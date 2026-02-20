Mulți șoferi nu știu exact ce înseamnă fiecare literă și cod din certificatul de înmatriculare al mașinii. În 2026, regulile rămân clare: toate informațiile despre mașină, atât tehnice, cât și administrative, sunt trecute în talon. De exemplu, capacitatea motorului apare la litera P.1.

Certificatul de înmatriculare are multe rubrici, fiecare cu un rol precis. Acolo găsești informații despre proprietar, motor, masă, numărul de locuri și alte detalii. Toate acestea sunt standardizate în Europa și trebuie să fie înțelese corect, mai ales dacă te oprește poliția. La un control în trafic, șoferii trebuie să aibă la ei, în original:

permisul de conducere;

cartea de identitate (buletinul) sau pașaportul;

certificatul de înmatriculare;

polița RCA.

Conform legii în 2026, nu poți arăta copii după talon, buletin sau permis. Singurul document care poate fi prezentat în format electronic este asigurarea RCA.

Dacă nu ai talonul la tine, riști sancțiuni mari. Legea spune că șoferii fără certificatul de înmatriculare pot primi amendă din clasa a III-a, care în 2026 depășește 1.300 de lei.

Dacă pierzi sau deteriorezi certificatul de înmatriculare, mașina nu mai poate circula legal. Legea spune că șoferul trebuie să aibă talonul original, așa că este nevoie să ceri un duplicat. Până când primești noul talon, nu ai voie să folosești mașina pe drumurile publice. Ca să obții duplicatul, trebuie să depui o cerere și să plătești taxele la autoritățile competente.

Talonul mașinii are până la 29 de poziții marcate cu litere și cifre. Fiecare poziție are un rol precis.

Pagina 1 include informații despre mașină și proprietar:

A – numărul de înmatriculare

– numărul de înmatriculare J – categoria vehiculului

– categoria vehiculului D.1 – marca

– marca D.2 – tipul

– tipul D.3 – denumirea comercială

– denumirea comercială E – seria de șasiu

– seria de șasiu K – numărul omologării

– numărul omologării C.2 – date despre proprietar (nume, prenume, adresă)

– date despre proprietar (nume, prenume, adresă) C.3 – date despre utilizator

Pagina 2 conține detalii tehnice și administrative:

B – data primei înmatriculări

– data primei înmatriculări H – perioada de valabilitate

– perioada de valabilitate I – data înmatriculării

– data înmatriculării I.1 – data emiterii talonului

– data emiterii talonului F.1 – masa maximă admisă

– masa maximă admisă G – masa vehiculului în exploatare

– masa vehiculului în exploatare P – motorul

– motorul P.1 – capacitatea cilindrică (cm³)

– capacitatea cilindrică (cm³) P.2 – puterea maximă (kW)

– puterea maximă (kW) P.3 – tipul de combustibil

– tipul de combustibil Q – raport putere/masă (la motociclete)

– raport putere/masă (la motociclete) R – culoarea

– culoarea S – numărul de locuri

– numărul de locuri S.1 – număr total locuri

– număr total locuri S.2 – locuri în picioare, dacă este cazul

– locuri în picioare, dacă este cazul X – seria cărții de identitate a vehiculului

– seria cărții de identitate a vehiculului Z – autoritatea care a emis talonul

Așadar, capacitatea cilindrică este clar trecută la rubrica P.1, o informație importantă pentru identificarea motorului și a specificațiilor tehnice ale mașinii.

Pe pagina 3 se trec datele despre Inspecția Tehnică Periodică (ITP) și termenul ei de valabilitate. În 2026, circulația fără ITP valabilă atrage sancțiuni severe: șoferii pot primi două amenzi, iar talonul și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute. Valoarea totală a amenzilor poate ajunge până la 6.600 de lei.