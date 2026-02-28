ITP în 2026 se realizează la termene diferite, stabilite în funcție de tipul și vechimea autovehiculului. Pentru autoturismele de uz personal, inspecția tehnică periodică este obligatorie o dată la doi ani. În cazul mașinilor mai vechi de 12 ani, prezentarea la control devine anuală. Termenul se calculează de la data ultimei verificări sau, pentru vehiculele noi, de la data primei înmatriculări.

Autoturismele noi sunt exceptate temporar de la obligația inspecției, prima verificare fiind necesară la trei ani de la prima înmatriculare în România. După împlinirea acestui termen, se aplică regula generală în funcție de vechimea mașinii.

Vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri în afara șoferului, taxiurile, mașinile de închiriere și cele utilizate pentru școala auto trebuie să efectueze ITP la fiecare șase luni. Dacă aceste vehicule au fost noi la prima înmatriculare în România, prima inspecție se face la un an.

Sunt exceptate de la obligația efectuării ITP vehiculele cu viteză maximă de până la 25 km/h, vehiculele lente, cele cu șenile, tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.

Pentru efectuarea ITP, proprietarul trebuie să prezinte documentele obligatorii la stația autorizată, iar lipsa oricăruia dintre ele poate duce la imposibilitatea realizării verificării.

Documentele necesare sunt certificatul de înmatriculare, polița RCA valabilă și cartea de identitate a vehiculului. Fără aceste acte, inspecția tehnică nu poate fi efectuată.

În 2026, costul ITP pentru un autoturism de clasă mică sau medie variază, în funcție de stația autorizată, între aproximativ 150 și 250 de lei. Pentru mașinile diesel, unde verificarea emisiilor este mai complexă, sau pentru vehiculele comerciale, tarifele pot fi mai ridicate.

ITP se efectuează exclusiv în stații autorizate de Registrul Auto Român, iar verificările sunt standardizate și urmăresc respectarea normelor de siguranță și protecție a mediului.

În cadrul ITP sunt analizate componentele esențiale care țin de siguranța rutieră și impactul asupra mediului. Inspectorii verifică sistemul de frânare, direcția, suspensia, sistemul de iluminare, emisiile poluante, caroseria și eventualele erori electronice.

Defectele identificate sunt împărțite în trei categorii. Deficiențele minore nu au un impact semnificativ asupra siguranței sau mediului. Deficiențele majore pot compromite siguranța sau pot afecta mediul. Deficiențele periculoase reprezintă un risc direct și imediat pentru siguranța rutieră.

Dacă sunt constatate defecte majore sau periculoase, mașina este respinsă la ITP. Proprietarul are la dispoziție cel mult 30 de zile pentru remedierea problemelor și pentru reverificare.

Printre cele mai frecvente motive de respingere se numără sistemul de frânare ineficient sau plăcuțele uzate, anvelopele prea uzate, problemele la sistemul de iluminare, emisiile peste limita legală, inclusiv din cauza unui DPF sau GPF defect, parbrizul crăpat sau elemente de caroserie grav afectate, urmele vizibile de accident, erorile active în computerul mașinii și lipsa documentelor.

Pentru a evita respingerea la ITP, este recomandată o verificare tehnică înainte de programare. Aceasta presupune schimbul de ulei și filtre, verificarea fluidelor, controlul frânelor, testarea iluminării și o diagnoză electronică, precum și efectuarea tuturor reparațiilor necesare înainte de prezentarea la inspecție.

În 2026, circulația cu ITP expirat atrage două sancțiuni distincte, aplicate cumulativ. Se aplică o amendă pentru lipsa inspecției tehnice și o altă amendă pentru circulația cu înmatricularea suspendată.

În momentul în care expiră ITP, vehiculul își pierde automat înmatricularea, ceea ce înseamnă că nu mai are drept legal de circulație.

Amenda totală poate ajunge la cel puțin 8.100 de lei, la care se adaugă reținerea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare.