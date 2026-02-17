Premierul Ilie Bolojan estimează că inflația va scădea treptat și va ajunge aproape de 4% până la sfârșitul anului 2026

Premierul Ilie Bolojan a spus marți seară, la TVR Info, că inflația ar urma să scadă treptat în acest an. El a explicat că, dacă nu mai apar creșteri bruște de prețuri, spre finalul lui 2026 inflația ar putea ajunge aproape de 4%.

Premierul a arătat că măsurile luate de Guvern pentru a menține investițiile vor asigura bani mai ales pentru construcții și pentru alte domenii care ajută economia să crească. În opinia lui, aceste măsuri vor schimba și modul în care se face consumul. El a subliniat că, în ultimii ani, economia a fost stimulată în principal prin consum, pe care l-a numit cea mai simplă formă de stimulare economică.

Totodată, a precizat că în ultimele luni economia a încetinit, deoarece oamenii și statul cheltuiesc doar cât își permit. Premierul a explicat că, pe măsură ce economia va fi bazată mai mult pe producție și mai puțin pe împrumuturi, capacitatea de cheltuire va depinde de cât se produce efectiv. Din acest motiv, a adăugat el, a apărut o contracție economică în ultimele luni, fiindcă nu se mai consumă bani împrumutați și s-au redus împrumuturile.

„Inflaţia ar trebui să scadă treptat, treptat în acest an. Pentru că nu mai avem pusee inflaţioniste şi asta ar însemna că, spre sfârşitul anului, ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4%. De asemenea, prin măsurile care sunt luate de a asigura în continuare un portofoliu important de investiţii, va fi asigurată o linie de finanţare către sectorul de construcţii în special, către alte sectoare care vin pe componenta de creştere economică şi va fi reaşezat întreg consumul. Gândiţi-vă că în aceşti ani o bună parte din stimularea economică pe care am avut-o s-a bazat pe consum. Asta este cea mai primitivă formă de stimulare. În momentul în care trecem pe stimularea pe producţie, că ne place, că nu ne place, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem şi, în mod evident, în aceste luni am avut o contracţie economică, pentru că nu mai consumăm doar ceea ce împrumutăm, ne-am redus împrumuturile, ca şi linie generală nu putem consuma decât atât că ne putem permite”, a explicat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat și despre menținerea dobânzii cheie la 6,5%, care nu ar stimula prea mult investițiile. El a explicat că politica dobânzilor este stabilită de Banca Națională a României (BNR), ținând cont de situația economică generală. Bolojan a spus că, pe măsură ce inflația scade, probabil că BNR va lua și alte decizii, dar acestea depind de starea economiei și de evoluția prețurilor.

„Politicile de dobânzi le stabileşte BNR, ţinând cont de contextul macroeconomic în care ne găsim, probabil că, pe măsură ce rata inflaţiei va ajunge la un nivel mai redus, înspre jumătatea anului, vom vedea şi alte decizii ale BNR, dar ele ţin cont de situaţia generală care este influenţată de inflaţie şi de dinamica economiei”, a punctat Bolojan.

Consiliul de Administrație al BNR a decis marți, 17 februarie, să mențină dobânda de referință la 6,5% pe an. Politica monetară a BNR nu s-a schimbat din august 2024. Raportul BNR arată că inflația va continua să scadă ușor în primul trimestru din 2026, apoi va crește puțin în trimestrul al doilea, după care va scădea brusc în trimestrul al treilea.