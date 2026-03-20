Conform propunerilor, niciun articol de îmbrăcăminte, obiect de mobilier sau echipament nu ar mai putea fi comercializat fără a fi curățat, dezinfectat și certificat în prealabil de un operator autorizat.

Totodată, actul normativ prevede reglementări clare și pentru anvelopele uzate, precum și pentru autoturismele second-hand. În cazul persoanelor fizice, acestea ar putea importa anual cel mult două mașini second-hand pentru uz personal, cu obligația de a notifica acest lucru în termen de 72 de ore către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

”România nu este groapă de gunoi! Deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal. Timp de prea mulţi ani, ţara noastră a fost tratată ca o destinaţie comodă pentru produse uzate, periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că, în urma controalelor efectuate în teren, a fost identificată o situație gravă privind deșeurile care intră ilegal în România, fiind prezentate în mod fals drept produse second-hand.

”Azi am publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordonanţă de urgenţă, co-iniţiată împreună Irineu Darău, Ministrul Economiei, care instituie un cadru legislativ riguros privind importul de produse second-hand. Acestea, de prea multe ori, devin rapid deşeuri în România, în loc să intre în folosinţă”, anunţă Diana Buzpianu.

Ministrul explică ce înseamnă concret acest act normativ:

Nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament nu mai intră pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de un operator autorizat.

Nicio anvelopă uzată nu mai poate fi comercializată dacă nu îndeplineşte standarde tehnice clare de siguranţă rutieră.

Orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piaţă este returnat imediat în ţara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat.

Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege şi constituie infracţiune.

Printr-un sistem digital de trasabilitate (SIATD ROSH), fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat, monitorizat şi verificat înainte de a trece graniţa.

”Sancţiunile pentru cei care încearcă să ocolească aceste reguli sunt pe măsură: amenzi de până la 100.000 lei şi dosar penal. Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deşeurile mascare ca produse second hand trebuie oprite la graniţă, altfel ajung să me otrăvească pe noi toţi. Mediul înconjurător şi sănătatea cetăţenilor nu sunt negociabile”, a mai transmis ministrul Mediului.

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență, persoanele fizice și juridice care introduc pe piață, comercializează sau distribuie gratuit articole de îmbrăcăminte purtată sau uzată, produse textile uzate și articole de încălțăminte second-hand vor avea obligația de a ține o evidență lunară scrisă a intrărilor și ieșirilor acestor produse.

De asemenea, actul normativ prevede introducerea unor obligații suplimentare pentru importul, comercializarea și distribuirea gratuită a anvelopelor uzate pe teritoriul România, stabilind condiții clare pentru punerea acestora pe piață.

– operaţiunile în legătură cu punerea pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate se realizează exclusiv de către persoane juridice specializate în domeniu, pe bază de inventar care să cuprindă: numărul de cauciucuri, producătorul, vechimea/anul fabricaţie/lot;

– condiţiile de transport si depozitare ale anvelopelor trebuie să respecte exigenţele impuse de producător, pe care comerciantul să le poată pune la dispoziţie consumatorului;

– se permite introducerea pe teritoriul României, în vederea punerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate numai dacă acestea sunt în conformitate cu standardele de siguranţă şi de calitate aplicabile;

– anvelopele utilizate trebuie însoţite şi de informaţii corecte şi utile privind măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Actul normativ prevede, de asemenea, reglementări privind retragerea de pe piață a anvelopelor uzate considerate a fi produse periculoase, în scopul protejării consumatorilor și a mediului.

Totodată, se interzice introducerea sau punerea la dispoziție pe piața din România a oricărui autovehicul uzat care prezintă avarii grave și a fost declarat „daună totală”, indiferent dacă este vorba despre daună totală tehnică sau economică. Sunt vizate și vehiculele scoase din uz sau neînmatriculate în țara de proveniență.