şi mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponenţial şi numărul de controale, dar şi rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Oficialul a anunțat că, până la sfârșitul lunii august, vor fi implementate ”unele dintre cele mai moderne sisteme de monitorizare ale pădurilor”, care vor permite supravegherea în timp real a zonelor vulnerabile.

”Vom avea peste 300 de camere CCTV care vor fi puse pe drumurile forestiere, care au un soft cu inteligenţă artificială. Ne va alerta dacă găseşte cazuri suspecte de lemn ieşit ilegal din pădure. Avem deja, de fapt, senzori cu care putem să scanăm păduri şi să vedem exact dacă au fost tăiate sau dacă urmează să fie tăiate. Vom aveа o hartă digitală a întregii păduri, vom şti imediat dacă s-a tăiat ilegal şi vom lansa chiar în curând nişte proiecte pilot de scanare a unor zone cu risc foarte mare de tăieri ilegale”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că tehnologia nu va fi aplicată uniform la nivel național, ci va fi concentrată în special în zonele identificate ca fiind cele mai vulnerabile.

”Sigur, nu pot să scanez toată pădurea din România în felul acesta, pentru că ia foarte mult timp. Dar ne vom duce exact acolo unde considerăm că este riscul cel mai mare. Şi deja am identificat câteva zone. Abia aştept să punem în aplicare aceste măsuri”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a transmis și un mesaj ironic către cei care continuă exploatările ilegale, sugerând că noile tehnologii vor face astfel de practici aproape imposibile.

Autoritățile mizează pe digitalizare și pe utilizarea inteligenței artificiale pentru a limita fenomenul tăierilor ilegale, considerat una dintre cele mai mari probleme din sectorul forestier din România.

Implementarea acestor sisteme ar putea marca o schimbare majoră în modul în care sunt protejate pădurile, oferind un control mai strict și intervenții rapide în cazul activităților suspecte.