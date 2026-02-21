La fiecare doi ani, vehiculul trebuie supus inspecției tehnice obligatorii în Germania, realizată în centre autorizate precum TÜV, Dekra sau alte stații de testare. Costul acestei programări este de aproximativ 150 de euro, în situația în care vehiculul nu prezintă defecțiuni și trece verificarea, potrivit Inside Digital.

În cazul în care inspectorul identifică probleme tehnice, șoferul primește o listă de defecte care trebuie remediate înainte de revenirea la inspecție. O nouă verificare implică plata unei taxe suplimentare de aproximativ 30 de euro.

Dacă inspecția tehnică este întârziată și autocolantul de verificare este expirat, șoferii pot primi o amendă de până la 60 de euro.

În prezent, sistemul presupune păstrarea documentelor în format fizic și prezentarea acestora la control sau în momentul efectuării inspecției tehnice.

Guvernul federal a decis introducerea unui proces de digitalizare a documentelor auto. Planul prevede ca permisul de conducere să fie disponibil pe telefonul mobil, prin intermediul unei aplicații dezvoltate de Ministerul Transporturilor.

Astfel, șoferii nu vor mai fi obligați să aibă permisul în format fizic asupra lor în timpul conducerii.

Documentele de înmatriculare ale vehiculului pot fi deja stocate în aplicația i-Kfz, disponibilă pentru telefoane Android și iPhone. Certificatul de înmatriculare poate fi astfel păstrat în format digital, iar autoritățile consideră că această soluție poate simplifica gestionarea documentelor în activitatea zilnică.

Ministrul federal al Transporturilor, Patrick Schnieder, a transmis că aplicația elimină necesitatea căutării documentelor în torpedou.

Ministrul Digitalizării, Karsten Wildberger, a explicat că documentul digital poate fi transmis ușor către terți, inclusiv către service-uri auto.

Un alt element introdus prin noile reglementări vizează notificarea privind inspecția tehnică a vehiculelor.

Șoferii care utilizează aplicația i-Kfz vor primi notificări automate atunci când se apropie termenul pentru următoarea programare la TÜV. Autoritățile consideră că acest sistem ar putea reduce riscul de întârziere a inspecției și implicit aplicarea sancțiunilor.

Cu toate acestea, chiar dacă documentele sunt disponibile în format digital, certificatul de înmatriculare în format tipărit trebuie prezentat în continuare la stația de inspecție tehnică.

Digitalizarea nu elimină complet obligația documentelor fizice, cel puțin în etapa actuală.